Giá Bitcoin tiếp tục giảm, chuyên gia cảnh báo "có thể sụp đổ cực mạnh"

Theo dữ liệu của Coindesk, cập nhật thời điểm 10h00 ngày 7/2 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch ở mức 97.367 USD/BTC giảm 0,50% trong 24 giờ qua.

Trong phiên giao dịch vừa qua đã có thời điểm đồng Bitcoin có xu hướng phục hồi, vượt mốc 99.000 USD/BTC. Tuy nhiên đến đầu giờ sáng ngày hôm nay 7/2, đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đã có xu hướng điều chỉnh trở lại.

Giá trị Bitcoin trong 24 giờ qua. Ảnh: Coindesk.

Giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 1.929 tỷ USD, chiếm 59,3% tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa.

Một đồng khác như đồng ETH có xu hướng giảm hơn 4%, giao dịch ở mức hơn 2.708 USD/ETH. Trong khi đó, hàng loạt đồng tiền mã hóa khác lại có xu hướng điều chỉnh trong 24 giờ qua. SOL và DOGE - những đồng tiền mã hóa phổ biến khác có xu hướng giảm.

Chuyên gia tiền điện tử nổi tiếng Ali Martinez nhận định rằng Bitcoin có thể sụp đổ thêm 25% nếu mất mức hỗ trợ quan trọng.

Theo ông, mức giá 92.180 USD đang đóng vai trò là rào cản quan trọng giúp Bitcoin duy trì sự ổn định. Nếu mốc này bị phá vỡ, thị trường có thể chứng kiến giá BTC lao dốc xuống còn 74.400 USD, mức thấp từng xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái.

Ông Martinez dựa trên dữ liệu từ chỉ báo MVRV (Market Value to Realized Value - Giá trị thị trường trên Giá trị thực) để xác định các vùng hỗ trợ quan trọng.

Chỉ báo này đo lường sự chênh lệch giữa vốn hóa thị trường của Bitcoin và giá trị thực tế của các token dựa trên mức giá mà chúng được mua vào. Khi MVRV giảm xuống dưới 0, điều đó thường đồng nghĩa với việc tài sản đang bị quá bán và nhà đầu tư đang chịu lỗ.

Ở một diễn biến khác, công ty Trump Media and Technology Group (DJT.O) cho biết, hôm 6/2, họ đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho 6 sản phẩm đầu tư theo dõi bitcoin và các lĩnh vực sản xuất và năng lượng của Hoa Kỳ. Các nhãn hiệu gồm Truth.Fi Bitcoin Plus ETF, Made in American ETF và US Energy Independence ETF.

Vừa qua, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Mỹ cũng vừa đề xuất một nghị quyết nhằm kêu gọi khung pháp lý rõ ràng hơn cho blockchain và tài sản kỹ thuật số.

Nếu được thông qua, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành tài sản số, thay vì để các công ty và nhà phát triển di chuyển sang những thị trường thân thiện hơn như Singapore, UAE hay châu Âu.