Giá chung cư tăng chóng mặt, vậy mà Hà Nội vẫn có khu tái định cư quy mô hàng nghìn người "bỏ hoang"

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước kiến nghị của người dân về tình trạng nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn xã Bà Nà thường xuyên bị ngập sâu khi tới mùa mưa lũ, UBND xã Bà Nà cho biết, cơ quan chức năng đang thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị TP Đà Nẵng. Sắp tới nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập lụt ở Bà Nà sẽ được nâng cấp.