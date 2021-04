Giá đất TP Vinh tăng gấp đôi so với trước Tết Nguyên đán

Giá đất TP Vinh tăng gấp đôi

Sau khi Quyết định số 827/QĐ - TTg về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023, định hướng đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó đề cập đến việc sáp nhập vào thành phố Vinh của nhiều xã khu vực lân cận, đồng thời với việc phê duyệt quy hoạch hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã làm cho đất đai khu vực rộng lớn phía Đông thành phố Vinh thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản.

Trên tuyến đường Vinh - Cửa Hội, trục kết nối Vinh và Cửa Lò, đặc biệt khu vực Nghi Thái, Nghi Xuân, chợ Mai Trang (Nghi Xuân) tiếp nối nơi có cầu Cửa Hội vừa xây dựng xong, kết nối với đường ven biển, đường Vinh - Cửa Lò và đường Bình Minh Cửa Lò tạo thành các trục giao thông liên hoàn hết sức thuận lợi đã làm đất đai ở khu vực này tăng giá mạnh.

Giá đất tại địa phương này hiện dao động ở mức 50-60 triệu đồng/m2, có nơi 80 triệu đồng/m2.

Theo tìm hiểu từ các sàn giao dịch bất động sản Nghệ An, thị trường các khu vực gắn liền với các dự án cơ sở hạ tầng, giao thông trọng điểm hay những thị xã đang được định hướng hoàn thành mục tiêu lên thành phố như Thái Hòa, Hoàng Mai giá đất tăng nhanh chóng.

Khảo sát giá nhà đất đại lộ Vinh – Cửa Lò cho thấy, hiện mức từ khoảng 50 - 60 triệu đồng/m2, có nơi 70 – 80 triệu đồng/m2. Giá đất tại Diễn Châu ở mức 12 – 15 triệu đồng/m2; thị xã Thái Hòa khoảng 15 – 20 triệu đồng/m2…

Tại thị xã Cửa Lò, giá đất đường Nguyễn Sinh Cung trước đây chỉ có giá 8-10 triệu đồng/m2, nay đã tăng lên 14-16 triệu/m2, đất mặt tiền đường Nguyễn Huệ có giá 6-9 triệu/m2 nay đã tăng lên 15-20 triệu m2, mặt tiền đường Bình Minh, trước Tết có giá 30-40 triệu/m2, đến nay cũng tăng đột biến lên 50-70 triệu/m2.

Trên các website bất động sản, giá đất TP. Vinh diễn ra cũng hết sức sôi động. Tại trang alonhadat, một mảnh đất có diện tích 270m2 nằm ở phường Hưng Phúc, TP Vinh được rao với giá 65 triệu đồng/m2. Mảnh đất được quảng cáo là nằm ở 2 mặt tiền đường Hecman, đã có sổ đỏ.

Hay một mảnh đất khác nằm ở phường Quán Bàu, TP Vinh có diện tích 173m2 được rao với giá 11 tỷ đồng, tương đương với 63,6 triệu đồng/m2. Theo chủ bán, đất 2 mặt tiền siêu VIP đường Đại Lộ 72M Vinh - Cửa Lò và 24M K9 Quán Bàu,Tp Vinh, Nghệ An. "Đại lộ 72M Vinh - Cửa Lò là tuyến đường huyết mạch kết nối Tp Vinh và Cửa Lò, hiện đã thông tuyến toàn bộ và trục đường này sẽ hot nhất trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Với vị trí 2 mặt đắc địa giao giữa đại lộ 72M và đường Hồ Bá Kiện rộng 24M, đối diện là khoảng lưu không cực rộng nối 2 chiều của đại lộ 72m nên rất thuận tiện. Có thể đầu tư kinh doanh rất nhiều mặt hàng...", người bán viết.

Thị trường bất động sản Nghệ An sẽ phát triển nhanh

Hiện tại, có rất nhiều nhà đầu tư BĐS đến từ TP Vinh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh thậm chí Hà Nội, Sài Gòn đổ về các huyện, thị có tiềm năng phát triển tại thị trường mua bán nhà đất Nghệ An để khảo sát, tìm hiểu và thăm dò đầu tư tại các khu vực này.

Đánh giá cao tiềm năng bất động sản của các thị trường miền Trung, trong đó có Nghệ An, ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam nhận xét: "Về điều kiện tự nhiên, khác với TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội quỹ đất cạn kiệt, các tỉnh ven miền Trung sở hữu quỹ đất lớn, thuận lợi cho việc phát triển dự án, kể cả dự án quy mô lớn. Mặt khác, ở các địa phương này vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá, cả về cảnh quan, vị trí địa lý và danh lam, thắng cảnh".

Cùng đánh giá tích cực về thị trường bất động sản Nghệ An năm 2021, theo ông Nguyễn Việt Anh - TGĐ Công ty Đất Xanh Bắc Trung Bộ: "Với hạ tầng được xây dựng đồng bộ cùng hệ thống giao thông kết nối liên hoàn, quỹ đất rộng, giá đang còn thấp, tiềm năng phong phú, cùng những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn…, thị trường bất động sản Nghệ An là một lựa chọn thông minh của nhiều doanh nghiệp lớn cùng những nhà đầu tư có tầm nhìn xa, trông rộng. Năm 2021 thị trường bất động sản Nghệ An sẽ phát triển nhanh theo hình "dấu sắc màu xanh".