Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Chuyển động Sài Gòn
Gia đình cựu chiến binh 6 người sống trong nhà xập xệ, nguy cơ đổ sập, khốn đốn vì mất "cần câu cơm"

Thứ tư, ngày 01/10/2025 15:22 GMT+7
Bà Nguyễn Thị Diễm, vợ của một cựu chiến binh, đang kêu cứu trong căn nhà dột nát, khốn cùng vì công việc mưu sinh bị cắt đột ngột, khiến cả gia đình 6 người lâm vào cảnh khó khăn kéo dài suốt 11 năm ở ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì (trước đây, nay thuộc xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM).
Bà Nguyễn Thị Diễm, vợ của một cựu chiến binh, đang kêu cứu trong căn nhà dột nát, khốn cùng vì công việc mưu sinh bị cắt đột ngột, khiến cả gia đình 6 người lâm vào cảnh khó khăn kéo dài suốt 11 năm. Clip: CH

Ngôi nhà tạm bợ ở ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì (trước đây), nay thuộc xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM là nơi sinh sống của sáu thành viên gia đình bà Nguyễn Thị Diễm: Hai vợ chồng và 4 đứa con. Căn nhà với tường tróc lở, mái nhà xập xệ. Tường nức toác nhiều đoạn lớn, có khả năng sập bất cứ lúc nào.

Căn nhà cấp 4 xập xệ, có thể đổ sập bất cứ lúc nào là nơi sinh sống của 6 người, hiện bà Diễm và 4 người con đã dọn ra ở trọ để đảm bảo an toàn. Ảnh: CH

Theo lời bà Diễm, cuộc sống của gia đình bắt đầu rơi vào cảnh khốn khó từ năm 2014. Trước đó, vợ chồng bà kiếm sống ổn định bằng nghề thu gom rác. Chồng bà, một cựu chiến binh, cũng tham gia công việc này. Thu nhập từ việc thu rác đủ để nuôi 4 con ăn học và trang trải sinh hoạt.

Tuy nhiên, vào năm 2014, mọi thứ đột ngột thay đổi. "Xã thông báo cắt đường dây rác của tôi, cấp cho 2 cựu chiến binh khác. Dù chồng tôi cũng là cựu chiến binh nhưng gia đình bà lại bị thu hồi nguồn thu nhập chính này. Sự việc này đã đẩy gia đình tôi vào cảnh "khốn cùng"", bà Diễm kể.

Khốn đốn mưu sinh, nhà cửa sắp sập

Mất đi đường dây rác, cuộc sống gia đình bà Diễm trở nên bấp bênh. Bà Diễm phải chạy thuê, chạy mướn, làm đủ mọi việc để kiếm tiền. "Ban ngày thì đi làm mướn, ban đêm thì đi lãnh vé số bán để kiếm tiền nuôi con, tiền nhà trọ", bà nói trong nước mắt, kể về gánh nặng mưu sinh suốt hơn một thập kỷ qua.

Bà Diễm hy vọng sắp tới chính quyền địa phương sẽ có phương án hỗ trợ gia đình bà có cơ hội ổn định cuộc sống. Ảnh: CH

Sau nhiều lần khiếu nại, bà Diễm được chính quyền địa phương giải quyết trả lại một đoạn đường dây rác. Tuy nhiên, theo bà, đoạn này chỉ đủ cho chồng bà làm để trang trải tiền ăn và xăng cộ hàng ngày, không đủ nuôi sống cả gia đình.

Hiện tại, do nhà quá xập xệ và không đủ điều kiện sinh hoạt, 4 mẹ con bà Diễm phải đi thuê nhà trọ ở, chỉ còn một mình chồng bà ở lại trông coi căn nhà cũ.

"Bây giờ nhà tôi sắp sập. Tôi không có khả năng sửa chữa. Tôi đã xin giấy phép sửa nhà, nhưng dù anh em, bạn bè hứa cho vay tiền, cuối cùng vẫn không đủ. Giấy phép sửa nhà đã hết hạn mà tiền thì chưa có”, bà Diễm nói.

Khiếu nại chưa có hồi kết

Bà Diễm khẳng định đã khiếu nại lên chính quyền địa phương nhiều lần trong suốt 11 năm qua nhưng chưa được giải quyết. Bà mong muốn được xin lại toàn bộ đường dây rác như trước để gia đình có công việc ổn định, sửa nhà và nuôi con.

Hiện, bà Diễm tiếp tục cầu cứu chính quyền địa phương xem xét lại hoàn cảnh, giải quyết dứt điểm việc thu hồi đường dây rác để gia đình bà có cơ hội ổn định cuộc sống.

Liên quan đến sự việc này, sáng 1/10, UBND xã Xuân Thới Sơn đã cử nhiều cán bộ thuộc Hội cựu chiến binh của xã đến nhà bà Diễm để xác minh, ghi nhận hiện trạng căn nhà của chồng bà đang sinh sống.

Theo những cán bộ này, sẽ có báo cáo cụ thể lên cấp trên để có phương án xử lý tiếp theo.

