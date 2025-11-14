Giá gạo châu Á duy trì ở mức thấp, dự báo nông dân sẽ giảm trồng lúa

Giá gạo thấp, thị trường trầm lắng...

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn nguồn từ Reuters cho biết, gạo 5% tấm của Thái Lan hôm 13/11 được chào bán ở mức 335 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 338 USD/tấn trước đó một tuần. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2007.

"Người mua chỉ mua một lượng nhỏ do có tin Ấn Độ sẽ tung ra nhiều gạo rẻ hơn gạo Thái Lan", Reuters dẫn lời một thương nhân tại Bangkok cho biết, đồng thời thêm rằng nông dân sẽ giảm trồng lúa do giá gạo vẫn ở mức thấp.

Nguồn cung gạo trên thị trường Thái Lan tăng nhẹ khi mùa mưa kết thúc.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ tuần này được chào bán ở mức 344-350 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm có giá từ 350 đến 360 USD/tấn.

"Nguồn cung từ vụ mùa mới bắt đầu đẩy giá gạo nội địa xuống, mặc dù Chính phủ Ấn Độ đã mua khá nhiều", một đại lý có trụ sở tại New Delhi cho biết.

Nằm trong chiến lược đa dạng hóa xuất khẩu trong bối cảnh chịu áp lực thuế quan từ Mỹ, Chính phủ Ấn Độ đã vạch ra kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu gạo sang các nước châu Âu ngoài Liên minh châu Âu (EU) bằng cách nới lỏng các tiêu chuẩn kiểm tra.

Các nhà xuất khẩu sẽ không còn bị yêu cầu Giấy chứng nhận Kiểm tra bắt buộc từ Hội đồng Kiểm tra Xuất khẩu (EIC) hoặc các cơ quan của Hội đồng này đối với các lô hàng xuất khẩu sang các nước châu Âu ngoài EU, Vương quốc Anh và khối EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu) gồm bốn quốc gia - bao gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ.

Việc nới lỏng các tiêu chuẩn chứng nhận cũng phù hợp với việc thu hoạch lúa, thường bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 10. Theo ước tính của Chính phủ Ấn Độ, sản lượng lúa trong năm 2025-2026 dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 151 triệu tấn.

Còn với Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415-430 USD/tấn, không đổi so với một tuần trước.

Doanh số bán gạo Việt Nam cũng rất chậm do nhu cầu yếu, mặc dù giá chào bán ở mức thấp.

Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Việt Nam (VFA), ông Đỗ Hà Nam, dự báo xuất khẩu gạo năm nay sẽ cố gắng đạt 8,8 triệu tấn.

Trong khi đó, Bangladesh đã phê duyệt đề xuất nhập khẩu 50.000 tấn gạo đồ với giá 355,59 USD/tấn thông qua đấu thầu. Động thái này nhằm tăng cường an ninh lương thực và đảm bảo đủ nguồn dự trữ trong bối cảnh Chính phủ Bangladesh đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát giá gạo tăng cao.

Giới thương nhân dự báo nông dân sẽ giảm trồng lúa do lo ngại giá thấp kéo dài.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 14/11 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.600 - 7.800; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg so với hôm qua.

Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg, so với hôm qua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo VFA, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 478 - 482 USD/tấn.

Đa thị trường - nhân tố cốt lõi nâng sức cạnh tranh của gạo Việt

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho đến nay, tuy thị trường giảm nhịp, gạo Việt vẫn giữ vị thế khá cạnh tranh. Tháng 10/2025, Việt Nam ước đã xuất khẩu 421,1 nghìn tấn gạo, đạt 216,9 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đạt 7,2 triệu tấn, tương đương 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về khối lượng và giảm 23,8% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng đạt 511 USD/tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ.

Philippines vẫn là thị trường lớn nhất với 41,4% thị phần; tiếp theo là Gana 12,3% và Bờ Biển Ngà 11,3%. So cùng kỳ, xuất khẩu sang Philippines giảm 27,1%, trong khi Gana tăng 47,3% và Bờ Biển Ngà tăng 94,5%; Bangladesh tăng mạnh nhất với mức “155 lần”; Malaysia giảm 53,3%.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh mới hiện nay, việc đa dạng hóa thị trường và phát triển gạo giảm phát thải chính là trụ cột giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của gạo Việt Nam.

Gạo Việt hiện có mặt tại khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường trọng điểm vẫn là Philippines, Indonesia, Trung Quốc... với sức mua thường xuyên hoặc từng thời điểm ở mức từ 2 - 3 triệu tấn gạo/năm.

Doanh nghiệp Việt cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang châu Phi, chủ động tiếp cận thông tin và chính sách nhập khẩu từ các thị trường mới để điều chỉnh nhịp bán, tránh lệ thuộc vào một thị trường đơn lẻ nào.

Để duy trì và nâng cao vị thế, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chế biến, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Vẫn biết, hạt gạo Việt đang gặp áp lực cạnh tranh lớn từ Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Philippines, một trong những thị trường nhập khẩu lớn, đã thông báo mức thuế nhập khẩu linh hoạt từ 15% - 35% áp dụng từ tháng 1/2026, sau khi gia hạn việc ngừng nhập khẩu đến hết năm 2025. Việc bán gạo vào Philippines không còn dễ như trước.

Các doanh nghiệp sẽ vẫn phải chủ động mở rộng thị trường gạo sang Trung Quốc và châu Phi, giảm bớt phụ thuộc vào thị trường truyền thống này và duy trì xuất khẩu khoảng 500.000 tấn/tháng trong những tháng tới. Giải pháp quan trọng cho gạo cuối năm 2025 và năm 2026 là củng cố các thị trường mới tiềm năng và tăng xuất khẩu gạo chất lượng cao sang các thị trường mới.

Rủi ro vẫn tồn tại cả sang năm 2026, đặc biệt đối với gạo, mặt hàng đang chịu áp lực cạnh tranh về giá và chất lượng từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Thái Lan, Ấn Độ hay Pakistan. Còn nữa, biến động chi phí logistics, tỷ giá hối đoái và điều kiện thời tiết có thể tiếp tục còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất và khả năng cạnh tranh của gạo Việt. Để duy trì và nâng cao vị thế, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chế biến, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Tháo gỡ phần nào khó khăn về thị trường, hiện Bộ Công Thương cũng đang chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thúc đẩy khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký, đồng thời xúc tiến đàm phán ký các FTA mới để khai thông các thị trường tiềm năng như Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin, Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ, Pakistan, Brazil...; thúc đẩy đàm phán, ký hai FTA giữa Việt Nam với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và GCC (Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh) trong thời gian sớm nhất. Đây đều là các khu vực thị trường gạo Việt Nam còn nhiều dư địa khai thác, do đó ngành lúa gạo có thể kỳ vọng sớm vượt qua áp lực cạnh tranh và tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

