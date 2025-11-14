Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 14/11/2025 14:45 GMT+7

Giá gạo châu Á duy trì ở mức thấp, dự báo nông dân sẽ giảm trồng lúa

+ aA -
Nguyễn Phương Thứ sáu, ngày 14/11/2025 14:45 GMT+7
Thị trường xuất khẩu gạo châu Á khá trầm lắng trong tuần này, với giá gạo tại Thái Lan ở mức thấp nhất 18 năm do nhu cầu thấp và nguồn cung dồi dào. Giới thương nhân dự báo nông dân sẽ giảm trồng lúa do lo ngại giá thấp kéo dài.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá gạo thấp, thị trường trầm lắng...

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn nguồn từ Reuters cho biết, gạo 5% tấm của Thái Lan hôm 13/11 được chào bán ở mức 335 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 338 USD/tấn trước đó một tuần. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2007.

"Người mua chỉ mua một lượng nhỏ do có tin Ấn Độ sẽ tung ra nhiều gạo rẻ hơn gạo Thái Lan", Reuters dẫn lời một thương nhân tại Bangkok cho biết, đồng thời thêm rằng nông dân sẽ giảm trồng lúa do giá gạo vẫn ở mức thấp.

Nguồn cung gạo trên thị trường Thái Lan tăng nhẹ khi mùa mưa kết thúc.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ tuần này được chào bán ở mức 344-350 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm có giá từ 350 đến 360 USD/tấn.

"Nguồn cung từ vụ mùa mới bắt đầu đẩy giá gạo nội địa xuống, mặc dù Chính phủ Ấn Độ đã mua khá nhiều", một đại lý có trụ sở tại New Delhi cho biết.

Nằm trong chiến lược đa dạng hóa xuất khẩu trong bối cảnh chịu áp lực thuế quan từ Mỹ, Chính phủ Ấn Độ đã vạch ra kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu gạo sang các nước châu Âu ngoài Liên minh châu Âu (EU) bằng cách nới lỏng các tiêu chuẩn kiểm tra.

Các nhà xuất khẩu sẽ không còn bị yêu cầu Giấy chứng nhận Kiểm tra bắt buộc từ Hội đồng Kiểm tra Xuất khẩu (EIC) hoặc các cơ quan của Hội đồng này đối với các lô hàng xuất khẩu sang các nước châu Âu ngoài EU, Vương quốc Anh và khối EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu) gồm bốn quốc gia - bao gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ.

Việc nới lỏng các tiêu chuẩn chứng nhận cũng phù hợp với việc thu hoạch lúa, thường bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 10. Theo ước tính của Chính phủ Ấn Độ, sản lượng lúa trong năm 2025-2026 dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 151 triệu tấn.

Còn với Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415-430 USD/tấn, không đổi so với một tuần trước.

Doanh số bán gạo Việt Nam cũng rất chậm do nhu cầu yếu, mặc dù giá chào bán ở mức thấp.

Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Việt Nam (VFA), ông Đỗ Hà Nam, dự báo xuất khẩu gạo năm nay sẽ cố gắng đạt 8,8 triệu tấn.

Trong khi đó, Bangladesh đã phê duyệt đề xuất nhập khẩu 50.000 tấn gạo đồ với giá 355,59 USD/tấn thông qua đấu thầu. Động thái này nhằm tăng cường an ninh lương thực và đảm bảo đủ nguồn dự trữ trong bối cảnh Chính phủ Bangladesh đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát giá gạo tăng cao.

Giới thương nhân dự báo nông dân sẽ giảm trồng lúa do lo ngại giá thấp kéo dài.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 14/11 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.600 - 7.800; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg so với hôm qua.

Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg, so với hôm qua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo VFA, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 478 - 482 USD/tấn.

Đa thị trường - nhân tố cốt lõi nâng sức cạnh tranh của gạo Việt

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho đến nay, tuy thị trường giảm nhịp, gạo Việt vẫn giữ vị thế khá cạnh tranh. Tháng 10/2025, Việt Nam ước đã xuất khẩu 421,1 nghìn tấn gạo, đạt 216,9 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đạt 7,2 triệu tấn, tương đương 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về khối lượng và giảm 23,8% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng đạt 511 USD/tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ.

Philippines vẫn là thị trường lớn nhất với 41,4% thị phần; tiếp theo là Gana 12,3% và Bờ Biển Ngà 11,3%. So cùng kỳ, xuất khẩu sang Philippines giảm 27,1%, trong khi Gana tăng 47,3% và Bờ Biển Ngà tăng 94,5%; Bangladesh tăng mạnh nhất với mức “155 lần”; Malaysia giảm 53,3%.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh mới hiện nay, việc đa dạng hóa thị trường và phát triển gạo giảm phát thải chính là trụ cột giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của gạo Việt Nam.

Gạo Việt hiện có mặt tại khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường trọng điểm vẫn là Philippines, Indonesia, Trung Quốc... với sức mua thường xuyên hoặc từng thời điểm ở mức từ 2 - 3 triệu tấn gạo/năm.

Doanh nghiệp Việt cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang châu Phi, chủ động tiếp cận thông tin và chính sách nhập khẩu từ các thị trường mới để điều chỉnh nhịp bán, tránh lệ thuộc vào một thị trường đơn lẻ nào.

Để duy trì và nâng cao vị thế, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chế biến, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Vẫn biết, hạt gạo Việt đang gặp áp lực cạnh tranh lớn từ Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Philippines, một trong những thị trường nhập khẩu lớn, đã thông báo mức thuế nhập khẩu linh hoạt từ 15% - 35% áp dụng từ tháng 1/2026, sau khi gia hạn việc ngừng nhập khẩu đến hết năm 2025. Việc bán gạo vào Philippines không còn dễ như trước.

Các doanh nghiệp sẽ vẫn phải chủ động mở rộng thị trường gạo sang Trung Quốc và châu Phi, giảm bớt phụ thuộc vào thị trường truyền thống này và duy trì xuất khẩu khoảng 500.000 tấn/tháng trong những tháng tới. Giải pháp quan trọng cho gạo cuối năm 2025 và năm 2026 là củng cố các thị trường mới tiềm năng và tăng xuất khẩu gạo chất lượng cao sang các thị trường mới.

Rủi ro vẫn tồn tại cả sang năm 2026, đặc biệt đối với gạo, mặt hàng đang chịu áp lực cạnh tranh về giá và chất lượng từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Thái Lan, Ấn Độ hay Pakistan. Còn nữa, biến động chi phí logistics, tỷ giá hối đoái và điều kiện thời tiết có thể tiếp tục còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất và khả năng cạnh tranh của gạo Việt. Để duy trì và nâng cao vị thế, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chế biến, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Tháo gỡ phần nào khó khăn về thị trường, hiện Bộ Công Thương cũng đang chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thúc đẩy khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký, đồng thời xúc tiến đàm phán ký các FTA mới để khai thông các thị trường tiềm năng như Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin, Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ, Pakistan, Brazil...; thúc đẩy đàm phán, ký hai FTA giữa Việt Nam với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và GCC (Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh) trong thời gian sớm nhất. Đây đều là các khu vực thị trường gạo Việt Nam còn nhiều dư địa khai thác, do đó ngành lúa gạo có thể kỳ vọng sớm vượt qua áp lực cạnh tranh và tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chuyên gia, công nhân Việt Nam sang Venezuela thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản

"Trên thực tế, hai quốc gia đã thành công trong việc triển khai các dự án thủy sản tại Venezuela. Đã có nhiều chuyên gia, kỹ thuật viên, công nhân từ Việt Nam sang Venezuela thực hiện các dự án nông nghiệp và thủy sản", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nói với Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juáre, ngày 13/5/2025 tại Hà Nội.

Xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Kiến Xương, Thái Bình trước đây), cả làng đang hối hả làm một việc quan trọng

Nhà nông
Xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Kiến Xương, Thái Bình trước đây), cả làng đang hối hả làm một việc quan trọng

Loài cá bình dân nhưng bổ dưỡng của Việt Nam, chuyên gia Việt Nam nuôi ở Cuba mà lớn nhanh như thổi

Nhà nông
Loài cá bình dân nhưng bổ dưỡng của Việt Nam, chuyên gia Việt Nam nuôi ở Cuba mà lớn nhanh như thổi

Nông dân một phường mới ở Hải Phòng gặt loại lúa đặc sản gì mà xay gạo nấu tí cơm cả làng đều biết, bán dễ như ăn kẹo?

Nhà nông
Nông dân một phường mới ở Hải Phòng gặt loại lúa đặc sản gì mà xay gạo nấu tí cơm cả làng đều biết, bán dễ như ăn kẹo?

Một làng chài ven biển Khánh Hòa, cách Nha Trang 60km cảnh đẹp như phim, chợ làng la liệt tôm cá, người ta đến xem

Nhà nông
Một làng chài ven biển Khánh Hòa, cách Nha Trang 60km cảnh đẹp như phim, chợ làng la liệt tôm cá, người ta đến xem

Đọc thêm

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tiến sĩ Ngôn ngữ: 'Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào'
Xã hội

Tiến sĩ Ngôn ngữ: "Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào"

Xã hội

TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu
Nhà nông

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu

Nhà nông

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên như nguồn cung cá rô phi tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi tận dụng tốt biến động thị trường để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden trên đường Man Thiện.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11) trong nước khá lặng sóng khi thị trường chính thức không có sự điều chỉnh nào đáng kể, còn thị trường tự do giữ nguyên so với sáng qua.

Tin đọc nhiều

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật