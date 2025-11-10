Thị trường gạo trong nước không có nhiều thay đổi trong khi thị trường gạo châu Á trầm lắng với giá gạo Ấn Độ ổn định, riêng giá gạo Thái Lan giảm nhẹ do nhu cầu chậm lại và nguồn cung tăng.

Thị trường lúa gạo trong nước tuần qua không có nhiều biến động. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cũng không đổi so với tuần trước khi chưa có những tín hiệu mới tích cực từ nhu cầu thị trường.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 415-430 USD/tấn vào ngày 6-11, không đổi so với một tuần trước.

Tại thị trường trong nước, theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tại Cần Thơ, lúa Jasmine vẫn có giá là 8.400 đồng/kg, tương đương so với tuần trước; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; ST25 là 9.400 đồng/kg; riêng OM 18 là 6.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, lúa IR 50404 có giá 6.400 đồng/kg, OM 18 là 6.600 đồng/kg. Tại Vĩnh Long, lúa OM 5451 là 7.800 đồng/kg, OM 4900 là 8.100 đồng/kg, IR 50404 có giá 6.000 đồng/kg.

Bốc xếp gạo Việt Nam xuất khẩu. Trong tuần qua, Nội các Thái Lan đã phê duyệt dự thảo thỏa thuận với Singapore về việc bán 100.000 tấn gạo mỗi năm trong vòng 5 năm. (Ảnh: TTXVN)

Tại An Giang, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, giá các loại lúa tươi hầu hết vẫn giữ vững so với tuần trước, IR 50404 được thu mua 4.800-5.000 đồng/kg; OM 5451 từ 5.300-5.500 đồng/kg; OM 18 ở mức 5.600-5.700 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 5.600-5.800 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ An Giang, giá gạo chủ yếu ổn định: gạo thường 11.000-12.000 đồng/kg; gạo thơm thái 20.000-22.000 đồng/kg; Jasmine 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng 16.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg, Sóc thường 17.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 vẫn ở mức từ 7.600-7.700 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500-9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 7.800-7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800-9.000 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.100-10.000 đồng/kg. Giá cám khô ở mức 9.000-10.000 đồng/kg.

Gạo được bày bán tại một cửa hàng ở Narathiwat (Thái Lan). Trong khi thị trường gạo châu Á trầm lắng với giá gạo Ấn Độ ổn định, riêng giá gạo Thái Lan giảm nhẹ. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Thị trường trong nước không có nhiều thay đổi trong khi thị trường gạo châu Á cũng trầm lắng với giá gạo Ấn Độ ổn định, riêng giá gạo Thái Lan giảm nhẹ do nhu cầu chậm lại và nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 344-350 USD/tấn trong tuần qua, không đổi so với tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm của nước này có giá từ 350-360 USD/tấn. Một thương nhân ở Kolkata cho biết, việc thu hoạch lúa đang diễn ra thuận lợi và nguồn cung đang tăng lên.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 338 USD/tấn vào ngày 6-11, giảm nhẹ so với mức 340 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu gạo Thái Lan tương đối thấp, góp phần vào sự sụt giảm nhẹ của giá gạo trong tuần qua. Còn một thương nhân khác cho biết nguồn cung vẫn dồi dào.

Trong tuần qua, Nội các Thái Lan đã phê duyệt dự thảo thỏa thuận với Singapore về việc bán 100.000 tấn gạo mỗi năm trong vòng 5 năm.

Về thị trường nông sản Mỹ, giá đậu tương tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago tăng mạnh trong phiên 7-11, sau khi giảm mạnh trong phiên trước, khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc sau thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước.

Giá đậu tương tăng 9,5 xu Mỹ, đóng cửa ở mức 11,17 USD/bushel. Giá lúa mỳ giảm 7,75 xu Mỹ, xuống 5,27 USD/bushel, trong khi giá ngô giảm 1,5 xu Mỹ, xuống 4,27 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Trung Quốc đã nối lại việc mua nông sản của Mỹ với khối lượng nhỏ, nhưng các nhà giao dịch vẫn đang chờ đợi nước này tăng cường mua sau khi Nhà Trắng cho biết Trung Quốc cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương của Mỹ vào cuối năm 2025 và sẽ mua 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới.

Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh Fox Business Network, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các quốc gia khác ở Đông Nam Á đã đồng ý mua thêm 19 triệu tấn đậu tương của Mỹ, nhưng không nêu rõ khung thời gian cho các giao dịch này.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. Năm 2024, nguồn cung đậu tương từ Mỹ chỉ chiếm khoảng 20% lượng đậu tương của Trung Quốc, giảm so với mức 41% vào năm 2016. (Ảnh: AFP/ TTXVN).

Kể từ căng thẳng thương mại với Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc đã đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu đậu tương. Dữ liệu hải quan cho thấy, vào năm 2024, nguồn cung từ Mỹ chỉ chiếm khoảng 20% lượng đậu tương của Trung Quốc, giảm so với mức 41% vào năm 2016.

Trong khi đó, giá lúa mỳ giảm do khối lượng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc gần đây thấp hơn dự kiến, với sự chú ý quay trở lại với nguồn cung toàn cầu lớn. Trung Quốc chỉ đặt mua hai lô hàng từ Mỹ, khối lượng nhỏ hơn so với dự đoán khoảng vài trăm nghìn tấn.

Giá lúa mỳ đang phải đối mặt với những sức ép từ việc xuất khẩu từ Nga tăng tốc và sự cạnh tranh do nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu ở các nước xuất khẩu ở Nam bán cầu là Argentina và Australia.

Giá ngô ít thay đổi nhưng phải đối mặt với những trở ngại từ nguồn cung lớn hơn khi vụ thu hoạch của Mỹ sắp hoàn tất.

Thị trường cà phê thế giới cho thấy giá cà phê tại hai sàn London và New York ngày 8-11 quay đầu tăng mạnh. Giá cà phê Robusta tại sàn London giao tháng 11-2025 tăng tới 118 USD (tương đương 2,6%), lên mức 4.662 USD/tấn. Giá cà phê Robusta giao tháng 1-2026 cũng tăng mạnh 118 USD (2,6%), lên 4.648 USD/tấn.

Còn tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 tăng tới 11,05 xu Mỹ (tương đương 2,79%), lên 407,80 xu/lb. Còn giá cà phê Arabica giao tháng 3-2026 tăng 6,8 xu Mỹ (1,79%), lên 385,85 xu/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Giá cà phê thế giới hồi phục mạnh do lo ngại về nguồn cung vụ mới từ Việt Nam nhưng tình hình thời tiết không thuận lợi ở quốc gia xuất khẩu robusta nhiều nhất thế giới này.

Ở trong nước, thị trường cà phê cũng hồi phục, với giá dao động trong khoảng 118.000-119.500 đồng/kg.

Theo: TTXVN