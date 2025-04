Kỳ vọng và phập phồng nỗi lo với vụ điều mới

Giá điều xuất khẩu tăng mạnh

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu được 28.840 tấn hạt điều, trị giá 199,63 triệu USD, giảm 22,8% về lượng và giảm 21,5%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 66.390 tấn hạt điều, với trị giá 455,38 triệu USD, giảm 27,4% về lượng và giảm 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá xuất khẩu điều tiếp tục tăng mạnh. Tháng 2/2025, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt mức 6.920 USD/tấn, tăng 1,7% so với tháng 1/2025 và tăng 29,8% so với tháng 2/2024. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt mức 6.859 USD/tấn, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh xu hướng thị trường toàn cầu đang tăng.

Về cơ cấu thị trường, tháng 2/2025, Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Đức và Anh là 5 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý là xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc tăng mạnh nhất, đạt 4.140 tấn, trị giá 26,55 triệu USD, tăng 105,6% về lượng và tăng 129,5% về trị giá so với tháng 2/2024. Xuất khẩu sang một số thị trường như Hà Lan, Pháp, Ấn Độ… tăng so với cùng kỳ năm 2024. Hạt điều ngày càng được sử dụng nhiều trong ngành thực phẩm, đồ uống và sản phẩm chế biến, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trên toàn thế giới.

Nông dân thu hoạch điều ở Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, tháng 4 đến tháng 5 tới, khi mùa vụ mới bắt đầu, thị trường sẽ trở nên sôi động hơn. Ngành điều Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu khoảng 4,5 tỷ USD trong năm 2025. Để đạt được điều này, ngành điều cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và tăng cường xúc tiến thương mại, đồng thời chủ động nắm bắt thông tin thị trường và điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh hoạt.

Giá tăng nhưng năng suất điều lao dốc

Từ đầu tháng 3 đến nay, Bình Phước vẫn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa trái mùa, đúng vào thời điểm cây điều đang ra bông, đậu trái. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch cao khiến cây trồng bị sốc nhiệt, dẫn đến hiện tượng khô bông, khô trái. Riêng huyện Bù Gia Mập, nơi có hơn 32.000ha, điều đã ghi nhận hơn 1.600ha bị sâu bệnh tấn công, từ mức độ nhẹ đến trung bình.

Tình trạng này gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế của người dân, khi hơn 90% hộ dân địa phương sống bằng nông nghiệp, trong đó 70% phụ thuộc vào cây điều. “Vườn điều nhà tôi thất thu 3 năm nay. Trước đây, năng suất ổn định hơn 2 tấn/ha, nhưng gần đây chỉ còn khoảng 700-800kg/ha” - ông Tuấn nói.

Tương tự, ông Nguyễn Trọng Trường (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) cho biết đã 3 lần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, nhưng vườn điều 2ha của ông vẫn xuất hiện dày đặc bọ trĩ, bọ xít muỗi. Các loài côn trùng này chích hút hoa và trái non, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện, giá điều thô đang ở mức cao, từ 35.000-37.000 đồng/kg, có nơi lên đến 37.700 đồng/kg. Mức giá này cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 10.000 đồng/kg. “Tuy nhiên, do năng suất sụt giảm, thậm chí có vườn mất mùa, nhiều nông dân kém vui” - ông Trường chia sẻ.

Thạc sĩ Phan Văn Hà - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Gia Mập cho biết, trên địa bàn huyện năm nay xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa, phần nào ảnh hưởng đến giai đoạn ra bông, đậu trái của cây điều. Tuy nhiên, các giống điều mới có thời gian ra hoa sớm nên ít bị ảnh hưởng. Ngược lại, những vườn điều già cỗi, ra hoa trễ, bị tác động rất nặng.

Theo ông Hà, các giống điều mới như AB29, AB05 và PN1 có năng suất cao và khả năng chống chịu tốt hơn so với các giống điều cũ đã bị thoái hóa. Bình quân, 1ha điều ghép giống mới, nếu được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, có thể đạt năng suất từ 3 - 3,5 tấn/ha.

Ông Hà khuyến nghị, nếu có điều kiện, bà con nên chuyển đổi các vườn điều già cỗi sang giống ghép mới để cải thiện năng suất. Đồng thời, các giống mới thường ra bông sớm hơn có thể hạn chế ảnh hưởng của thời tiết bất lợi ngày càng gia tăng.

Do ảnh hưởng của thời tiết, vụ thu hoạch điều năm nay tại Đồng Nai diễn ra trễ hơn so với mọi năm. Ở xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc), bà Trương Thị Ánh Mai cho biết, vì hoa ít, trái non bị rụng nhiều nên chắc chắn sản lượng điều sẽ thấp.

Dù sản lượng giảm mạnh, nhưng với mức giá bán cao như hiện nay, thu nhập từ cây điều vẫn cao hơn các năm trước. Bà Mai cho biết, giá điều đang rất cao, khoảng 35.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái đầu vụ chỉ 25.000-27.000 đồng/kg.

Ông Trần Văn Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Cát cho biết, diện tích điều toàn xã khoảng 700ha. Nhiều hộ dân kết hợp trồng xen canh điều với ca cao. Cả 2 cây trồng hỗ trợ lẫn nhau và đều cho năng suất tốt. Theo ông Hiền, nhờ giá hạt điều và ca cao đang ở mức cao, người dân có thể tăng thu nhập trên cùng diện tích đất, từ đó yên tâm đầu tư chăm sóc vườn cây trong thời gian tới.

Việt Nam là nguồn cung hạt điều chế biến lớn nhất cho Mỹ

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, tháng 1/2025, Mỹ nhập khẩu 16.950 tấn hạt điều, với trị giá 118,89 triệu USD, tăng 14,2% về lượng và tăng 42,4% về trị giá so với tháng 1/2024. Giá bình quân nhập khẩu hạt điều vào Mỹ đạt mức 7.015 USD/tấn, tăng 24,7% so với tháng 1/2024. Trong đó, Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Ấn Độ, Thái Lan và Brazil là 5 thị trường lớn nhất cung cấp hạt điều cho Mỹ.

Nhu cầu hạt điều của Mỹ tăng do xu hướng tiêu dùng các sản phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng hạt điều trong các sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu 221.960 tấn hạt điều, trị giá 1,36 tỷ USD, tăng 23,6% về lượng và tăng 25,4% về trị giá so với năm 2023. Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Ấn Độ, Thái Lan và Brazil là 5 thị trường lớn nhất cung cấp hạt điều cho Mỹ.

Việt Nam cũng là nguồn cung hạt điều chế biến lớn nhất cho Mỹ. Tháng 1/2025, Mỹ nhập khẩu 3.930 tấn hạt điều chế biến từ Việt Nam, với trị giá 28,9 triệu USD, tăng 53,9% về lượng và tăng 83,8% về trị giá so với tháng 1/2024. Thị phần hạt điều chế biến của Việt Nam chiếm 84,66% về lượng và chiếm 80,48% về trị giá trong tổng nhập khẩu hạt điều chế biến của Mỹ trong tháng 1/2025.

Thị trường hạt điều chế biến tại Mỹ dự kiến đạt 693,3 triệu USD vào năm 2025 và tăng lên 1.351,2 triệu USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,9%/năm trong giai đoạn 2025-2035. Thị trường hạt điều chế biến tại Mỹ đang tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu ngày càng cao đối với thực phẩm bổ dưỡng, có nguồn gốc thực vật và chế biến thuận tiện. Người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, minh bạch và bền vững, giúp hạt điều trở nên phổ biến trong chế biến đồ ăn nhẹ, các sản phẩm thay thế sữa và bánh kẹo. “Ngành chế biến hạt điều tại Mỹ có tính cạnh tranh cao, với sự tham gia của cả các công ty lớn và cả các thương hiệu nhỏ đang phát triển. Để thu hút khách hàng, doanh nghiệp cần tập trung vào đổi mới sản phẩm, bao bì và hương vị” - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) khuyến cáo.

P.V