Giá lăn bánh Lexus IS thế hế mới tháng 1/2021 tại Việt Nam

Mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ Lexus IS hoàn toàn mới được Lexus tung ra thị trường Việt Nam qua buổi ra mắt tại Đà Nẵng tối 14/1. Chỉ sau khoảng nửa năm trình làng thế giới, mẫu sedan hạng sang Lexus IS 2021 đã góp phần hoàn thiện dải sản phẩm sedan mang thương hiệu Lexus tại Việt Nam. Và dòng xe sedan hạng sang IS tại thị trường trong nước với giá bán lần lượt 3 phiên bản là 2,13 / 2,49 và 2,82 tỷ đồng

Mức giá này khi cộng với các chi phí lăn bánh như Chi phí đăng ký khi mua xe ô tô, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc, tùy từng loại xe); phí đăng kiểm (tùy từng loại xe); chi phí bảo trì đường bộ (tùy từng loại xe); phí trước bạ: 10%, lệ phí cấp biển số... sẽ phải cộng thêm một khoản chi phí.

Giá bán niêm yết và giá lăn bánh (tham khảo) của các phiên bản xe Lexus IS cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ đồng) TP.HCM Hà Nội Tỉnh Khác IS 200 Standard 2,13 2,365 2,407 2,346 IS 300 Luxury 2,49 2,761 2,811 2,742 IS 300h 2,82 3,124 3,180 3,105

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Từ khi ra mắt toàn cầu thế hệ đầu tiên vào năm 1999, mẫu xe IS của Lexus đã không ngừng theo đuổi trải nghiệm lái trên những chiếc sedan thể thao nhỏ gọn. Sau hơn 20 năm, IS đã đạt được mức doanh số ấn tượng hơn 1,1 triệu chiếc được bán ra.

Tại Việt Nam, IS sẽ là mảnh ghép hoàn hảo hoàn thiện dải sản phẩm sedan của Lexus sau LS và ES. Xe có thiết kế theo đuổi hình ảnh năng động với dáng hình nhỏ gọn tạo cảm giác về khả năng phản hồi nhanh nhạy. Dễ nhận thấy Lexus IS sở hữu kiểu dáng thiết kế với trọng tâm thấp, phần hông sau mở rộng, đường dập nổi khoang hành lý thuôn nhọn và hình dáng như một chiếc coupe.

Bên trong khoang nội thất, khách hàng có thể cảm nhận sự êm ái từ ghế da Smooth mềm mại, chức năng chỉnh điện 8 hướng và hệ thống âm thanh 10 loa sống động. Lexus IS 2021 được trang bị Kết nối điện thoại thông minh tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, IS sở hữu màn hình cảm ứng 8 inch, đồ họa 24-bit màu đầy đủ và tốc độ khung hình 30 khung hình/giây.

Lexus IS 300 phiên bản luxury và standard được trang bị cả kim phun nhiên liệu trực tiếp và gián tiếp D-4ST. Hệ thống điều phối van biến thiên Dual VVT-iW giúp xe đạt công suất tối đa 241 mã lực tại 4.800 - 5.800 vòng/phút và mô men xoắn tối đa 350Nm tại 1.650 - 4.400 vòng/phút.

Trong khi đó, phiên bản IS300h được trang bị động cơ Hybrid với tổng công suất hệ thống từ động cơ xăng và động cơ điện đạt 221 mã lực. Động cơ xe được trang bị hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp cho động cơ xăng 4 thì phiên bản cao cấp trang bị tăng áp D-4ST.

Ngoài ra, hai phiên bản IS300h và luxury được trang bị 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Sport . Riêng với bản IS300 standard được trang bị 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport. Về an toàn, Lexus IS được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) , hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA).

Bên cạnh đó, Lexus IS sở hữu các tính năng an toàn tiêu chuẩn như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), ổn định thân xe (VSC), hỗ trợ vào cua chủ động (ACA), kiểm soát lực bám đường (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) và 8 túi khí.

Mẫu xe mới này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và phân phối tới khách Việt với 3 phiên bản gồm 300 Standard, 300 Luxury và 300h. Xe được định vị cạnh tranh với các đối thủ Mercedes C-Class, BMW 3-series và Audi A4 trong phân khúc sedan hạng sang tại Việt Nam.