Giá loại quả giúp thanh lọc cơ thể bất ngờ tăng phi mã, nông dân Long An lãi hơn 120 triệu đồng/ha

Quả chanh có chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, cung cấp vitamin C dồi dào. Một quả chanh cung cấp khoảng 31 mg vitamin C, chiếm 51% lượng vitamin C khuyến cáo hàng ngày dành cho mỗi người (RDI). Chanh có thể giúp giảm cân và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thiếu máu, sỏi thận, các vấn đề đường tiêu hóa và đặc biệt là ung thư...