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Thứ năm, ngày 30/07/2026 09:23 GMT+7

Giá loại trái cây đặc sản cao nhất trong lịch sử, Bắc Ninh thu trên 9.000 tỷ đồng

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Khương Lực Thứ năm, ngày 30/07/2026 09:23 GMT+7
Dù sản lượng giảm do thời tiết bất lợi, vụ vải thiều 2026 tại Bắc Ninh lại bứt phá mạnh về giá, ghi nhận mức cao nhất lịch sử. Nhiều dòng vải “chạm đỉnh”, kéo tổng doanh thu toàn vụ ước vượt 9.000 tỷ đồng.
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Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, năm 2026 ghi nhận nghịch lý tích cực: sản lượng vải thiều giảm nhưng giá bán tăng mạnh, trở thành vụ “được giá” nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, vải chín sớm có giá 35.000 – 70.000 đồng/kg; vải chính vụ 45.000 – 110.000 đồng/kg. Đặc biệt, vải u trứng – phân khúc cao cấp – có thời điểm lập kỷ lục 200.000 – 300.000 đồng/kg. Giá bình quân toàn vụ ước đạt khoảng 55.200 đồng/kg, mức cao nhất lịch sử.

Không chỉ “cháy hàng” trong nước, vải thiều Bắc Ninh xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU, Úc… cũng đạt giá 320.000 – 550.000 đồng/kg, được người tiêu dùng quốc tế ưa chuộng và tiêu thụ nhanh.

Giá vải thiều Bắc Ninh năm 2026 cao kỷ lục, bình quân khoảng 55.200 đồng/kg, có loại đạt tới 300.000 đồng/kg. Ảnh: Khương Lực

Đáng chú ý, vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP luôn giữ giá cao, dễ dàng vào các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và kênh bán lẻ hiện đại. Xu hướng này cho thấy thị trường ngày càng ưu tiên nông sản sạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, buộc người trồng vải chuyển mạnh sang sản xuất bài bản, bền vững.

Nhờ giá tăng mạnh, tổng doanh thu từ vải thiều và dịch vụ phụ trợ năm 2026 ước đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 44,2% so với năm 2025. Trong đó, doanh thu từ vải đạt hơn 7.260 tỷ đồng (tăng 95,2%), còn dịch vụ phụ trợ như thu hái, vận chuyển, chế biến, du lịch… đạt khoảng 1.740 tỷ đồng.

Không dừng ở quả vải, người dân còn có thêm nguồn thu đáng kể từ nuôi ong lấy mật, du lịch trải nghiệm vườn vải… góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Vườn vải nhà ông Lý Văn Trí ở thôn Chay, xã Lục Ngạn được tỉnh Bắc Ninh công nhận là 1 trong 143 "Vườn vải đẹp" và gắn trên Google Maps, góp phần mở rộng quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.Ảnh: Khương Lực

Về thị trường, nội địa tiếp tục là trụ cột với khoảng 91.661 tấn, chiếm gần 72,7% sản lượng. Vải thiều phủ khắp cả nước, hiện diện rộng rãi tại siêu thị, sàn thương mại điện tử và các kênh bán hàng online.

Ở thị trường xuất khẩu, sản lượng đạt hơn 35.800 tấn. Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế với khoảng 35.120 tấn (97,8%), trong khi các thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Úc… đạt khoảng 769 tấn (2,2%) nhưng có giá trị cao.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt khi vải thiều Bắc Ninh lần đầu được xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ bằng đường biển từ cảng Hải Phòng, sau khi được phía Mỹ chấp thuận cơ sở chiếu xạ. Đây là tiền đề quan trọng để mở rộng thị trường Bắc Mỹ.

Vải thiều chủ yếu tiêu thụ tươi, tỷ lệ chế biến còn thấp. Ảnh: Khương Lực

Tuy vậy, vụ vải năm nay vẫn đối mặt nhiều thách thức. Thời tiết cực đoan, nắng nóng xen mưa lớn khiến chất lượng quả không đồng đều, xuất hiện hiện tượng cháy vỏ, giảm mẫu mã. Thời gian thu hoạch ngắn, trùng vụ nhiều loại trái cây khác như xoài, mít, dưa hấu… khiến cạnh tranh gia tăng.

Bên cạnh đó, hạn chế về chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, năng lực xuất khẩu trực tiếp và chi phí logistics cao vẫn là “điểm nghẽn”. Vải thiều hiện vẫn chủ yếu tiêu thụ tươi, trong khi liên kết chuỗi và tổ chức thị trường chưa thực sự bền vững.

Dù vậy, thực tế cũng cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn. Việc nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng xuất khẩu chính ngạch sẽ là chìa khóa để vải thiều Bắc Ninh giữ vững “đỉnh giá” và bứt phá trong những năm tới.

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