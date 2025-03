Giá lợn hơi cao nhất trong 3 năm, thị trường thịt lợn có diễn biến bất thường?

Giá heo hơi tiếp tục tăng cao, vượt mốc 80.000 đồng/kg

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc được giao dịch ở mức 76.000-78.000 đồng/kg, trung bình tăng hơn 3% so với cuối tháng 1/2025 và tăng gần 24% so với tháng 2/2024. Giá heo hơi khu vực miền Trung dao động trong khoảng 75.000-82.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh thành khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh, vọt lên 80.000-83.000 đồng/kg.

Về nguyên nhân khiến giá thịt lợn tăng mạnh thời gian qua, một số người chăn nuôi cho rằng là do dịch bệnh bùng phát mạnh trong thời gian cuối năm 2024, khiến nhiều cơ sở chăn nuôi không đủ điều kiện phải tạm đóng cửa làm giảm đàn, trong khi các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn thì cho rằng đàn lợn chưa đủ trọng lượng đến kỳ xuất chuồng.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Điền, một chủ trang trại ở Ninh Bình cho biết, giá lợn hơi tăng cao liên tục do 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do Luật Chăn nuôi đã đi vào thực tế, 80% số trang trại ở các tỉnh phía Nam phải di dời ra khỏi khu dân cư khiến nguồn cung tại các vùng này giảm nhiều. Thứ hai là do các cơ quan chức năng xử lý mạnh tay và siết chặt việc nhập lợn tại tỉnh phía Nam nên gần như hàng lậu không qua được biên giới. Thứ ba do dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi tại các tỉnh, thành.

Điều đáng nói là giá thịt lợn tăng mạnh trong bối cảnh đã qua kỳ cao điểm tiêu thụ, giá thịt gia cầm ổn định ở mức rất thấp và đặc biệt là tổng đàn lợn vẫn trong xu hướng tăng (theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 2/2025 tổng đàn lợn tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2024).

Tiểu thương bán thịt lợn tại khu vực Hà Đông (Hà Nội) cho biết, giá thịt lợn đang tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg so với trước Tết Nguyên đán; tại các chợ đầu mối, giá thịt lợn mảnh cũng tăng khoảng 5.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Huệ

Báo cáo thị trường thịt gia súc, gia cầm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tháng 2/2025 nhận định: Đây là diễn biến có phần bất thường của thị trường thịt lợn.

Một số ý kiến cho rằng, liệu có hay không hoạt động đầu cơ, thao túng giá thịt lợn trong bối cảnh thị phần chăn nuôi lợn ở các doanh nghiệp lớn đang ngày càng chiếm ưu thế, tỷ trọng lớn? Bởi theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, sản lượng lợn sản xuất trong nông hộ nhỏ lẻ giảm chỉ còn khoảng 30 - 35%, sản lượng lợn sản xuất tại các trang trại/doanh nghiệp chiếm 65-70%.

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng 02/2025 không biến động lớn, đàn trâu tiếp tục xu hướng giảm do diện tích đất chăn thả bị thu hẹp và hiệu quả kinh tế không cao.

Một con số đáng chú ý, đó là theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2025, nhập khẩu thịt các loại của Việt Nam đạt hơn 80.800 tấn, trị giá đạt 174,7 triệu USD, giảm 17,1% về lượng và giảm 15,3% về trị giá so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, nhập khẩu thịt của Việt Nam đã tăng 7,7% về lượng và tăng 13,3% về trị giá.

Xuất khẩu thịt vẫn tiếp tục èo uột với sản lượng hơn 1.100 tấn các loại, trị giá đạt hơn 8,5 triêụ USD, giảm 65,3% về lượng và giảm 56,1% về trị giá so với tháng 1/2025; giảm 35,2% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh nghiệp chăn nuôi lớn lãi đậm

Thông tin do PV Dân Việt tìm hiểu cho thấy, nhờ giá heo hơi tăng cao nên cả người chăn nuôi nhỏ lẫn các doanh nghiệp đều đang thu lãi đậm.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, Tập đoàn Dabaco của ông Nguyễn Như So ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 769 tỷ đồng, tăng gần 3.000% so với cùng kỳ, tức gấp khoảng 30 lần (năm 2023 lợi nhuận sau thuế của Dabaco chỉ đạt 23 tỷ đồng).

Sang năm nay, "ông lớn" chăn nuôi lợn miền Bắc này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng, tăng 29,3% so với ước tính thực hiện trong năm 2024 và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.007 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Giá thịt lợn tại các siêu thị tại Hà Nội giữ ổn định so với cùng kỳ tháng trước, đơn cử tại Siêu thị Winmart: thịt lợn nạc thăn có giá 148.000 đồng/kg; thịt ba chỉ 169.000 đồng/kg; giá thịt mông sấn 129.900 đồng/kg. Ảnh: Minh Huệ



Tương tự, Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF) cũng tiết lộ chi phí sản xuất trung bình 1kg heo hơi của doanh nghiệp ước khoảng 45.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi đang duy trì quanh mức hơn 70.000 đồng/kg, cao nhất lên tới 83.000 đồng/kg. Từ đó, BAF đặt mục tiêu lãi 450 tỷ đồng năm 2025, tăng 40% so với thực hiện năm 2024.

Với bức tranh chăn nuôi lợn có lãi cao, tiềm năng rộng mở, mới đây, BaF Việt Nam đã công bố về việc thành lập 3 công ty con tại tỉnh Tây Ninh, với tổng vốn điều lệ 760 tỷ đồng. Các dự án của doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao BAF Tây Ninh 1, có vốn điều lệ 340 tỷ đồng và được Nông nghiệp BaF sẽ thực hiện góp 100% vốn, hoạt động chính là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.

Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao BAF Tây Ninh 2, có vốn điều lệ 340 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Cuối cùng là Công ty TNHH Sản xuất Thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh 1, vốn điều lệ 80 tỷ đồng do BAF góp 100% vốn, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Thời gian thực hiện các dự án dự kiến trong tháng 2/2025.

Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trước đó tính toán, với trang trại chăn nuôi có quy mô từ 200 con heo thịt trở lên, giá thành sản xuất heo hơi là gần 51.500 đồng/kg. Nếu tính giá từ 75.000-83.000 đồng/kg, người chăn nuôi xuất bán heo trọng lượng tiêu chuẩn 100kg sẽ lãi 2,35-3,15 triệu đồng/con.

Báo cáo thị trường thịt gia súc, gia cầm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng dự báo, trước bối cảnh giá lợn hơi tăng cao hơn, cùng với giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn thành phẩm giảm đã giúp người chăn nuôi lợn có lãi, tạo động lực tái đàn và tăng đàn. Đây là những yếu tố tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng đàn lợn trong năm vừa qua.

Dự báo giá lợn hơi có thể vẫn tiếp tục đi lên do nguồn cung lợn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên sẽ không tăng đột biến.