Bón phân, phun thuốc gì để trái mít có múi to, màu đẹp?

Trong quá trình để trái, việc bón phân và phun thuốc dưỡng làm cho trái mít Thái có múi to, màu đẹp rất quan trọng. Bởi hiện nay, múi to, màu đẹp là 2 yêu cầu cần phải có đối với mít Nhất, nếu múi nhỏ, múi không lên màu thì sẽ bị thương lái "đạp" xuống mít kem hoặc mít chợ mặc dù trái to.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 15/1 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tương đương với hôm qua, riêng mít Kem nhỏ tăng 1.000 đồng/kg. Bón phân, phun thuốc gì để trái mít có múi to, màu đẹp? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, để múi to và lên màu, thường người dân bón phân NPK 16-16-16 hoặc NPK 17-17-17 từ lúc trái có trọng lượng từ 4-5 kg cho đến gần ngày cắt khoảng 20 ngày.

Nguyên nhân bón phân này là cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để trái mít Thái. Ở mỗi lần bón phân NPK, chỉ bón với liều lượng ít, từ 100 gam trở xuống. Nếu bón nhiều, cây mít Thái sẽ đi đọt, lúc này cây mít tập trung dinh dưỡng nuôi đọt non, trái mít sẽ không phát triển được.

Anh Trần Thanh Hải, nông dân trồng mít Thái ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, ngoài phân bón, nếu cần thiết, có thể phun thêm thuốc dưỡng có hoạt chất canxi bo hoặc các loại thuốc khác có bán nhiều trên thị trường giúp gai mít xanh, múi lên màu, to dày.

Tuy nhiên, anh Hải cũng cho biết, phân thuốc chỉ là 1 phần quan trọng trong việc bổ sung dinh dưỡng cho cây mít nuôi trái. Để trái mít có múi to, màu đẹp như ý muốn thì cần bổ sung đủ lượng nước, tuyển trái, chọn trái đúng, dù dùng phân thuốc tốt mà chọn trái không đạt thì trái cũng không đạt. Ngoài ra, cây để trái quá nhiều so với sức chịu đựng của cây thì múi cũng không to được

Giá mít Thái hôm nay 15/1: Mít Kem biến động nhẹ

Cập nhật giá mít Thái tại các vựa ở các tỉnh, thành ĐBSCL cho thấy, giá mít hôm nay 15/1 tương đương với hôm qua, riêng mít Kem nhỏ tăng 1.000 đồng/kg.

Các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 15/1 tại Tiền Giang như sau: mít Nhất 10.000 đồng/kg, mít Nhì từ 7.000 đồng/kg, mít Kem lớn 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay như sau: mít Nhất 9.000 đồng/kg, mít Nhì 6.000 đồng/kg, mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Hiện mít chợ được các thương lái mua với giá từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Giá mua tại các vựa cao hơn mức giá trên 2.000 đồng/kg.