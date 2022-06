Giá mít Thái hôm nay 17/6: Tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Một số vựa ở ĐBSCL cho biết, giá mít Thái hôm nay 17/6 tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, giá mít Thái quay đầu với tổng mức giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Do giá giảm nên nhiều vựa đã không báo giá, cũng như tạm thời ngừng mua để chờ tín hiệu tiếp theo từ thị trường.

Trong đó, tại Tiền Giang, các vựa báo giá, mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 68.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh như Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 17/6 cũng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Ở những địa phương này, thương lái báo giá mua giá mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ loại 1 được vựa mua từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg, vựa mua xô 2.500 đồng/kg. Còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Sau khi cắt trái, tuyệt đối không cắt nhánh, dọn vườn mít Thái ngay sau đó, vì sao như vậy ?

Một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang chia sẻ, sau khi cắt trái, tuyệt đối không cắt nhánh, dọn vườn mít Thái sớm, nếu làm như vậy cây mít Thái sẽ bị bệnh, nhất là bệnh xì mủ.

Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang nói: "Sau khi thu hoạch trái, tức sau khi cắt trái, không nên cắt bỏ những nhánh không cần thiết liền mà phải để khoảng 15 ngày sau đó mới làm".

Theo ông Khải, nguyên nhân phải chờ 15 ngày sau khi thu hoạch trái mới cắt nhánh, dọn vườn là do trước đó, cây hút một lượng lớn dinh dưỡng từ đất lên cung cấp cho trái hàng chục ký. Khi cắt trái, lượng dinh dưỡng đó dư thừa phải chuyển qua nuôi nhánh.

"Do dó, nếu cắt nhánh dọn vườn sớm, lượng dinh dưỡng đó dư nhiều làm cho cây bị bệnh, nhiều nhất là nứt thân xì mủ (bệnh này rất khó trị). Để 15 ngày sau khi cắt, lượng dinh dưỡng được cân bằng thì mới cắt nhánh cũng không muộn" - ông Khải nói.

Cũng như ông Khải, anh Lê Minh Đoàn ở xã Chánh Hội, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho hay, đối với những vườn mít quá tốt, nếu cắt trái, chỉ thời gian ngắn sau sẽ dễ nhận thấy cây có dấu hiệu xì mủ. Lúc này nên can thiệp bằng các loại thuốc. Tuy nhiên, một số người không biết, đi cắt bỏ nhánh sớm sẽ làm bệnh trở lên nặng hơn.