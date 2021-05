Giá mít Thái hôm nay 20/5: Vì sao giá mít Thái cứ đuối dần khi các vườn mít Tiền Giang đã hết sạch trái?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 20/5: Giá cao nhất là 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 20/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 19/5 đối với mít loại Nhì.

Giá mít Thái hôm nay 20/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái bình ổn, không dao động nhiều so với hôm qua 19/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 10.000 đồng/kg. Nông dân hỏi ngoài vườn hết mít sao giá không tăng? (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 20/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Sáng nay 20/5, các vựa mít ở Tiền Giang báo giá mít thu mua như sau: giá mít loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 20/5: Tăng 1.000 đồng/kg đối với mít loại Nhì

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 20/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 19/5 đối với mít loại Nhì.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 20/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 19/5, giá mít thương lái thu mua tại vườn ở Long An đối với mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 20/5: Mít Thái loại Nhất 9.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 20/5, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 19/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 20/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 20/5 không dao động so với hôm qua 19/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 20/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Vì sao giá mít Thái Tiền Giang cứ đuối dần khi vườn mít hết sạch trái?

Nhiều người dân trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, phần lớn mít Thái ngoài vườn đã gần hết trái thu hoạch. Nguyên nhân là người dân tập trung để bông cho cây ra trái mùa nghịch, bán vào thời gian từ tháng 7 âm lịch đến Tết Nguyên đán.

Thế nhưng, giá mít Thái không những không tăng mà còn giảm mạnh hơn so với các năm trước đó. Tình hình trên khiến cho người dân lo lắng bởi chi phí đầu tư vườn mít Thái ngày càng tăng, sâu bệnh gây hại ngày càng nhiều.

"Tôi không hiểu sao, mít Thái hiện đã gần hết ngoài vườn, chỉ còn lại số lượng rất ít, trái không được đẹp nhưng giá vẫn giảm mạnh. Đúng ra giá mít phải tăng lúc này" - anh Nguyễn Văn Hưng ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Các vựa ở Tiền Giang co rằng, sở dĩ giá mít Thái giảm là do tình hình vận chuyển tiêu thụ khó khăn, ảnh hưởng dịch Covid-19. Nếu việc tiêu thụ dễ, không có dịch bệnh thì có thể thời điểm này giá sẽ cao hơn.