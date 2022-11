Giá mít Thái hôm nay 27/11: Giá tiếp tục giảm, nhiều vựa tạm ngưng hoạt động, người dân than lỗ Giá mít Thái hôm nay 27/11: Nhiều vựa tạm ngưng mua do mít giảm giá, nhà vườn than lỗ

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/11 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái giảm tiếp tục từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, sau vài ngày đi ngang, giá mít Thái đã giảm như đúng dự đoán của các vựa và thương lái. Do giá mít giảm mạnh, nhiều vựa đã tạm ngưng hoạt động, người dân than lỗ.

Bình luận 0