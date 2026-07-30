Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Nhà ở cho thuê được đặt vào trung tâm chiến lược phát triển đô thị

Trong bối cảnh giá căn hộ liên tục lập mặt bằng mới, Hà Nội đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nhà ở cho thuê nhằm mở thêm lựa chọn an cư cho người lao động và các nhóm thu nhập trung bình, thấp. Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố dự kiến triển khai 3 dự án với tổng diện tích hơn 40 ha, cung cấp trên 4.300 căn hộ.

Theo danh mục vừa được UBND TP. Hà Nội cập nhật, phần lớn nguồn lực sẽ tập trung vào dự án nhà ở cho thuê tại Long Biên. Công trình được hình thành trên cơ sở đề xuất điều chỉnh dự án công viên công nghệ thông tin của Công ty CP Him Lam, có quy mô khoảng 36 ha và tổng vốn đầu tư vượt 29.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung hơn 2.000 căn hộ với tổng diện tích sàn gần 169.000 m2. Thời gian triển khai dự kiến kéo dài từ quý 3/2026 đến quý 3/2031.



Ngoài dự án trên, thành phố còn bố trí thêm hai khu nhà ở cho thuê tại Yên Sở và Việt Hưng. Trong đó, khu thuộc Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp rộng gần 1,9 ha, tổng mức đầu tư xấp xỉ 1.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027 và đưa ra thị trường 1.176 căn hộ.

Dự án còn lại được xây dựng trên một phần quỹ đất khu giãn dân phố cổ tại Việt Hưng, rộng hơn 2,4 ha, có vốn đầu tư trên 3.500 tỷ đồng và quy mô 1.166 căn hộ, dự kiến hoàn thiện trước năm 2030.

Đáng chú ý, cả ba dự án đều đã được khởi công từ cuối tháng 6, đánh dấu bước đi đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê mà Hà Nội đang theo đuổi.

Hà Nội dự kiến triển khai 3 dự án nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030, bổ sung hơn 4.300 căn hộ cho thị trường.

Định hướng này xuất phát từ yêu cầu phải thay đổi cơ cấu nguồn cung nhà ở. Tại cuộc họp diễn ra ngày 25/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hà Nội tiên phong xây dựng mô hình nhà ở cho thuê, qua đó hoàn thiện cơ chế vận hành trước khi nhân rộng ra các đô thị lớn và vùng kinh tế trọng điểm.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cũng cho biết thành phố sẽ từng bước chuyển dịch từ mô hình phát triển thiên về nhà để bán sang cân bằng giữa nhà bán và nhà cho thuê. Trong chiến lược mới, phân khúc cho thuê với mức giá phù hợp dành cho công nhân, người thu nhập thấp sẽ được ưu tiên nhằm cải thiện khả năng tiếp cận chỗ ở.

Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW Đảng lần thứ 3, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết: Bên cạnh định hướng phát triển nhà chung cư, Nghị quyết cũng đề cập việc có chính sách ưu đãi về giao đất, cho thuê đất nhằm khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển thị trường nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân.

Việc mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê được xem là lời giải cho bài toán an cư khi giá nhà ngày càng vượt xa thu nhập của đa số người dân. Theo thống kê của CBRE, đến hết quý 2, căn hộ mở bán có giá từ 80 triệu đồng/m2 trở lên đã chiếm tỷ trọng áp đảo trên thị trường. Đáng chú ý, phân khúc có giá trên 120 triệu đồng/m2 hiện chiếm hơn 35% tổng nguồn cung, khiến cơ hội sở hữu nhà ở của nhiều hộ gia đình ngày càng thu hẹp.