Giá rẻ, nhưng chiếc iPhone này vẫn là smartphone có giá trị tốt nhất hiện nay

SellCell.com, trang web so sánh giá điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát so sánh giá bán mới nhất của các mẫu smartphone. Hãng này đã điều tra chi tiết những điện thoại thông minh nào được bán ra trong vòng hai năm nhưng vẫn duy trì được giá trị. Cuộc khảo sát cho thấy iPhone XR ra mắt năm 2018 đã mất giá 53,2% sau gần hai năm, có tỷ lệ thấp hơn so với các sản phẩm cạnh tranh khác.

iPhone XR.

Khảo sát của SellCell đã phân tích năm thương hiệu phổ biến nhất trên thị trường - Apple, Samsung, Google, Sony và LG và so sánh MSRP (giá bán lẻ khuyến nghị) trong năm 2018 với giá bán mới nhất hiện nay của chúng. Thống kê cho thấy khoảng 51% người dùng iPhone sẽ đổi sang iPhone mới sau hai năm, 47% người dùng muốn đợi cho đến khi điện thoại bị hỏng hoặc không sử dụng được nữa. Khoảng 40% người dùng Android cũng chọn thay thế chúng cứ sau hai năm và 58% người dùng Android sẽ chờ cho tới khi chúng hỏng mới nâng cấp.

Các nhà phân tích của SellCell nhận thấy rằng trong số tất cả các smartphone đã điều tra, chỉ có iPhone XR (64GB) ra mắt năm 2018 có giá trị tốt nhất và ngày nay đã mất giá 53%. Trong khi đó, LG G7 ThinQ (64GB), cũng sau 2 năm bán ra đã đạt mức khấu hao gần 90%.

Các phiên bản màu của iPhone XR.

Sara Cell McConomi, giám đốc điều hành của SellCell cho biết, nhiều người tiêu dùng nghĩ rằng iPhone quá đắt nhưng thực tế cho thấy, nếu người dùng thực hiện giao dịch bán đi iPhone cũ vài năm sau đó, iPhone sẽ có giá trị hơn các thương hiệu điện thoại thông minh khác.

Hiện tại, iPhone XR cũng đang được yêu thích tại thị trường Việt Nam với giá bán chỉ từ 15,49 triệu đồng (bản 64GB). Mức giá này cạnh tranh với dòng Galaxy S10/ Galaxy S20 trong khi vẫn có sức mạnh xử lý mạnh hơn nhờ tích hợp chip A12 Bionic.