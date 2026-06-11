Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Nhà nông
Thứ năm, ngày 11/06/2026 12:22 GMT+7

Giá sầu riêng giảm ở miền Tây: Ngoài quy luật cung-cầu còn có điểm nghẽn lớn nào khác?

+ aA -
Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 11/06/2026 12:22 GMT+7
Giá sầu riêng giảm ở miền Tây khi bước vào chính vụ thu hoạch không chỉ do quy luật cung - cầu. Theo các doanh nghiệp và chuyên gia, tình trạng nhiễm kim loại nặng Cadimi vẫn là "điểm nghẽn", ảnh hưởng đến chất lượng sầu riêng và khả năng xuất khẩu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nguyên nhân giá sầu riêng giảm khi vào chính vụ thu hoạch không chỉ nằm ở quy luật cung cầu, quan trọng hơn là chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sầu riêng được thiết kế bên lề Hội thảo định hướng quản lý và phát triển vùng sản xuất - tiêu thụ cây ăn quả theo yêu cầu thị trường, do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: H.X

Đây là ý kiến của bà Nguyễn Hồng Trâm Tuyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Diễm Phúc (Đồng Tháp) tại Hội thảo định hướng quản lý và phát triển vùng sản xuất - tiêu thụ cây ăn quả theo yêu cầu thị trường, do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ tổ chức tại TP Cần Thơ mới đây.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật ở đây liên quan đến dư lượng chất vàng O và kim loại nặng Cadimi. Khu vực được cho là bị "điểm nghẽn" nhiều nhất chính là miền Tây.

"Số lượng mẫu sầu riêng thu thập được ở miền Tây nhiễm Cadimi rất cao, trong khi tỷ lệ này ở miền Đông rất thấp và khu vực Tây Nguyên hầu như không có", bà Tuyên thông tin.

Bà Tuyên thông tin thêm, vấn đề nhiễm Cadimi đã được cảnh báo sang năm thứ ba, nếu không giải quyết sẽ đe dọa đến sự "sống còn" của vùng sầu riêng và cây ăn trái miền Tây nói chung.

“Chất lượng sầu riêng ở miền Tây được thị trường Trung Quốc đánh giá không hề thua kém sầu riêng Thái Lan. Tuy nhiên, vấn đề Cadimi đang kéo mọi cố gắng của chúng ta quay về lúc ban đầu", bà Tuyên chia sẻ.

Ông Trần Hữu Phúc - Giảng viên Khoa Khoa học cây trồng, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) cho biết, hàm lượng Cadimi tự nhiên trong đất rất ít và không đủ để gây tồn dư trong trái cây. Do vậy, phần lớn Cadimi được đưa vào đất từ các dòng phân bón có chứa kim loại nặng.

Qua nhiều năm, Cadimi thẩm thấu sâu và hấp thu ngược lên cây, trái. Đáng chú ý, các nhóm phân lân thô, phân hữu cơ sản xuất từ nguồn nguyên liệu kém chất lượng (như rác thải, bùn lắng nước thải khu công nghiệp) và các loại phân bón trôi nổi trên mạng xã hội là những nguồn phát thải Cadimi chủ yếu.

Việc nông dân lạm dụng phân lân để hạ phèn hoặc tạo mầm bông qua nhiều năm đã khiến độc chất tích lũy nghiêm trọng trong đất, trở thành bài toán không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Sẽ kiểm tra giám sát chất lượng sầu riêng nơi có mã số vùng trồng

Để khắc phục tình trạng sầu riêng nhiễm Cadimi, đại diện các doanh nghiệp đề xuất các tổ hợp tác, hợp tác xã không sử dụng sản phẩm phân bón thay thế hoặc bón đúng liều lượng cho phép nhằm kiểm soát, không để chất kim loại nặng tiếp tục hút lên cây và trái sầu riêng.

Giá sầu riêng giảm, nông dân TP Cần Thơ đem bán lẻ. Ảnh: H.X

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cần sớm có đề án kiểm soát Cadimi trong đất, tổ chức tập huấn diện rộng, liên tục cho bà con nông dân về kỹ thuật. Đồng thời, cần có danh mục các loại vật tư, phân bón an toàn (nhất là phân lân), chuyên dùng để người dân có lựa chọn đúng đắn.

Nhằm hướng tới một ngành nông nghiệp bền vững, doanh nghiệp còn kiến nghị các hợp tác xã và hộ nông dân mở rộng diện tích sản xuất đạt chuẩn và phát triển thêm các mã số vùng trồng.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ cho biết, thành phố hiện có trên 100.000 ha cây ăn quả, nhiều vùng sản xuất tập trung, đã cấp 657 mã số vùng trồng và 45 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực chuyển đổi tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường. Tuy nhiên, ngành hàng cây ăn quả đang đối mặt với nhiều thách thức. Vấn đề chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói… cần tiếp tục được quan tâm, củng cố nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đặc biệt, Nghị định số 38/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý mới trong quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức sản xuất, giám sát chất lượng và trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuỗi giá trị.

Do đó, thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ siết chặt quản lý thông qua việc kiểm tra định kỳ và đột xuất bằng phương thức bốc mẫu ngẫu nhiên tại thực địa đối với 657 mã số vùng trồng ngay trước thời điểm thu hoạch.

Ông Trần Văn Chiến - Giám đốc Hợp tác xã Vườn cây ăn trái Trường Khương A (xã Trường Long, TP Cần Thơ) cho biết, nhiều năm qua, đơn vị đã chủ động chuyển đổi sang quy trình canh tác mới, ưu tiên kiểm soát chặt chẽ nguồn phân bón, loại bỏ phân có chứa kali dư thừa và thuốc bảo vệ thực vật độc hại có thời gian cách ly dài. Do vậy, suốt 3 năm liền, sầu riêng của Hợp tác xã khi được đưa đi kiểm nghiệm hoàn toàn đạt tiêu chuẩn an toàn thực vật, không nhiễm Cadimi.

Tham khảo thêm

Vì sao giá sầu riêng giảm mạnh ở miền Tây, nghe chuyên gia kinh tế lý giải thế này

Vì sao giá sầu riêng giảm mạnh ở miền Tây, nghe chuyên gia kinh tế lý giải thế này

Hễ ra ngõ là đụng trúng 'vua trái cây' bày lăn lóc, giá rẻ chưa từng thấy ở Cần Thơ, thực hư thế nào?

Hễ ra ngõ là đụng trúng "vua trái cây" bày lăn lóc, giá rẻ chưa từng thấy ở Cần Thơ, thực hư thế nào?

Giá sầu riêng rớt 'cái bịch', ấy thế mà một số nơi, nông dân trồng 'cây tỷ đô' này ở TP Cần Thơ vẫn có lời, vì sao?

Giá sầu riêng rớt "cái bịch", ấy thế mà một số nơi, nông dân trồng "cây tỷ đô" này ở TP Cần Thơ vẫn có lời, vì sao?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Từ vài chục con gà, nay một ông nông dân xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây dựng trang trại 14.000 con/lứa

Từng bắt đầu với vài chục con gà nuôi theo kinh nghiệm, anh Bàn Văn Lâm, nông dân người Dao, xã Lương Sơn (địa phận huyện Thường Xuân cũ), tỉnh Thanh Hóa, nay đã làm chủ trang trại gà đồi hơn 14.000 con mỗi lứa.

Sắp xếp thôn, ấp mới nhất ở TPHCM (gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương cũ): Xã Đất Đỏ sẽ còn mấy ấp dân cư?

Nhà nông
Sắp xếp thôn, ấp mới nhất ở TPHCM (gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương cũ): Xã Đất Đỏ sẽ còn mấy ấp dân cư?

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Thanh Hóa: "Siêu xã" này hơn 70.000 dân, dự kiến giảm từ 37 thôn còn 20 thôn
6

Nhà nông
Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Thanh Hóa: 'Siêu xã' này hơn 70.000 dân, dự kiến giảm từ 37 thôn còn 20 thôn

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Quảng Ngãi (gồm Kon Tum cũ), vì sao có xã, phường thiếu Trưởng thôn, Bí thư chi bộ?

Nhà nông
Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Quảng Ngãi (gồm Kon Tum cũ), vì sao có xã, phường thiếu Trưởng thôn, Bí thư chi bộ?

Tin mới từ tỉnh Vĩnh Long mới (gồm Bến Tre cũ, Trà Vinh cũ), đây là 16 xã mới sẽ lên phường sắp tới

Nhà nông
Tin mới từ tỉnh Vĩnh Long mới (gồm Bến Tre cũ, Trà Vinh cũ), đây là 16 xã mới sẽ lên phường sắp tới

Đọc thêm

Bài dự thi 'Ngày mai trong mắt em': Không cần vĩ đại nhưng cần tốt hơn ngày hôm qua
Ngày mai trong mắt em

Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Không cần vĩ đại nhưng cần tốt hơn ngày hôm qua

Ngày mai trong mắt em

Ngày mai trong mắt em là nụ cười của bố mẹ - nụ cười của người dành một đời để tin rằng một ngày nào đó, con của mình sẽ rực rỡ theo một cách khác.

KIA Sportage, Sorento chốt giá ở Việt Nam, lần đầu xuống hơn 700 triệu đồng
Khoa học Công nghệ

KIA Sportage, Sorento chốt giá ở Việt Nam, lần đầu xuống hơn 700 triệu đồng

Khoa học Công nghệ

KIA Sportage, Sorento vừa được cấp ở thị trường Việt Nam với điểm nhấn là mức giá rẻ nhất từ trước đến nay khi khởi điểm 769 triệu đồng.

Công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang thông tin về việc có hay không con cá sấu 'khủng' xuất hiện trên kênh Vịnh Tre?
Nhà nông

Công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang thông tin về việc có hay không con cá sấu "khủng" xuất hiện trên kênh Vịnh Tre?

Nhà nông

Trưa 11/6, thông tin từ Công an xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ thông tin cá sấu “khủng”, nặng khoảng 80kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre thuộc xã Núi Cấm.

Vay 15 tỷ đồng lập công ty sấy lúa, chàng trai giải quyết đầu ra cho 1.200ha lúa ở Hưng Yên
Nhà nông

Vay 15 tỷ đồng lập công ty sấy lúa, chàng trai giải quyết đầu ra cho 1.200ha lúa ở Hưng Yên

Nhà nông

Bằng tư duy đổi mới và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp, anh Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1989, thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng thành công mô hình liên kết sản xuất lúa gạo quy mô lớn, đưa hạt gạo quê hương từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

MTTQ Việt Nam triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031
Thời sự

MTTQ Việt Nam triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung đổi mới hoạt động theo hướng gần dân, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, chuyển đổi số và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay: Giảm 2 lần liên tiếp từ khi xăng E10 bán đồng loạt
Kinh tế

Điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay: Giảm 2 lần liên tiếp từ khi xăng E10 bán đồng loạt

Kinh tế

Giá xăng dầu trong nước chiều 11/6 tiếp tục giảm mạnh liên tiếp kể từ Việt Nam bán đồng loạt các loại xăng sinh học, loại bỏ xăng khoáng từ ngày 1/6.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Hải Phòng: Cần tháo gỡ 2 'điểm nghẽn' để nhân rộng mô hình lúa phát thải thấp tại ĐBSH
Nhà nông

Phó Giám đốc Sở NN&MT Hải Phòng: Cần tháo gỡ 2 "điểm nghẽn" để nhân rộng mô hình lúa phát thải thấp tại ĐBSH

Nhà nông

Hải Phòng là một trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên tại miển Bắc triển khai thí điểm mô hình trồng lúa phát thải thấp trong khuôn khổ Dự án sử dụng phân bón đúng (Fertilize Right) với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt tại hội thảo sơ kết mô hình, bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hải Phòng đã thông tin về hiệu quả thí điểm mô hình tại địa phương cũng như định hướng để nhân rộng mô hình canh tác xanh này trong thời gian tới.

TP.HCM đưa di sản ở phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn lên TikTok, tiếp cận giới trẻ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đưa di sản ở phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn lên TikTok, tiếp cận giới trẻ

Chuyển động Sài Gòn

Chiến dịch “Chạm di sản - Ký ức đô thị” được TP.HCM triển khai trên TikTok với quy mô lớn nhằm quảng bá văn hóa, di sản, thúc đẩy du lịch bền vững, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong việc đưa di sản đến với giới trẻ.

Bỏ nghề gỗ, chàng trai Bắc Ninh xây trang trại dưa lưới hữu cơ hơn 1ha, xuất khẩu sang thị trường khó tính
Media

Bỏ nghề gỗ, chàng trai Bắc Ninh xây trang trại dưa lưới hữu cơ hơn 1ha, xuất khẩu sang thị trường khó tính

Media

Từ những ngày đầu chật vật vì vốn và kỹ thuật, anh Vũ Chí Đức đã kiên trì theo đuổi nông nghiệp công nghệ cao. Hơn 11.000m² nhà màng cùng quy trình chăm sóc dưa lưới bằng dinh dưỡng hữu cơ đang giúp nông sản Bắc Ninh tạo dấu ấn trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Chiềng Hặc đề xuất giữ nguyên 10 bản bởi lý do đặc biệt gì?
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Chiềng Hặc đề xuất giữ nguyên 10 bản bởi lý do đặc biệt gì?

Nhà nông

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La (địa phận huyện Yên Châu cũ) dự kiến giảm từ 41 bản xuống còn 26 bản; đồng thời đề xuất giữ nguyên 10 bản đặc thù do điều kiện địa hình đặc biệt.

Mexico - Chứng nhân lịch sử tại World Cup
Thể thao

Mexico - Chứng nhân lịch sử tại World Cup

Thể thao

Khi tiếng còi khai cuộc World Cup 2026 vang lên tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, bóng đá thế giới sẽ chứng kiến một cột mốc chưa từng có trong lịch sử: Mexico trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai World Cup, sau các kỳ năm 1970, 1986 và 2026.

EU xem xét cải tổ bộ máy ngoại giao và tước bỏ quyền lực của bà Kallas
Thế giới

EU xem xét cải tổ bộ máy ngoại giao và tước bỏ quyền lực của bà Kallas

Thế giới

Các nước EU đang xem xét việc tổ chức lại hoàn toàn ngành ngoại giao của Liên minh do không hài lòng với hiệu quả làm việc của người đứng đầu, bà Kaja Kallas, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết.

Khutulun là ai mà từng khiến Hốt Tất Liệt treo thưởng lớn để lấy mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Khutulun là ai mà từng khiến Hốt Tất Liệt treo thưởng lớn để lấy mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Khutulun - Hốt Thốc Luân, còn được biết tới với những cái tên như Aigiarne, Aiyurug hay Khotol Tsagaan (cùng có nghĩa: Ánh Trăng) sinh ra vào khoảng 1260-1270. Cha Khutulun là Hải Đô, cháu Thành Cát Tư Hãn, một trong số những anh em họ của Hoàng đế nhà Nguyên - Hốt Tất Liệt.

Giá trị nhân văn của đoàn viên Công đoàn Cty TNHH Long Hải trong Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” 2026
Doanh nghiệp

Giá trị nhân văn của đoàn viên Công đoàn Cty TNHH Long Hải trong Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” 2026

Doanh nghiệp

Hưởng ứng kế hoạch số 55/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” năm 2026, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Long Hải đã vận động và ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của 26 đoàn viên công đoàn trong Công ty.

Giải phóng mặt bằng thần tốc, Hà Nội chuẩn bị xây thêm hầm chui nghìn tỷ trên trục Tây Thăng Long
Media

Giải phóng mặt bằng thần tốc, Hà Nội chuẩn bị xây thêm hầm chui nghìn tỷ trên trục Tây Thăng Long

Media

Nút thắt giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm trên tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn qua Cổ Nhuế - Vành đai 3) đã được TP Hà Nội gỡ khó thành công chỉ trong thời gian ngắn. Tuyến đường hiện đã cơ bản thông tỏa, sẵn sàng mặt bằng để khởi công hầm chui trị giá 1.156 tỷ đồng vào tháng 8 tới đây.

Sau giải phóng mặt bằng, hình hài tuyến đường nối trung tâm Hà Nội và đại công trường cầu Tứ Liên đã lộ diện
Media

Sau giải phóng mặt bằng, hình hài tuyến đường nối trung tâm Hà Nội và đại công trường cầu Tứ Liên đã lộ diện

Media

Con đường nối trung tâm Hà Nội và đại công trường cầu Tứ Liên đã hình thành, mở ra một diện mạo mới nhằm thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng cây cầu trọng điểm.

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (11/6) tiếp đà giảm mạnh: Người mua và bán xếp hàng đông nghịt

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 11/6, vàng SJC và nhẫn tiếp tục đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Lượng khách mua và bán đều ồ ạt xếp hàng từ sớm, trước lúc nhà vàng mở cửa giao dịch.

Loại quả đặc sản Thái Nguyên vỏ vàng, ăn giòn ngọt, có thời điểm bán 85.000 đồng/kg
Nhà nông

Loại quả đặc sản Thái Nguyên vỏ vàng, ăn giòn ngọt, có thời điểm bán 85.000 đồng/kg

Nhà nông

Là giống cây bản địa gắn bó với người dân xóm Việt Cường, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Đồng Hỷ cũ) từ hàng chục năm nay, hồng da tre đang từng bước khẳng định giá trị kinh tế nhờ chất lượng đặc trưng và thị trường tiêu thụ ổn định. Việc khôi phục diện tích trồng quả hồng da tre, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất đang mở ra hướng phát triển mới cho loại quả đặc sản.

Lá cờ Thánh George và một xã hội Anh chia rẽ vì... World Cup
Thể thao

Lá cờ Thánh George và một xã hội Anh chia rẽ vì... World Cup

Thể thao

Biểu tượng của phe cực hữu hay đại diện cho một nước Anh đa văn hóa? Lá cờ Anh đã trở thành quân cờ trong cuộc chiến về bản sắc hiện đại.

Đây là một phường mới của tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận tỉnh Bình Thuận cũ) là điểm lướt ván diều hàng đầu châu Á
Nhà nông

Đây là một phường mới của tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận tỉnh Bình Thuận cũ) là điểm lướt ván diều hàng đầu châu Á

Nhà nông

Điều kiện gió ổn định, khí hậu thuận lợi và cảnh quan độc đáo, bãi biển ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng mới (địa phận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến lướt ván diều hấp dẫn nhất châu Á, thu hút đông đảo du khách và vận động viên quốc tế mỗi năm.

Khởi tố vụ án đầu tiên về xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính
Pháp luật

Khởi tố vụ án đầu tiên về xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính

Pháp luật

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự đầu tiên trên cả nước về hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính.

Cuộc sống bình yên của Vương Tổ Hiền sau nhiều năm rời showbiz
Văn hóa - Giải trí

Cuộc sống bình yên của Vương Tổ Hiền sau nhiều năm rời showbiz

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền đang tận hưởng nhịp sống chậm rãi tại Canada sau thời gian dài vắng bóng. Cô bằng lòng với hạnh phúc giản đơn bên công việc kinh doanh cùng thú cưng.

Mỹ đã cảnh báo Kiev về hậu quả của việc từ chối hòa bình
Thế giới

Mỹ đã cảnh báo Kiev về hậu quả của việc từ chối hòa bình

Thế giới

Theo một báo cáo từ viện nghiên cứu Stratfor của Mỹ, Ukraine đối mặt với nguy cơ sụp đổ tài chính nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình dài hạn.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026
Thể thao

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026

Thể thao

Sau khi LPBank V.League 1-2025/26 khép lại, tâm điểm chú ý tiếp theo chính là Cúp QG Chứng khoán LPBank với 2 trận bán kết cùng diễn ra tại tỉnh Ninh Bình, nơi Thép xanh Nam Định và Ninh Bình FC đều là đội chủ nhà khi tiếp đón CLB Công an TP.HCM và Thể Công Viettel vào chiều T5 (11/6).

Làm rõ nguyên nhân bé trai 14 tuổi tử vong trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa
Chuyển động Sài Gòn

Làm rõ nguyên nhân bé trai 14 tuổi tử vong trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thiếu niên được phát hiện trong tình trạng phân hủy tại khuôn viên tầng 4, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc
Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc

Thời sự

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Bên trong tàu ngầm lớp Yasen-M của Nga: Công nghệ tàng hình và hỏa lực đáng gờm
Khoa học Công nghệ

Bên trong tàu ngầm lớp Yasen-M của Nga: Công nghệ tàng hình và hỏa lực đáng gờm

Khoa học Công nghệ

Việc tàu ngầm hạt nhân tấn công Arkhangelsk của Nga gần đây hoạt động tại Bắc Cực và phóng thử tên lửa hành trình trên biển Barents đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của NATO.

Liên tiếp bị sa thải ở Việt Nam, HLV Bồ Đào Nha sang Indonesia dẫn dắt “ông lớn'
Thể thao

Liên tiếp bị sa thải ở Việt Nam, HLV Bồ Đào Nha sang Indonesia dẫn dắt “ông lớn"

Thể thao

Mùa giải 2025/2026 diễn ra không suôn sẻ với HLV Mauro Jeronimo khi bị Thép xanh Nam Định sa thải chỉ sau vài trận. Mới đây, nhà cầm quân này được đồn đoán chuẩn bị sang Indonesia dẫn dắt Borneo FC.

Vừa mua của Việt Nam 500.000 tấn, một quốc gia Đông Nam Á lại sắp bán đấu giá 1 triệu bao gạo để làm gì?
Nhà nông

Vừa mua của Việt Nam 500.000 tấn, một quốc gia Đông Nam Á lại sắp bán đấu giá 1 triệu bao gạo để làm gì?

Nhà nông

5 tháng đầu năm 2026, cả nước xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, tăng 6,6% về lượng, đạt kim ngạch 2,1 tỷ USD, trong đó Philippines đã mua tới gần một nửa lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, tương đương 2,1 triệu tấn.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên: Một xã ở địa phận Thái Bình cũ dự kiến tên thôn mới thay đổi hàng loạt
Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên: Một xã ở địa phận Thái Bình cũ dự kiến tên thôn mới thay đổi hàng loạt

Nhà nông

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên mới (gồm địa phận tỉnh Thái Bình cũ) cho thấy xã Kiến Xương dự kiến giảm mạnh về số lượng thôn sau sáp nhập. Theo dự thảo đề án, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ) dự kiến sắp xếp 42 thôn hiện nay còn 12 thôn, tương đương hơn 71%. Trong khi đó, xã Hưng Hà có 45/47 thôn thuộc diện phải tổ chức lại.

Tin đọc nhiều

1

Cận cảnh phá dỡ ban công vi phạm trật tự xây dựng sau vụ chủ nhà xịt nước vào thợ xây hàng xóm

Cận cảnh phá dỡ ban công vi phạm trật tự xây dựng sau vụ chủ nhà xịt nước vào thợ xây hàng xóm

2

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay (11/6): Liên tục giảm sâu

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua "mất hút", cửa hàng bán ra không giới hạn

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/6) rơi tự do: Người mua 'mất hút', cửa hàng bán ra không giới hạn

4

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

Cây phong thủy mỗi ngày: Vì sao ngày càng nhiều người thích trồng cây gừng làm cảnh trong nhà?

5

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky

Mỹ đã đáp trả yêu cầu sống còn của ông Zelensky