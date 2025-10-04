Chủ đề nóng

Gia sư hay dạy online có bị quy chiếu theo Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm?

Gia sư có bị quy chiếu theo quy định về dạy thêm không? Dạy thêm với trường 1, 2 hay vài học sinh tại gia đình sẽ ra sao?... là những băn khoăn của giáo viên về Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm.
Ngày 30/12/2024, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 29), chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.

Theo Bộ GDĐT, Thông tư 29 được xây dựng với 5 quan điểm và nguyên tắc: Để thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, các quy định của pháp luật khác có liên quan và phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương; Quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm, chứ “không cấm”; Tổ chức dạy thêm, học thêm phải bảo đảm không ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường; không ảnh hưởng tới việc thực hiện chương trình môn học của giáo viên; Bảo đảm lợi ích của học sinh, không ép buộc; giữ gìn hình ảnh và sự tôn nghiêm của nhà giáo; Dạy thêm, học thêm phải phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã thay đổi căn bản từ chương trình định hướng nội dung sang chương trình định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Giáo viên và học sinh tại một trường học ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng, là những đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tuy nhiên, vẫn còn một số băn khoăn của giáo viên, gia sư và phụ huynh về quy định dạy thêm, học thêm. PV báo Dân Việt đã có trao đổi với Thạc sĩ, Luật sư Hoàng Hà thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM về những nội dung này.

Gia sư có bị quy chiếu theo quy định về dạy thêm không?

Theo Luật sư Hoàng Hà, câu trả lời là "Có". Theo đó, Gia sư thuộc dạy thêm ngoài nhà trường trong phạm vi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nên bị quy chiếu đầy đủ theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT và từ 01/01/2026 còn chịu điều chỉnh của Luật Nhà giáo 2025 ràng buộc đạo đức, nghiêm cấm ép học thêm hay ép đóng tiền ngoài quy định.

Thông tư 29/2024 áp dụng cho dạy thêm, học thêm ở phổ thông và giáo dục thường xuyên. Hình thức dạy thêm ngoài nhà trường là hoạt động không do nhà trường tổ chức, chính là mô hình gia sư.

Với học sinh phổ thông, gia sư được xem là dạy thêm ngoài nhà trường nên phải tuân thủ Thông tư 29/2024, nếu có thu tiền thì đăng ký kinh doanh, công khai đầy đủ thông tin lớp và mức thu. Người dạy đáp ứng đạo đức và chuyên môn. Giáo viên trường khi dạy ngoài phải báo cáo hiệu trưởng. Quy định cấm dạy thêm cho tiểu học (trừ ngoại lệ), cấm giáo viên dạy thu tiền cho chính học sinh mình và giáo viên công lập không được điều hành cơ sở dạy thêm. Việc thu-chi phải theo pháp luật tài chính, kế toán, thuế.

Dạy thêm với trường 1, 2 hay vài học sinh tại gia đình

Dạy 1 – 2 hay vài học sinh tại gia đình (nhà riêng, căn hộ…) được hiểu là dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên. Nếu có thu tiền thì bị xem là cơ sở dạy thêm nên phải đăng ký kinh doanh, công khai trước khi tuyển sinh các thông tin bắt buộc (môn, thời lượng theo khối lớp, địa điểm, hình thức, danh sách người dạy, mức thu), thậm chí có thể niêm yết ngay tại địa chỉ nhà nơi dạy.

Dù dạy ở nhà, địa điểm vẫn phải bảo đảm an ninh, trật tự, PCCC, môi trường; thời gian, thời lượng phù hợp lứa tuổi. Pháp luật cấm dạy thêm cho tiểu học (trừ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống) kể cả dạy tại gia đình.

Thông tư 29 còn quy định Giáo viên đang dạy chính khóa không được dạy thêm có thu tiền cho chính học sinh mình ở ngoài trường; giáo viên công lập không được quản lý, điều hành điểm dạy thêm tại gia đình. Nếu giáo viên trường có tham gia dạy ngoài (dù dạy ở nhà người học hay nhà người dạy) phải báo cáo hiệu trưởng.

Giáo viên dạy thêm online có khác gì so với việc đăng ký dạy trực tiếp?

Luật sư Hoàng Hà cho biết, về bản chất thì online hay trực tiếp đều là dạy thêm ngoài nhà trường nếu không do trường tổ chức. Thông tư 29 quy định cơ sở dạy thêm phải đăng ký kinh doanh, công khai trước tuyển sinh các mục địa điểm, hình thức, thời gian, danh sách người dạy, mức thu (ghi rõ “trực tuyến” khi dạy online). Cấm dạy thêm tiểu học (trừ nghệ thuật/thể thao/kỹ năng sống). Giáo viên không được dạy thu tiền cho chính học sinh của mình dù là dạy online.

Thời lượng, thời gian, địa điểm và hình thức phải phù hợp; quy định an ninh, trật tự, an toàn… áp cho khu vực có lớp (chủ yếu liên quan mô hình trực tiếp). Online vẫn phải khai báo “hình thức” và đảm bảo phù hợp lứa tuổi.

Từ 01/01/2026, Luật Nhà giáo 2025 cấm ép buộc học thêm dưới mọi hình thức (bao gồm online).

Tóm lại về mặt pháp lý, online cũng giống trực tiếp trong dạy thêm ngoài nhà trường. Khác biệt chủ yếu là cách thể hiện hình thức: trực tuyến trong hồ sơ công khai và báo cáo, ngoài ra các điều cấm và giới hạn lẫn yêu cầu điều kiện đều giống nhau.

Dạy online tại chung cư có được đăng ký kinh doanh dạy thêm không?

Theo luật sư Hoàng Hà, câu trả lời là "Không". Nếu căn hộ để ở trong chung cư thì không được dùng làm địa điểm kinh doanh dù chỉ dạy online, không đón học sinh. Vì vậy không thể đăng ký hộ kinh doanh hay cơ sở dạy thêm tại chính căn hộ đó.

Luật Nhà ở 2023 cấm dùng căn hộ để ở làm nơi kinh doanh, cụ thể theo Luật này thì “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” là hành vi bị cấm.

Nếu đăng ký kinh doanh thì sẽ bị Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối, không chấp nhận đặt trụ sở, địa điểm tại căn hộ chung cư để ở.

Nếu vẫn cố sử dụng căn hộ để ở làm nơi kinh doanh, có thể bị phạt 20–40 triệu đồng.

