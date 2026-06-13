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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 11:10 GMT+7

Gia tăng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhờ mở rộng đối tượng

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Thùy Anh Thứ bảy, ngày 13/06/2026 11:10 GMT+7
Bằng nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt kể từ sau khi mở rộng diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm, số lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã tăng lên.
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Lao động vui mừng vì được thuộc diện tham gia BHTN

Chị Nguyễn Thị Tuyết (27 tuổi) xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa là vốn dĩ là lao động tự do. Bình thường chị đi làm giúp việc nhà, lâu lâu "đến hẹn lại lên", vào cận Tết chị xin đi làm thêm thời vụ cho một doanh nghiệp chế biến hải sản vừa và nhỏ tại địa phương.

Cũng như nhiều lao động khác, trước đây chị không được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tuy nhiên, kể từ khi luật mở rộng đối tượng tham gia cả với lao động làm việc có hợp đồng từ 1 tháng và lao động làm việc không trọn thời gian thì chị được công ty đóng BHXH và BHTN mua BHYT cho.

"Mặc dù chỉ tham gia làm thời vụ, khi nào công ty cần mới gọi nhưng việc được tham gia bảo hiểm làm tôi thấy rất vui mừng. Có bảo hiểm tôi cũng yên tâm làm việc, mong được gắn bó luôn với công ty để sau này về già còn được nhận lương hưu, lỡ như có mất việc còn được hưởng trợ cấp", chị Tuyết nói.

Nhiều lao động làm không trọn thời gian như chị Tuyết cũng được tham gia BHXH và BHTN. Ảnh: N.T

Ông Trần Tuấn Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm, Bộ Nội vụ) cho biết, theo quy định tại Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ đầu năm 2026, người lao động làm việc theo hình thức bán thời gian (part-time) sẽ thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp nếu có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên và mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương cơ sở.

Khoản 1 Điều 31 Luật Việc làm 2025 quy định người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Người lao động quy định tại điểm này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, những người làm việc không chọn thời gian như chị Tuyết sẽ được tham gia BHTN, để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Tăng 175.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Báo cáo mới nhất của BHXH Việt Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 245.000 người, số người tham gia tăng lên.

Tính đến hết tháng 5, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 21,99 triệu người. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 19,41 triệu người, tăng 209.000 người so với tháng 4. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 17,37 triệu người, tăng 175.000 người so với tháng trước.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tiếp tục được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã giải quyết cho hơn 3,83 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 245.000 người...

Đại diện BHXH Việt Nam cho rằng việc mở rộng đối tượng tham gia BHTN trong luật đã tạo điều kiện, tiền đề rất lớn để cơ quan thực thi mở rộng đối tượng tham gia. Điều này góp phần tăng số lao động tham gia BHTN trong 5 tháng vừa qua.

Theo các chuyên gia việc mở rộng đối tượng tham gia BHTN nhằm tạo sự công bằng trong tiếp cận chính sách bảo hiểm, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hỗ trợ người lao động khi rơi vào tình trạng mất việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp.

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) cũng cho rằng, việc mở rộng đối tượng không chỉ góp phần đảm bảo tính chính sách an sinh cho hầu hết đối tượng mà còn góp phần thể hiện tính ưu việt của chính sách.

Theo bà Ngân, chính sách mới áp dụng nên cũng cần cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp mở rộng việc tuyên truyền, truyền thông để lao động, doanh nghiệp nắm được thông tin, thuận lợi cho quá trình áp dụng.

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