Giá thịt lợn "tăng sốc": Tiểu thương lo ế, người dân phải đổi món

Giá thịt lợn "tăng nhiệt", nhiều tiểu thương lo lắng

Theo ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 14/3, tại một số chợ dân sinh ở các quận như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa (TP. Hà Nội), giá thịt lợn tăng từ 5.000 - 15.000 đồng/kg so với tuần trước và tăng từ 20.000 - 50.000 đồng/kg so với đầu năm nay.

Cụ thể, giá thịt ba chỉ tăng lên 155.000 - 180.000 đồng/kg. Các loại thịt như: chân giò, mông sấn dao động 130.000 - 150.000 đồng/kg; sườn thăn, sườn non tăng từ mức 160.000 - 180.000 đồng/kg lên khoảng 210.000 - 240.000 đồng/kg…

Một số tiểu thương cho biết, có nhiều yếu tố khiến giá thịt lợn tăng trong thời gian vừa qua. Trước hết, ảnh hưởng bởi bão Yagi khiến nhiều trang trại chăn nuôi ở miền Bắc chưa thể tái đàn. Điều này làm nguồn cung thịt lợn giảm mạnh.

Giá thịt lợn tăng cao khiến lượng khách hàng đến mua thịt lợn giảm mạnh tại khu vực chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Thái Nguyễn

Chị Hồng Hạnh, tiểu thương bán thịt lợn tại khu vực chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, giá thịt lợn đã tăng cao hơn so với đợt Tết Nguyên đán khiến lượng khách hàng ngày một giảm.

"Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, thịt lợn liên tục tăng giá. Có loại tăng tới 40.000 - 50.000 đồng/kg. Giá cao lại vắng khách, tôi phải lấy ít thịt lại, chủ yếu bán cho các mối quen để họ bán hàng ăn, nhưng mối quen cũng giảm số lượng còn khoảng 60%", chị Hạnh chia sẻ.

Cũng tại khu vực chợ Thanh Hà, chị Mai Lan, một tiểu thương chuyên bán thịt lợn cho biết, giá lợn hơi tăng cao khiến chị phải cân nhắc kỹ hơn khi nhập hàng. Giá thịt lợn tăng cao, nguồn cung khan hiếm cùng với sức mua giảm nên không dám nhập nhiều hàng.

"Giá thịt lợn tăng cao mà nhập nhiều rồi không bán được thì sẽ lỗ vốn. Giá thịt nhập vào cao nên bắt buộc phải tăng giá, nhưng tăng quá nhanh khách hàng sẽ không mua. Tôi nhập vừa đủ hàng vì người dân qua mua cũng vắng hơn và khách hàng chủ yếu khách quen", chị Lan chia sẻ.

Giá thịt lợn biến động mạnh không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn gây khó khăn cho các tiểu thương. Suốt một tháng qua, việc buôn bán của bà Thu Tuyết, một tiểu thương chuyên buôn thịt lợn tại chợ đầu mối Long Biên trở nên khó khăn do sức mua sụt giảm.

"Trước đây, mỗi ngày tôi phải bán được 2 con, tương đương 2 tạ thịt và xương. Giờ thịt lợn đắt, khách mua ít hơn nên tôi chỉ dám nhập 1 - 1,5 con, khoảng 1,5 tạ. Vậy mà nhiều hôm còn không bán hết," bà Tuyết ngậm ngùi chia sẻ.

Nhiều tiểu thương bán thịt lợn trong cảnh "chờ khách"

Người dân phải ăn ít thịt lợn do giá cao

Nhiều tiểu thương bán thịt lợn cho biết, giá thịt lợn hơi tăng cao theo lời các chủ buôn cung cấp do các chi phí đầu vào khác như lợn giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý cũng tăng khiến các hộ chăn nuôi hạn chế mạnh tay đầu tư tái đàn. Ngoài ra, nhu cầu dịp lễ Tết, cuối năm vừa qua tăng cao cũng góp phần gây thiếu hụt nguồn cung trong thời gian qua.

Giá lợn hơi tăng kéo theo giá thịt lợn bán lẻ trên thị trường cũng nhích lên. Tại hệ thống siêu thị Winmart ngày 14/3, thịt lợn Meat Deli có giá dao động khoảng 120.000 - 160.000 đồng/kg, tăng nhẹ so với mức khoảng 110.000 - 155.000 đồng/kg của ngày đầu năm nay. Trong đó, thịt lợn xay có giá thấp nhất khoảng 120.000 đồng/kg, còn thịt ba chỉ vẫn là sản phẩm có giá cao nhất, hơn 163.000 đồng/kg.

Còn tại hệ thống siêu thị BRG Mart, các loại thịt xay, chân giò, ba chỉ, sườn non,... đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Giá thịt lợn các loại dao động từ khoảng 115.000 - 225.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn trong các hệ thống siêu thị cũng tăng nhẹ. Ảnh: Thái Nguyễn

Trước tình hình giá thịt lợn tăng cao, nhiều người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu hoặc chuyển sang các thực phẩm khác như gà, vịt, cá... khiến sức mua mặt hàng thịt lợn giảm mạnh.

Bà Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết, giá thịt lợn tăng nên nhà tôi chuyển sang ăn các loại thịt khác để đa dạng bữa ăn và rẻ hơn.

"Thịt lợn giờ đắt quá, ăn nhiều thì tốn kém. Một tuần tôi chỉ mua 2 lần, còn trước đây có thời gian ngày nào cũng ăn thịt lợn. Hiện nay, tôi mua đa dạng từ cá, trứng, thịt gà để không bị vượt quá mức chi tiêu", bà Hà cho biết.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2025 tăng 0,34% so với tháng trước; tăng 1,32% so với tháng 12/2024 và tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2024. Trong tháng 2/2025, chỉ số giá thịt lợn tăng 1,74% so với tháng 1/2025, nguyên nhân do thiếu hụt nguồn cung.

Theo thống kê của Bộ Công Thương trong ngày 11/3, tại miền Bắc, giá thịt lợn hơi được giao dịch trong khoảng 76.000 - 78.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực đang được thương lái giao dịch ở các tỉnh thành gồm Lào Cai, Yên Bái và Ninh Bình. Các địa phương còn lại trong vùng mua bán lợn hơi giữa các mức 77.000 - 78.000 đồng/kg. Như vậy, so với mức 67.000 - 69.000 đồng/kg của ngày 1/1/2025, giá lợn hơi đã tăng khoảng 9.000 đồng/kg.