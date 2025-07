UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Quyết định này quy định chi tiết Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành. Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM là 8.200 đồng/kg. Quy định mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7/2025 và sẽ thay thế Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND trước đó.

Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM từ ngày 10/7 là 8.200 đồng/kg. Ảnh minh họa: Q.D

UBND TP.HCM giao Chi cục Thuế Khu vực II sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện Quyết định này. Đồng thời, Chi cục cũng cần chủ động theo dõi diễn biến thị trường, tham khảo giá thóc ở các tỉnh, thành phố lân cận để đề xuất mức giá thóc thu thuế hàng năm lên Sở Tài chính.

Sở Tài chính có vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế Khu vực II cùng các đơn vị liên quan. Nhiệm vụ của Sở là tham mưu kịp thời cho UBND TP.HCM trong trường hợp giá thóc trên thị trường biến động, dẫn đến việc giá thóc thu thuế không còn phù hợp với quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993.

Trước đó, Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM là 7.600 đồng/kg.



Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp là gì?



"Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp" chính là mức giá quy đổi từ kilôgam (kg) thóc sang tiền Việt Nam đồng, được các tỉnh, thành phố ban hành hàng năm hoặc theo định kỳ, để làm căn cứ tính số tiền thuế mà các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp phải nộp cho Nhà nước. Mức giá này giúp chuyển đổi định suất thuế (tính bằng thóc) thành khoản thu bằng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu nộp ngân sách.

Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được thấp hơn không quá 10% so với giá thị trường ở địa phương trong vụ thu thuế.

Trong trường hợp đặc biệt, thuế có thể thu bằng thóc do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Theo Nghị định 74-CP năm 1993, sổ thuế là căn cứ để làm thông báo thuế và thu, nộp thuế. Thuế sử dụng đất nông nghiệp tính bằng thóc, thu bằng tiền; riêng đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần thuế tính theo sản lượng khai thác và theo giá bán thực tế.