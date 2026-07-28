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Nhà nông
Thứ ba, ngày 28/07/2026 10:32 GMT+7

Giá trái cây "quốc dân" miền Tây tăng gấp đôi, nhà vườn vừa mừng vừa tiếc

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Trần Đáng Thứ ba, ngày 28/07/2026 10:32 GMT+7
Dù giá trái cây đặc sản nhiều loại ở miền Tây cuối vụ bật tăng gấp đôi do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu chế biến tăng nhưng không ít nông dân đành ngậm ngùi tiếc nuối vì "cháy hàng".
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Giá khóm, giá mãng cầu "nhảy múa", thương lái đỏ mắt tìm nguồn cung

Anh Trần Văn Điểm trong vườn khóm ở Tây Ninh. Ảnh: T.Đ

Những ngày này, không khí tại các vùng trồng trái cây trọng điểm ở miền Tây khá nhộn nhịp. Bước vào giai đoạn cuối mùa, sản lượng nhiều loại trái cây "quốc dân" sụt giảm mạnh, đẩy giá thu mua tại vườn lên mức cao kỷ lục so với đầu năm.

Trái khóm (dứa) tại địa phận huyện Tân Phước, Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) là một trong những mặt hàng có mức giá tăng ấn tượng nhất. Theo chia sẻ từ anh Thuận, một thương lái thu mua khóm lâu năm tại địa phương, giá khóm loại 1 hiện đã chạm mốc 11.500 đồng/kg, thậm chí có thời điểm vọt lên 12.000 đồng/kg – mức giá khiến người trồng khóm cực kỳ phấn khởi nếu còn hàng.

"Đợt này sản lượng giảm mạnh do đã hết đợt trái. Thu mua bây giờ đa số là để phục vụ cho các nhà máy cấp đông xuất khẩu chứ không đi hàng tươi nhiều như trước vì dễ hư hao. Giá tốt nhưng mỗi ngày tôi cũng chỉ gom được khoảng chục tấn, không có nhiều như trước", anh Thuận nói.

Tại Tây Ninh, anh Trần Văn Điểm - nông dân trồng 30ha khóm chia sẻ: “Lâu rồi mới thấy giá khóm tốt, tôi vừa mừng vừa tiếc vì mới chuyển 6ha trồng khóm sang trồng chanh không hạt”.

Không riêng gì khóm, mãng cầu xiêm – loại trái cây từng có thời gian rớt giá thê thảm – cũng ghi nhận mức giá tăng gấp đôi so với hồi đầu năm, dao động ở mức trên dưới 20.000 đồng/kg.

"Tại xã cù lao Tân Phú Đông (địa phận Tiền Giang cũ nay là Đồng Tháp), giá mãng cầu xiêm đang rất tốt, nhưng thời điểm này nhà vườn đã đứt cổ trái hết rồi, tiếc quá”, anh Thừa – thương lái thu mua mãng cầu xiêm tại địa phương thở phào, tiếc rẻ.

Cù lao Tân Phú Đông trước đây là vùng trọng điểm trồng mãng cầu xiêm của tỉnh Tiền Giang, nhưng do cây mắc bệnh và xâm nhập mặn chết nhiều, nên nông dân phá vườn, bỏ trồng.

Vựa thu mua mãng cầu xiêm. Ảnh: T.Đ

Anh Phạm Triều Hải, một nông dân trồng mãng cầu xiêm ở địa phương tỏ ra tiếc nuối khi chặt bỏ 8 công mãng cầu trước đó. “Giá mãng cầu xiêm trong năm phập phù lắm, nhưng giờ thấy giá tốt mà không có bán, tôi tiếc vườn lắm chứ”, anh Hải tiếc ngẩn ngơ.

Giá tăng chạm đỉnh, nông dân tiếc hùi hụi

Giá cao là vậy, nhưng niềm vui của bà con miền Tây lại không trọn vẹn. Ngược đời ở chỗ, giá vừa chạm đỉnh thì vườn nhà lại chẳng còn bao nhiêu trái để bán. Nhiều hộ dân thậm chí đã trót bỏ vườn từ những mùa thất bát trước đó.

Trao đổi về thực trạng này, anh Thừa - thương lái chuyên thu mua mãng cầu xiêm tại vùng Tân Phú Đông, ngậm ngùi chia sẻ thực tế: "Mọi người cứ bảo giá tăng gấp đôi mừng lắm, nhưng khổ nỗi giờ vườn có còn mấy trái đâu! Mấy mùa trước giá thấp quá, lại thêm cây bị bệnh chết nhiều nên bà con đốn chặt gần hết. Giờ đi gom hàng vòng vòng cực lắm, lâu lâu mới thu được một ít. Bà con thấy giá cao cũng bắt đầu trồng lại rồi đó, nhưng chắc phải 5 năm nữa mới có thu hoạch rộ trở lại", anh Thừa cho biết.

Nông dân Đồng Tháp tiếc hùi hụi vì đã phá bỏ vườn mãng cầu. Ảnh: T.Đ

Sự biến động giá cả cuối mùa một lần nữa cho thấy bức tranh quen thuộc của nông sản miền Tây: Được giá thì mất mùa, được mùa thì mất giá.

Dù vậy, tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu và các nhà máy chế biến nông sản đông lạnh đang mở ra kỳ vọng về sự ổn định giá cả bền vững hơn cho bà con trong các vụ thu hoạch tới.

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