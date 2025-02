Giá USD hôm nay 10/2: Phục hồi, chuyên gia nhận định triển vọng ngắn hạn trở nên "không rõ ràng"

Giá USD hôm nay 10/2 trên thế giới phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) bật tăng 0,15% lên mức 108,11.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Trên biểu đồ, nhìn chung chỉ số DXY đã dao động trong phạm vi 107 - 110 suốt một tháng qua. Điều đó khiến giới phân tích đánh giá triển vọng ngắn hạn trở nên không rõ ràng đối với đồng bạc xanh. Theo đó, chỉ số DXY cần sự đột phá ở cả hai bên của phạm vi 107 - 110 để có thể xác định được rõ ràng hơn về động thái tiếp theo.

Về mức kháng cự, đầu tiên DXY có thể thử thách đường EMA 9 ngày ở mức 107,94, tiếp theo là đường EMA 14 ngày ở mức 108,03. Một sự đột phá trên các mức này có thể tăng cường động lực giá ngắn hạn, có khả năng đưa chỉ số này lên mức cao nhất trong 3 tuần là 109,80, lần thử nghiệm gần nhất vào ngày 3/2.

Về phía giảm, ranh giới trên của kênh giảm dần đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần 107,30, theo sau là mức thấp nhất trong 2 tháng là 106,97, được ghi nhận vào ngày 27/1. Mức giảm xuống dưới mức sau có thể củng cố xu hướng giảm giá, đẩy chỉ số về ranh giới dưới của kênh giảm dần tại 105,60.

Giá USD hôm nay 10/2 trong nước

Tỷ giá trung tâm mở đầu tuần mới được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.462 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.381 – 25.842 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024 đến nay. Biểu đồ: DV t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.080 - 25.470 VND/USD. Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 24.970 - 25.550 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.046 - 25.574 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 25.090 - 25.480 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.580 - 25.680 VND/USD, đi ngang so với cuối tuần qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 610 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 200 đồng.

Nhóm phân tích Chứng khoán SSI nhận định, do chỉ số DXY duy trì ở mức cao, trong khi dự trữ ngoại hối của Việt Nam có phần đã giảm xuống dưới mức khuyến nghị của IMF (ARA metrics). Tuy nhiên, những biến động của tỷ giá mang tính thời điểm và trường hợp DXY suy yếu trong nửa cuối năm 2025, sẽ tạo ra nhiều dư địa cho chính sách tiền tệ của Việt Nam để hỗ trợ tăng trưởng.