Giá USD hôm nay 10/3: Diễn biến trái chiều

Giá USD hôm nay 10/3 trên thế giới giảm nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,18% xuống 103,67 điểm.

Chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com

Đồng USD kéo dài đà giảm từ tuần trước trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng chậm lại và tác động từ thuế quan đối với nền kinh tế Mỹ. Mức thuế quan 25% của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa từ Canada và Mexico đã có hiệu lực từ ngày 4/3, cùng với việc tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 20%.

Việc giảm sâu dưới mốc kháng cự 105,5 đã đem lại triển vọng tiêu cực cho chỉ số USD Index. Tuần này, mức kháng cự mạnh sẽ nằm ở vùng 105 - 105,5. Trong trường hợp bi quan, chỉ số này có khả năng giảm xuống mốc 102, thậm chí là 100 trong những tuần tới.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng trở lại trên mốc 4,25% vào tuần trước. Nếu duy trì được mức cao hơn, nó có thể tăng thêm lên 4,4% và thậm chí là 4,5%. Tuy nhiên, khả năng tăng vượt quá mốc 4,5% là không cao. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng lợi suất sẽ đảo ngược giảm xuống thấp hơn nữa từ khoảng 4,4% hoặc 4,5%. Một sự phá vỡ chọc thủng dưới mốc 4,25% có thể kéo lợi suất xuống vùng 4,1-4% và thậm chí thấp hơn nữa.

Giá USD hôm nay 10/3 trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.754 VND, tăng 24 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 24.467 - 27.041 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.540 - 25.912 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Ảnh: SBV

Cùng thời điểm, tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.300 - 25.690 VND/USD. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.320 - 25.680 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.307 - 25.695 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.310 - 25.690 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.740 - 25.840 VND/USD, giảm giảm 45 đồng so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 27.041 VND/USD.