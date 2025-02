Giá USD hôm nay 11/2: "Nín thở" chờ tín hiệu từ Fed, thị trường tự do bán ra tăng mạnh

Giá USD hôm nay 11/2 trên thế giới giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đi ngang so với đầu giờ sáng qua, hiện đứng mức 108,21.

Chỉ số USD Index giằng co trong biên độ hẹp. Nguồn: investing.com.

Chỉ số giằng co trong biên độ hẹp khi các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu kinh tế trái chiều và lo ngại mới về thuế quan. Những người tham gia thị trường cũng đang đổ dồn sự chú ý sang phát biểu sắp tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội để xin hướng dẫn về chính sách lãi suất trong tương lai.

Công cụ FedWatch của CME dự đoán có 93,5% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 19/3.

Mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ (US) Donald Trump đã công bố mức thuế thép và nhôm 25% đối với tất cả các quốc gia nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Ngoài ra, các kế hoạch về thuế quan "trả đũa" cũng đang được thảo luận. Theo đó, chính quyền Trump sẽ tăng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ để phù hợp với mức thuế do các đối tác thương mại khác của nước này áp đặt.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đang giao dịch quanh mức 4,49%, phục hồi thêm so với mức thấp nhất trong năm là 4,40% được ghi nhận vào tuần trước.

Còn kim loại quý như vàng đang liên tục đạt mức cao kỷ lục mới gần như mỗi giờ trong khi giao dịch trên 2.900 USD/ounce lần đầu tiên. Bởi thị trường cho rằng, vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn hoàn hảo và là hàng phòng thủ chống lại bất kỳ nỗi lo về thuế quan nào có thể làm rung chuyển cổ phiếu, trái phiếu hoặc đồng đô la Mỹ.

Giá USD hôm nay 11/2 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.487 VND/USD, tăng 25 đồng so với cập nhật đầu giờ sáng qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.262 – 25.711 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.170 - 25.560 VND/USD, tăng 90 đồng mỗi chiều so với đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.065 - 25.645 VND/USD, tăng 95 đồng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.125 - 25.655 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 25.170 - 25.610 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.670 - 25.730 VND/USD, tăng 40 VND ở chiều mua vào và 20 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 500 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 75 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên 10/2. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 10/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 15.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 16.365,01 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ gần 31.365,01 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 1.600 tỷ đồng, lãi suất 4%.