Giá USD hôm nay 11/5: Tuần tăng thứ 3 liên tiếp, chuyên gia dự báo "nóng" về đường đi của tỷ giá

Giá USD hôm nay 11/5 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đóng cửa phiên giao dịch tuần ở mức 100,17, tương ứng tăng khoảng 0,7% trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Reuters thống kê, đồng bạc xanh đang trên đà tăng trưởng trong tuần thứ ba liên tiếp so với đồng yên Nhật; tăng giá trong tuần thứ tư liên tiếp so với đồng franc Thụy Sĩ và tăng tuần thứ ba liên tiếp so với đồng euro.

Thị trường tài chính đang trong kỳ nghỉ cuối tuần nhưng sự tập trung chủ yếu vẫn đổ dồn vào các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh dự kiến ​​bắt đầu vào thứ bảy (10/5) tại Thụy Sĩ.

Matthew Weller, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường tại StoneX, cho biết: "Thị trường rất lạc quan về tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung nói riêng và nhiều thỏa thuận thương mại nói chung".

Ông cho rằng, có vẻ như chính quyền Trump có lẽ đang đưa ra một loạt thỏa thuận cho các quốc gia khác nhau và có lẽ điều tồi tệ nhất của các cuộc chiến thương mại và thuế quan đã... ở lại phía sau. Đó là những gì thị trường bắt đầu phản ánh vào giá.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Nhìn lại tuần qua, từ mốc 99,6 của phiên thứ 2 (5/5), chỉ số đã áp sát mốc 100 vào phiên sau đó. Tại phiên biến động mạnh, chỉ số có thời điểm giằng co và giảm về ngưỡng 99,3 đã hồi phục lại ngưỡng 99,82.

Tại thời điểm đó, giới tài chính nhận định, chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang biến động do một loạt các hiệu ứng lan tỏa và domino từ Đô la Đài Loan. Mặc dù không phải là một phần của Chỉ số, các loại tiền tệ khác trong khu vực Châu Á cũng theo sau, với Yên Nhật (JPY), chiếm 13,6% DXY, hiện đang giao dịch mạnh hơn gần 1% so với Đô la Mỹ. Một tác dụng phụ của các yêu cầu từ chính quyền Trump, thúc giục các nước xuất khẩu tăng giá đồng tiền của họ như một trong những yêu cầu để tránh thuế quan, đã xảy ra. Đổi lại, việc định giá lại này làm suy yếu Đô la Mỹ, và đây chỉ là Đài Loan.

Đến ngày 7/5, đồng bạc xanh giảm nhẹ về mức 99,27 khi Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ (US) Michael Faulkender đã đưa tin trên các hãng thông tấn rằng, mặc dù thị trường vẫn còn sự căng thẳng và các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng nhu cầu về trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và đô la Mỹ vẫn ở mức cao.

Sau nhiều nhịp giằng co, đến ngày 8/5, chỉ số DXY dừng ở mức 99,62 điểm, phục hồi so với cùng thời điểm cập nhật sáng liền kề. Dữ liệu cho thấy, đồng bạc xanh đã nhận được một số lệnh mua sau thông tin rằng Bộ trưởng Tài chính ông Scott Bessent và trưởng đoàn đàm phán thương mại ông Jamieson Greer sẽ gặp quan chức kinh tế cấp cao của Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế trước khi kết thúc cuộc họp hoạch định chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối phiên. Theo đó, sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 4,25-4,50%. Mức này đã được duy trì từ cuối năm ngoái.

Đến ngày 9/5, chỉ số phục hồi lên trên ngưỡng 100 nhờ dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ và kỳ vọng về chênh lệch lợi suất mở rộng. Đồng thời, Tổng thống Donald Trump đã thông báo về một "thỏa thuận thương mại lớn" giữa Hoa Kỳ (US) và Vương quốc Anh (UK). Sự phấn khích đang nhanh chóng biến mất sau khi CNN đưa tin rằng, mức thuế quan 10% đối với Vương quốc Anh sẽ vẫn được áp dụng, mặc dù Tổng thống Trump đã tuyên bố trước đó rằng thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia là toàn diện.

Giới phân tích cho rằng, đồng bạc xanh được hỗ trợ chủ yếu bởi kỳ vọng gia tăng về việc giảm thuế quan thương mại của Mỹ, sau khi ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lớn với Anh trong tuần này.

Mặc dù lợi ích kinh tế của thỏa thuận được dự kiến sẽ hạn chế, các nhà đầu tư hy vọng thỏa thuận này sẽ mở đường cho nhiều thỏa thuận thương mại hơn với các nền kinh tế lớn.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích tỏ ra thận trọng hơn. ING cảnh báo rằng thỏa thuận thương mại với Anh là không đáng kể, và Mỹ cần đạt được thỏa thuận với Trung Quốc để thực sự giảm căng thẳng. Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với mức thuế quan cao nhất từ Mỹ.

Giá USD hôm nay 11/5 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.951 VND/USD, tăng 7 đồng so với đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.703 - 26.198 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 23 đồng chiều mua và 25 đồng chiều bán so với sáng qua, hiện ở mức: 23.754 - 26.148 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD/VND từ đầu năm đến nay. Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Cuối tuần, ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.750 - 26.140 VND/USD. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.635 - 26.145.

Bên cạnh đó, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.780 - 26.130 VND/USD. Còn BIDV hiện niêm yết giá USD ở mức 25.800 - 26.160 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD ghi nhận biến động trái chiều.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.738 - 26.172 VND/USD. Tương tự, tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.760 - 26.140 VND/USD. SHB hiện mua vào USD ở mức 25.620 và bán ra ở mức 26.160 VND/USD

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.381 đồng (mua vào) và 26.481 đồng (bán ra), tăng 3 đồng mỗi chiều so với cập nhật sáng qua.

Các chuyên gia phân tích tại Chứng khoán MB (MBS) cho biết, mặc dù chỉ số DXY đã giảm mạnh 9,7% từ đỉnh năm 2025, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng vẫn duy trì ở ngưỡng cao trong tháng 4.

Việc tỷ giá neo ở mức cao một phần được cho là do các yếu tố: Thứ nhất, trong tháng 4, Kho bạc Nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các ngân hàng thương mại với tổng trị giá 110 triệu USD, qua đó cũng đã phần nào khiến nguồn cung ngoại tệ càng bị thắt chặt.

Thứ hai, trong bối cảnh tình hình thương mại đối mặt với nhiều bất ổn liên quan đến các chính sách thuế quan khó đoán định từ phía Mỹ, nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp thường có xu hướng tăng.

Cuối cùng, việc lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh về mức đáy 13 tháng vào cuối tháng đã khiến chênh lệch lãi suất VND – USD đảo chiều âm ở mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay. Do đó, các yếu tố trên đã gây sức ép đáng kể lên tỷ giá.

Theo đó, các nhà phân tích kỳ vọng tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.500 – 26.000 VND/USD trong năm 2025 khi các kế hoạch nới lỏng tài khóa của chính quyền mới, kết hợp với các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn, cùng với lãi suất cao và chủ nghĩa bảo hộ tương đối cao của Mỹ, dự kiến sẽ hỗ trợ cho việc gia tăng giá trị của đồng USD trong năm 2025.

Ngoài ra, các chính sách thuế quan khó đoán định từ phía Mỹ dự kiến sẽ tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động xuất khẩu, thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian tới và có thể gây áp lực lên dự trữ ngoại hối - vốn đã khá khiêm tốn của Việt Nam sau khi phải bán ra hơn 9 tỷ USD vào năm ngoái.

Tuy nhiên, cho tới nay các yếu tố nội tại vẫn đang ghi nhận những kết quả tích cực như: thặng dư thương mại (~3,79 tỷ USD trong 4T2025), vốn FDI giải ngân (6,74 tỷ USD, +7,3% svck) và sự phục hồi của lượng khách du lịch quốc tế (+23,8% svck trong 4T2025). Theo đó, điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đồng VND.