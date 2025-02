Giá USD hôm nay 12/2: Ngân hàng đồng loạt tăng giá bán, chạm ngưỡng 25.700 VND/USD

Giá USD hôm nay 12/2 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lao dốc, sau khi phục hồi lên ngưỡng 108,3. Hiện, đồng bạc xanh ở mức 107,78.

Chỉ số USD Index đảo chiều giảm khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội cho biết, Fed sẽ không vội vàng cắt giảm lãi suất.

Ông cho biết, lãi suất sẽ ổn định trừ khi lạm phát hoặc dữ liệu lao động thay đổi. Qua đó, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 3 năm nay.

Hồi cuối tuần trước, Elon Musk từng đề cập, Fed có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ khi Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tiếp tục kiểm toán các cơ quan liên bang và chi tiêu. Musk đã viết trên X để trả lời bài đăng của người dùng về việc tỷ phú này ủng hộ việc kiểm toán Fed rằng ngân hàng trung ương này không nằm ngoài sự giám sát chặt chẽ của DOGE, Reuters đưa tin.

Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington, cho biết: "Jerome Powell đang cố gắng tỏ ra rất, rất, rất thận trọng trong bình luận của mình và không làm ai sợ".

Mặc dù thuế quan có khả năng vẫn là mối quan tâm chính của các nhà giao dịch, nhưng các nhà giao dịch đang dần trở nên "miễn nhiễm" hơn với tin tức về mức thuế quan tiềm tàng. Điều này khiến các nhà đầu tư lo ngại về tác động của chúng đối với lạm phát và tăng trưởng.

Giá USD hôm nay 12/2 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.522 VND/USD, tăng 37 đồng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.295 – 25.748 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: SBV

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.346 - 25.698 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.310 - 25.700 VND/USD, tăng 140 đồng mỗi chiều so với đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.210 - 25.748 VND/USD, tăng 145 đồng chiều mua và 103 đồng chiều bán so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.274 - 25.748 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 25.320 - 25.760 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.643 - 25.732 VND/USD, giảm 27 VND ở chiều mua vào và 2 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 433 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 28 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên 11/2. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 11/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 9.797,71 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 12.692,51 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 22.487,22 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 2.999,8 tỷ đồng, lãi suất 4%.