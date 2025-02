Giá USD hôm nay 15/2: Đồng loạt giảm, "chợ đen" bán ra 25.678 VND/USD

Giá USD hôm nay 15/2 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm thêm 0,5% về mức 106,67.

Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS ở New York cho biết: “Các thị trường vẫn hy vọng rằng những trở ngại về thuế quan sẽ không đáng lo ngại như trước đây, khi đó có lẽ yếu tố lớn chi phối nhiều hơn tới thị trường sẽ là khả năng ngừng bắn giữa Nga và Ukraine”.

Ông Serebriakov cho biết thêm: “Doanh số bán lẻ có thể là yếu tố thứ ba tác động tới thị trường tiền tệ, tuy nhiên nó đã kìm hãm đồng USD”.

Giá USD hôm nay 15/2 trong nước: Tỷ giá trung tâm dứt đà tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.562 VND/USD, giảm 8 đồng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.3339 – 25.790 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.384 - 25.740 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.190 - 25.590 VND/USD, giảm 80 đồng và 70 đồng mỗi chiều so với đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.065 - 25.645 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.125 - 25.665 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 25.200 - 25.580 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.598 - 25.678 VND/USD, giảm 6 đồng chiều mua và 22 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 533 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 33 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên 14/2. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 14/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 3.764,55 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 4.999,9 tỷ đồng, lãi suất 3,9%.