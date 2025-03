Giá USD hôm nay 15/3: "Mắc kẹt" dưới ngưỡng 104, tỷ giá "chợ đen" tăng 11 đồng

Giá USD hôm nay 15/3 thế giới "ảm đạm"

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) không biến động nhiều so với sáng qua, ở mức 103,72. Đây là mức thấp nhất của đồng bạc xanh kể từ đầu tháng 11/2024.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Đồng USD diễn biến khá ảm đảm sau một số tin tức liên quan đến chính sách thuế quan và dự luật chi tiêu của Hoa Kỳ. Chỉ số này, đã bị giới hạn dưới ngưỡng 104,00 trong tuần này, không thay đổi nhiều mặc dù xuất hiện các "tin đồn" về một thỏa thuận ngừng bắn có thể xảy ra của Ukraine, những bước đầu tiên trong cuộc bỏ phiếu về kế hoạch chi tiêu của Đức và các hành động trả đũa từ Canada và Châu Âu đối với thuế quan của Hoa Kỳ.

Về mặt dữ liệu kinh tế, Đại học Michigan đã công bố chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ cho tháng 3 và kỳ vọng lạm phát 5 năm. Trong đó, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ giảm xuống còn 57,9, chênh lệch lớn so với mức dự kiến là 63,1, giảm so với mức 64,7 trong báo cáo cuối cùng của tháng 2. Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng 5 năm của Hoa Kỳ tăng vọt lên 3,9%, tăng mạnh so với mức 3,5% trong báo cáo cuối cùng của tháng 2

Giới phân tích cho rằng, rõ ràng là tâm lý đang thay đổi với chỉ số tâm lý người tiêu dùng thấp hơn đáng kể trong khi kỳ vọng lạm phát đang nghiêng về phía tăng.

Hiện, công cụ Fedwatch của CME dự đoán có 97,0% khả năng không có thay đổi về lãi suất trong cuộc họp sắp tới của Fed vào ngày 19/3. Khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 7 tháng 5 là 32,8% và 78,5% tại cuộc họp tháng 6.

Giá USD hôm nay 14/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.779 VND, tăng 25 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.540- 26.018 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.571 - 25.945 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: SBV

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.300 - 25.690 VND/USD.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.320 - 25.680 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.254 - 25.776 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.310 - 25.690 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.726 - 25.801 VND/USD, tăng 11 đồng mỗi chiều so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua.

Kết quả đấu thầu thị trường mở ngày 14/3. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 12.307,07 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày. Tổng giá trị trúng thầu đạt 12.307,07 tỷ đồng.