Giá USD hôm nay 16/2: Tuần biến động mạnh, tỷ giá "chợ đen" tiến sát 25.700 VND/USD

Giá USD hôm nay 16/2 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm thêm 0,5% về mức 106,67.

Diễn biến USD Index tuần qua. Nguồn: investing.com.

Mở phiên đầu tuần (10/2), chỉ số USD Index bật tăng 0,15% lên mức 108,11 và tiếp tục đi ngang trong phiên ngày 11/2. Chỉ số giằng co trong biên độ hẹp khi các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu kinh tế trái chiều và lo ngại mới về thuế quan.

Tại thời điểm này, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đang giao dịch quanh mức 4,49%, phục hồi thêm so với mức thấp nhất trong năm là 4,40% được ghi nhận vào tuần trước.

Sang ngày 12/2, chỉ số lao dốc về mức 107,78 sau khi phục hồi lên ngưỡng 108,3. Diễn biến bất ngờ của đồng USD xảy ra sau khi khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội cho biết, Fed sẽ không vội vàng cắt giảm lãi suất.

Đến ngày 13/2, dù có thời điểm đồng bạc xanh phục hồi lên ngưỡng 108, nhưng sau đó giảm về mức 107,89. Giới phân tích cho rằng, sự gia tăng diễn ra sau những bình luận từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiết lộ ý định tiếp quản Gaza và đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Đồng thời, đồng USD cũng phản ứng tăng sau dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 nóng hơn dự kiến, nhưng sau đó đảo ngược hướng đi. Lạm phát vượt quá dự báo, khiến các nhà đầu tư đánh giá lại lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong khi Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn không cam kết về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Sau đó, đồng USD tiếp đà giảm gần 1%, về mức 106,97 vào ngày 14/2. Đồng bạc xanh lao dốc khi bản báo cáo giá sản xuất của tháng 1 chỉ ra lạm phát giảm ở mức thấp hơn, đặc biệt là sau khi chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố chưa áp dụng ngay chính sách thuế quan đối với các quốc gia khác.

Thị trường hiện đang định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 33 điểm cơ bản tính đến thời điểm cuối năm nay, tăng từ mức 29 điểm cơ bản trước dữ liệu của PCE, nhưng giảm từ 37 điểm cơ bản trước khi dữ liệu CPI được công bố.

Giá USD hôm nay 15/2 trong nước: Tuần tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.562 VND/USD, tăng 84 đồng so với đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.3339 – 25.790 VND/USD.

Diễn biến chỉ số USD Index từ đầu năm 2024 đến nay. Biểu đồ: Dân Viêt t.h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.384 - 25.740 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.190 - 25.590 VND/USD.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.065 - 25.645 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.125 - 25.665 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 25.200 - 25.580 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.620 - 25.690 VND/USD, tăng 22 đồng mỗi chiều so với sáng qua

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 555 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 25 đồng.