Giá USD hôm nay 16/3: Xác lập chuỗi 7 tuần giảm, chuyên gia chỉ ra "gánh nặng" của đồng USD

Giá USD hôm nay 16/3 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) không biến động nhiều so với sáng qua, ở mức 103,7. Đồng USD đã có một tuần bị giới hạn bởi ngưỡng 104.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Mở đầu tuần (10/3), đồng bạc xanh đã giảm 0,18% xuống 103,67 điểm và giảm thêm 0,13% xuống mức 103,18 vào phiên ngày 11/3. Theo giới phân tích, đồng USD diễn biến tiêu cực khi tâm điểm thị trường đổ dồn vào căng thẳng thương mại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với các đối tác thương mại hàng đầu, trong bối cảnh lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế nước Mỹ.

Đến ngày 12/3, chỉ số DXY giảm thêm 0,3% về mức 103,48 trong bối cảnh chính sách thuế quan lên Canada của ông Trump liên tục thay đổi. Dữ liệu cho thấy, chỉ số DXY, đo lường đồng bạc xanh so với các loại tiền tệ bao gồm đồng yên và đồng EUR, đang trên đà giảm tuần thứ bảy liên tiếp.

Sau đó, ngày 13/3, đồng bạc xanh ở mức 103,59. Đáng nói, chỉ số hầu như không thay đổi vào ngày sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ (US) được công bố vào tháng 2. Cả số liệu hàng năm và hàng tháng về lạm phát cốt lõi và lạm phát tiêu đề đều thấp hơn kỳ vọng, điều này có nghĩa là lạm phát vẫn đang chậm lại vào tháng 2 trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế vào đầu tháng 3.

Ngày 14/3, mặc dù trong phiên có nhịp tăng dựng đứng vượt ngưỡng 104, nhưng ngay lập tức chỉ số đã lao dốc về 103,87. Khảo sát cho thấy, nhà đầu tư đang chờ đợi các tín hiệu từ các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đến Nga để họp về một thỏa thuận ngừng bắn, vốn đã được Ukraine "bật đèn xanh". Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa châu Âu bằng mức thuế 200% đối với tất cả rượu vang và rượu sâm panh đến từ khu vực này.

Phiên cuối tuần, chỉ số đóng cửa ở mức 103,71, ghi nhận tuần "mắc kẹt" dưới ngưỡng 104. Marc Chandler, chiến lược gia thị trường trưởng tại Bannockburn Global Forex ở New York, Mỹ cho biết: Việc lãi suất của Mỹ giảm vào tuần trước được cho là một gánh nặng đối với đồng USD.

Giá USD hôm nay 16/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.779 VND, tăng 25 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.540- 26.018 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.571 - 25.945 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.300 - 25.690 VND/USD.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.320 - 25.680 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.254 - 25.776 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.310 - 25.690 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.740 - 25.800 VND/USD, tăng 14 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, tỷ giá trên thị trường tự do đang thấp hơn 218 đồng so với giá trần của Ngân hàng Nhà nước.