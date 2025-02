Giá USD hôm nay 17/2: Biến động nhẹ

Giá USD hôm nay 17/2 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 106,85.

Chỉ số USD Index. Ảnh: Investing.com

Tuần trước, chỉ số USD Index đã chứng kiến đà sụt giảm mạnh trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn áp dụng mức thuế quan mới, sự lạc quan gia tăng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã làm lu mờ tác động của lạm phát cao đối với đồng bạc xanh vào tuần trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 3% vào tháng 1, tăng so với mức 2,87% vào tháng 12/2204. Trong khi đó, CPI cốt lõi tăng 3,29% vào tháng 1, tăng so với mức 3,21% của tháng trước.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết: Trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện rằng, quan điểm về lãi suất phản ánh nền kinh tế Mỹ đang ổn định, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, nhấn mạnh Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không vội cắt giảm lãi suất ngắn hạn.

Trong khi đó, các nhà giao dịch đang đặt cược rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Giá USD hôm nay 17/2 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.562 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.339 – 25.790 VND/USD.

Tại báo cáo mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra góc nhìn thận trọng hơn khi nhận định tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong biên độ +/-5% tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có dự trữ ngoại hối, cung - cầu ngoại tệ trong nước và chính sách thuế quan của Mỹ đối với Việt Nam.

VDSC nêu kịch bản cơ sở, trong đó tỷ giá cuối năm 2025 có thể ở mức 26.200 đồng/USD, nếu các yếu tố vĩ mô diễn biến theo kỳ vọng.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024 đến nay. Biểu đồ: Dân Viêt t.h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.384 - 25.740 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.220 - 25.580 VND/USD.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.065 - 25.645 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.190 - 25.575 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 25.230 - 25.580 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.650 - 25.750 VND/USD, giảm 10 đồng ở chiều mua và giữ nguyên mức giao dịch tại chiều bán so với phiên ngày hôm qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn tới 500 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 25 đồng.