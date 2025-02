Giá USD hôm nay 19/2: Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, "chợ đen" tăng nhẹ

Giá USD hôm nay 19/2 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 106,94, tăng 0,34%.

Diễn biến chỉ số USD Index hôm nay. Ảnh: investing.com.

Trong phiên, có thời điểm đồng bạc xanh giao dịch trên mức 107,00 khi được thúc đẩy bằng bất ổn địa chính trị, sau những bình luận đáng thất vọng vào ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ (US) và Nga về Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng, chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề chưa rõ ràng, để có thể xác định hướng đi chắc chắn. Nhiều yếu tố xúc tác vẫn đang được mong đợi, đơn cử như những chi tiết hơn về thuế quan đối ứng của Tổng thống Hoa Kỳ Trump...

Chỉ số sản xuất của New York Empire State trong tháng 2 đã thoát khỏi trạng thái tiêu cực với mức 5,70, vượt qua mức kỳ vọng -1 và so với mức -12,60 trước đó. Nhưng các nhà phân tích đánh giá, dữ liệu này ít tác động đến đồng USD.

Hiện, công cụ FedWatch của CME cho thấy có 49,8% khả năng lãi suất sẽ không đổi ở mức hiện tại vào tháng 6.

Bản tin tài chính Ngân hàng ACB nêu, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller và Chủ tịch FED tại Philadelphia Patrick Harker cho biết dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây đang ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất chính sách trong thời gian còn lại của năm 2025.

Cả hai thành viên FOMC này đều cho biết hết sức bất ngờ trước dữ liệu CPI tháng 1 của Mỹ công bố vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, nếu lạm phát hạ nhiệt trở lại như đã từng diễn ra vào thời điểm mùa đông năm ngoái, FED vẫn để ngỏ cho khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào cuối năm nay.

Giá USD hôm nay 19/2 trong nước: Tỷ giá trung tâm vượt 24.600 đồng

Tỷ giá trung tâm đầu giờ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.602, tăng 25 đồng so với đầu giờ sáng qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.372 – 25.832 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.422-25.782 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.310 - 25.700 VND/USD, tăng 60 đồng mỗi chiều so với cập nhật phiên trước đó..

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.170 - 25.750 VND/USD, tăng 30 đồng mỗi chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.264 - 25.786 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 25.330 - 25.760 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.610 - 25.696 VND/USD, giảm 10 đồng ở chiều mua và tăng 13 đồng ở chiều bán so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn tới 480 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 63 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 18/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 17.702,29 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 4.450 tỷ đồng, lãi suất 4%.