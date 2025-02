Giá USD hôm nay 22/2: Thế giới hồi phục phiên cuối tuần

Giá USD hôm nay 22/2 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,25% so với mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, lên mức 106,63.

Chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com

Theo bà Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường tại Corpay ở Toronto, Canada: Đồng USD đang trải qua một đợt phục hồi kỹ thuật sau khi chịu một đợt bán tháo kéo dài trong vài tuần gần đây.

Tuy nhiên, đồng USD thu hẹp mức tăng sau khi dữ liệu của S&P Global công bố ngày 21/2 cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh tháng 1 của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng.

Cụ thể, chỉ số PMI dịch vụ của Hoa Kỳ giảm xuống mức 49,7, thấp hơn mức dự báo 53,0 và mức 52,9 của tháng 1. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm xuống còn 64,7, thấp hơn mức dự báo và số liệu trước đó là 67,8. Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng 5 năm tăng lên 3,5%, cao hơn mức đồng thuận 3,3% và mức đọc trước đó. Thị trường tiếp tục theo dõi các mối đe dọa về thuế quan, với khả năng tăng giá vào cuối tuần.

Theo tính toán của LSEG, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ hiện đang định giá mức cắt giảm khoảng 44 điểm cơ bản trong năm nay, tăng so với mức 38 điểm cơ bản vào một ngày trước đó. Dữ liệu của LSEG cho thấy Fed có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất một lần nữa tại cuộc họp chính sách vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Tiếp theo, thị trường sẽ hướng đến chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố vào tuần tới để xác nhận thêm về lộ trình lãi suất của Ngân hàng Trung ương.

Giá USD hôm nay 22/2 trong nước

Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.638 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.405 – 25.870 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.461 - 25.825 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Ảnh: SBV

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.320 - 25.680 VND/USD, đi ngang ở chiều mua nhưng giảm 30 đồng ở chiều bán so với phiên ngày hôm qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.190 - 25.770 VND/USD, giảm 105 đồng ở chiều mua nhưng tăng mạnh tới 115 đồng ở chiều bán so với thời điểm cập nhật sáng hôm qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.360 - 25.725 VND/USD. Tại ACB, tỷ giá USD hiện ở mức 25.350 - 25.700 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.615 - 25.715 VND/USD, giữ nguyên mức giao dịch so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn tới 425 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, một số ngân hàng đưa chênh lệch giá bán ra với thị trường tự do ít nhất về 10-15 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Ảnh: SBV

Trong phiên giao dịch ngày 21/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 2.092,43 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 2.999,9tỷ đồng, lãi suất 4%.