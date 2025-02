Giá USD hôm nay 23/2: Giá USD ngân hàng "vượt mặt" thị trường tự do

Giá USD hôm nay 23/2 thế giới: Hồi phục phiên cuối tuần

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,27% lên 106,61 điểm.

Chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com

Mở phiên giao dịch đầu tuần (17/2), đồng USD giảm 0,02%, xuống mức 106,72 - mức thấp nhất trong hai tháng sau khi các nhà đầu tư giảm đặt cược vào chính sách thuế quan của Mỹ.

Tại thời điểm này, đồng USD đang vật lộn để phục hồi sau đợt bán tháo do dữ liệu bán lẻ yếu kém của Mỹ vào cuối tuần qua.

Tới ngày 19/2, đồng USD quay đầu phục hồi, tăng 0,43% lên mức 107 nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu gia tăng đối với tài sản trú ẩn an toàn. Tới ngày 20/2, chỉ số này tiếp tục đà tăng lên mức 107,17 trong bối cảnh thị trường lo lắng về chính sách thuế quan mới nhất từ Tổng thống Donald Trump và các cuộc đàm phán xoay quanh vấn đề Nga-Ukraine.

Đồng thời, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết họ đã đồng ý tổ chức thêm các cuộc đàm phán với Nga về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, tới ngày 21/2, đồng USD bất ngờ "rơi" mất mốc 107, xuống 106,38 khi các nhà đầu tư đánh giá về các kế hoạch thuế quan mới nhất của Donald Trump.

Đồng bạc xanh chốt tuần giao dịch bằng việc tăng 0,27%, đạt mức 106,64 khi các nhà đầu tư củng cố vị thế trước cuối tuần, hướng đến nhiều dữ liệu lạm phát hơn vào tuần tới và theo dõi những động thái xoay quanh chính sách thuế quan của Mỹ.

Giá USD hôm nay 23/2 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.562 VND/USD, tăng 62 đồng so với đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.405 – 25.870 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.461 - 25.825 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Ảnh: SBV

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.320 - 25.680 VND/USD.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.190 - 25.770 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.355 - 25.730 VND/USD. Tại ACB, tỷ giá USD hiện ở mức 25.350 - 25.700 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.650 - 25.750 VND/USD, tăng 35 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn tới 460 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, một số ngân hàng đưa ra giá bán cao hơn thị trường tự do tới 20 đồng, điều này khá hy hữu trong mấy năm trở lại đây.