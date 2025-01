Giá USD hôm nay 24/1: Điều chỉnh về dưới ngưỡng 108, dự báo "nóng" về đường đi của chỉ số USD Index

Giá USD hôm nay 24/1 trên thế giới mất ngưỡng 108

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) điều chỉnh nhẹ về 107,96.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Đồng USD giảm trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra bình luận kêu gọi hạ lãi suất, trong khi không nêu rõ về chính sách thuế quan. Còn nhà đầu tư chờ đợi một loạt thông báo chính sách từ các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Dù vậy, Marko Papic, Chiến lược gia trưởng và Phó chủ tịch cấp cao tại BCA Research bày tỏ triển vọng tích cực đối với đồng đô la trong thời gian tới, đặc biệt là khi Tổng thống Trump tiếp tục thực hiện các chính sách thuế quan.

Tuy nhiên, Papic dự đoán rằng sự kết hợp giữa lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao và thâm hụt ngân sách ngày càng tăng sẽ buộc Tổng thống phải điều chỉnh các chính sách tài khóa tích cực của mình, điều này cuối cùng có thể làm suy yếu đồng đô la.

Ông tin rằng, khi đồng đô la có khả năng quay trở lại mức cao nhất năm 2022 là 113 trong ngắn hạn, cách tiếp cận chính sách tài khóa của ông Trump sẽ phải đối mặt với những trở ngại đáng kể trong vòng sáu tháng tới. Nguyên nhân do các kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng của Tổng thống mâu thuẫn với thâm hụt ngân sách đã đạt đến mức báo động.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục chống lại áp lực bán nhưng vẫn chưa duy trì được mức tăng vượt quá 108,50. Các tín hiệu động lượng, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), vẫn ở dưới ngưỡng 50, cho thấy xu hướng yếu hơn. Các thanh màu đỏ của MACD đang mở rộng, ám chỉ động lượng giảm giá đang gia tăng.

Giá USD hôm nay 24/1 trong nước hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.328 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.109 – 25.545 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 23.930 - 25.320 VND/USD, đi ngang so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 24.780 - 25.290 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.873 - 25.408 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 24.930 - 25.350 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.490 - 25.600 VND/USD, đi ngang so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 1.560 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 250 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 23/1, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 5.000 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%/năm và 5.000 tỷ đồng với kỳ hạn 21 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ gần 10.000 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 14 ngày với quy mô 9.999,6 tỷ đồng, lãi suất 4%.