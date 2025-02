Giá USD hôm nay 24/2: Tỷ giá trung tâm giảm 16 đồng phiên đầu tuần

Giá USD hôm nay 24/2 thế giới dao động trong biên độ hẹp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đảo chiều giảm gần 0,1% so với cập nhật đầu giờ sáng qua về 106,45 điểm.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com

Chỉ số DXY giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá các kế hoạch thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, dữ liệu mới công bố cho thấy các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu phù hợp với kỳ vọng.

Ở một diễn biến khác, dữ liệu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. Các nhà phân tích nhận định, đây là dữ liệu quan trọng cần theo dõi. Bởi dữ liệu PCE cao hơn sẽ củng cố lập luận cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Điều đó có thể hỗ trợ chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng trở lại.

Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng, xu hướng ngắn hạn là giảm đối với chỉ số DXY. Mức kháng cự nằm trong vùng 107-107,50. Chỉ số DXY có thể giảm xuống vùng 105,50-105. Nhưng sau đó, khả năng chỉ số đảo chiều tăng trở lại là rất cao.

Tuy nhiên, xu hướng sẽ trở nên tiêu cực nếu chỉ số DXY giảm xuống dưới mốc 105. Trong trường hợp đó, chỉ số này có thể tiếp tục giảm xuống mức 104, thậm chí là các mức thấp hơn. Nhưng khả năng giảm như vậy có vẻ ít xảy ra hơn.

Giá USD hôm nay 23/2 trong nước giảm 16 đồng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.546 VND/USD, giảm 16 đồng so với cuối tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.318 – 25.773 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.457 - 25.819 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.310 - 25.700 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và tăng 20 đồng chiều bán so với phiên cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.340 - 25.700 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.259 - 25.791 VND/USD. Tại ACB, tỷ giá USD hiện ở mức 25.350 - 25.700 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.650 - 25.750 VND/USD, đi ngang cả 2 chiều so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn tới 391 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, giá bán ttaijthij trường tự do cao hơn ít nhất 50 đồng so với phiên cuối tuần.

Các chuyên gia của KBSV cho rằng, tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục biến động trong năm 2025 trước các quyết sách mà chính quyền Trump 2.0 dự kiến sẽ công bố. Dù vậy, các nhà phân tích giữ nguyên dự báo tỷ giá cuối năm 2025 sẽ ở mức khoảng 26.000 VND/USD tăng 2% so với năm 2024.

Lý do là DXY đã có nhịp phản ánh sớm kỳ vọng của thị trường; NHNN vẫn tiếp tục điều hành và sử dụng các công cụ linh hoạt để kiểm soát và bình ổn tỷ giá...