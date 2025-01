Giá USD hôm nay 26/1: Giảm hơn 1% trong tuần, thị trường tự do bán ra 25.350 VND/USD Giá USD hôm nay 26/1: Giảm hơn 1% trong tuần, thị trường tự do bán ra 25.350 VND/USD

Giá USD hôm nay 26/1 trên thế giới đã giảm hơn 1% so với đầu tuần, hiện đứng mức 107,25. Trong nước, giá USD ngân hàng bán giảm 16 đồng so với đầu tuần, thị trường tự do hiện giao dịch ở mức 24.770 - 25.350 VND/USD.