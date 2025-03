Giá USD hôm nay 26/3: "Hỗn loạn" giữa những lo ngại về dữ liệu kinh tế và địa chính trị của Hoa Kỳ

Giá USD hôm nay 26/3 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 103,93. Chỉ số lao dốc và phục hồi ngay sau đó khi vượt qua ngưỡng 104,1.

Các chuyên gia nhận định, đà tăng của đồng bạc xanh được hỗ trợ từ hoạt động dịch vụ mạnh mẽ hơn và các dấu hiệu cho thấy mức thuế của chính quyền Tổng thống Trump đề xuất có thể nhắm đến nhiều mục tiêu nhiều hơn là lo ngại.

Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ (US) Donald Trump, người đã ban hành "thuế quan thứ cấp" là 25% đối với tất cả hàng hóa từ các quốc gia vẫn mua dầu từ Venezuela. Ông Trump đã nới lỏng quy mô và phạm vi của các loại thuế quan có đi có lại sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4 và bình luận về việc bổ sung thêm các loại thuế quan có mục tiêu đối với ô tô, nhôm, dược phẩm, khoai tây chiên và gỗ xẻ, Bloomberg đưa tin.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Sự không chắc chắn đã quay trở lại khi các tín hiệu mới từ các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ làm giảm bớt sự lạc quan. Những bình luận của họ về lạm phát và thương mại đang thay đổi đã tạo ra một chuyển động qua lại trong DXY, hiện đang vật lộn với mức kháng cự gần đó.

Về mặt kỹ thuật, Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đưa ra tín hiệu mua nhẹ, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức trung tính. Mặc dù đà tăng, các Đường trung bình động đơn giản (SMA) chính cho thấy thiết lập rộng hơn vẫn có xu hướng giảm.

Giá USD hôm nay 26/3 trong nước biến động trong phạm vi hẹp

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.851 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên liền kề. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.608- 26.093 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng 15 đồng chiều mua và 17 đồng chiều bán so với sáng qua hiện ở mức: 23.655 - 26.039 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.410 - 25.800 VND/USD, giảm 20 VND/USD so với phiên đầu tuần. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.430 - 25.790 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD giảm nhẹ ở chiều mua vào, tăng ở chiều bán ra. Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.358 - 25.882 VND/USD (giảm 30 đồng/USD ở chiều mua vào, và tăng 26 đồng/USD ở chiều bán ra); tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.430 - 25.810 VND/USD (đi ngang ở cả chiều mua vào bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.815 - 25.905 VND/USD, lần lượt tăng 5 đồng chiều mua và giảm 5 đồng chiều bán so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, hiện giá bán USD tại thị trường tự do đắt hơn ít nhất 23 đồng so với kênh ngân hàng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên ngày 25/3.

Trong phiên giao dịch ngày 25/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 12.040,38 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 5.108,51 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 17.148,89 tỷ đồng được trúng thầu.