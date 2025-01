Giá USD hôm nay 27/1: Phục hồi nhẹ, chuyên gia dự báo tỷ giá trong năm 2025 sẽ không biến động mạnh

Giá USD hôm nay 27/1 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi 0,2% lên mức 107,25.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Giới phân tích cho rằng, sự sụt giảm mạnh của chỉ số DXY có khả năng đến từ một đợt giảm điều chỉnh trong xu hướng tăng rộng hơn. Đáng chú ý, xét mức tăng kéo dài trong thời gian gần đây, khả năng chỉ số này tiếp tục giảm là rất cao.

Trên investing.com, các chuyên gia bình luận rằng, vùng 107,75-108,25 hiện sẽ là ngưỡng kháng cự mạnh. Chỉ số DXY có thể giảm xuống mốc 106. Một đợt giảm kéo dài xuống mốc 105 cũng có thể xảy ra. Nhưng sau đó, xu hướng tăng rộng hơn có thể sẽ được duy trì tiếp.

Trong tuần này, một loạt các sự kiện và dữ liệu quan trọng sẽ được công bố. Bắt đầu với cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra vào ngày 29/1 vói sự kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này. Tiếp theo là cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến diễn ra vào một ngày sau đó là ngày 30/1. Cuối cùng là dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát của Fed, cũng sẽ được công bố.

Giá USD hôm nay 27/1 trong nước

Ngày 28 tháng Chạp, trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay ở mức 25.450 - 25.550 VND/USD, đi ngang so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 680 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 200 đồng.

CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá, năm nay tiếp tục là năm tỷ giá chứng kiến sự đan xen giữa cơ hội và thách thức. KBSV nhận định tỷ giá trong năm 2025 sẽ không biến động mạnh, với dự báo tăng khoảng 2% so với năm 2024, và kết thúc năm quanh mức 26.000 VND/USD.

Dự báo của KBSV dựa trên kịch bản Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) sẽ hạ nhiệt sau khi đã phản ánh chính sách của ông Donald Trump, kết hợp với nguồn ngoại tệ từ thặng dư thương mại và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang được dự báo sẽ duy trì ở mức tốt.

Cụ thể, về diễn biến chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh, các chuyên gia dự báo DXY sẽ hạ nhiệt về giai đoạn cuối năm nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có hai lần hạ lãi suất trong năm 2025. Cùng đó tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ không quá vượt trội so với phần còn lại của thế giới như được chứng kiến trong năm 2024. Ngoài ra, chỉ số DXY đã có nhịp phản ứng sớm, tăng mạnh từ quý IV/2024 và đang ở vùng cao.

Cán cân thương mại của Việt Nam cũng được dự báo sẽ thặng dư trong năm 2025 do hoạt động xuất khẩu tích cực hơn. KBSV kỳ vọng xuất khẩu tăng trưởng 10% trong 2025 nhờ nhu cầu tiêu thụ từ các nước đối tác ấm lên.

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI cũng được kỳ vọng tăng trưởng. Ngoài ra, kiều hối tăng trưởng ổn định sẽ là những yếu tố gia tăng nguồn cung ngoại tệ cho thị trường trong năm 2025.

Dù vậy, với thị trường trong nước, nhóm phân tích cho rằng tỷ giá có thể sẽ vẫn chịu áp lực và căng thẳng trở lại ở một vài thời điểm, khi những chính sách của ông Donald Trump chính thức được công bố.

Trong những giai đoạn tỷ giá căng thẳng, KBSV dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục có những động thái can thiệp với trọng tâm là duy trì ổn định thị trường ngoại hối. Các công cụ như bán dự trữ ngoại hối hoặc điều tiết thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) và phát hành tín phiếu vẫn sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, mức độ sử dụng các công cụ này có thể sẽ ít hơn năm 2024 với kỳ vọng áp lực tỷ giá trong 2025 sẽ hạ nhiệt.

Việc bán dự trữ ngoại hối sẽ được cân nhắc cẩn trọng, nhằm bảo toàn nguồn dự trữ quốc gia, trong khi việc bơm hoặc hút ròng tiền đồng qua OMO và tín phiếu sẽ được điều chỉnh linh hoạt để cân bằng giữa áp lực tỷ giá và thanh khoản hệ thống ngân hàng, nhóm phân tích nhận định.

"Trong kịch bản tích cực, áp lực tỷ giá không còn đáng lo ngại và các điều kiện khách quan cho phép, chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ gia tăng dự trữ trở lại để đảm bảo nguồn lực quốc gia," báo cáo của KBSV nhận định.