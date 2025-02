Giá USD hôm nay 27/2: Tỷ giá ngân hàng "vượt mặt" thị trường tự do

Giá USD hôm nay 27/2 trên thế giới phục hồi từ mức thấp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi 0,2% lên 106,43 điểm.

Chỉ số USD Index giằng co. Nguồn: investing.com.

Giới phân tích cho rằng, đồng bạc xanh suy yếu trong thời gian qua do dữ liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 2 thấp hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm của chi tiêu cá nhân – động lực chính của nền kinh tế Mỹ. Bởi chi tiêu tiêu dùng đang chịu áp lực từ thuế quan của ông Trump, lạm phát cao và giá thực phẩm tăng.

Các nhà giao dịch đặt cược rằng, nền kinh tế Mỹ suy yếu sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất, nhưng điều này không có lợi cho đồng USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng giảm theo kỳ vọng này, trong khi các đe dọa thuế quan của ông Trump – thường có lợi cho đồng USD – không hỗ trợ đáng kể cho đồng tiền này.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh xem xét áp thuế nhập khẩu đồng, chỉ hai tuần sau khi áp thuế đối với thép và nhôm. Trong tuần này, thị trường tập trung vào dữ liệu GDP quý IV để biết thêm tín hiệu về nền kinh tế Mỹ, cũng như dữ liệu chỉ số giá PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Giá USD hôm nay 27/2 trong nước: Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.696 VND/USD, tăng 28 đồng so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.461 - 25.930 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.485 - 25.851 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Cùng thời điểm,tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.320 - 25.710 VND/USD, đi ngang so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.340 - 25.700 VND/USD, giảm 15 đồng cả chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.264 - 25.796 VND/USD. Tại ACB, tỷ giá USD hiện ở mức 25.330 - 25.710 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.718 - 25.778, tăng 36 đồng chiều mua và giảm 9 đồng chiều bán so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 25.930 VND/USD.



Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn tới 454 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, giá bán tại thị trường tự do thấp hơn 18 đồng so với một số ngân hàng thương mại.

Kết quả đấu thầu thị trường mở ngày 26/2/2025.

Trong phiên giao dịch ngày 26/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 2.235,01 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 3.683,86 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%/năm.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 999,8 tỷ đồng, lãi suất 3,6%.