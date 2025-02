Giá USD hôm nay 28/2: Tiếp tục "leo thang" sau động thái của Tổng thống Trump

Giá USD hôm nay 28/2 trên thế giới "cộng" 0,8%

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) bật tăng 0,8% lên 107,21 điểm.

Chỉ số USD Index bật tăng trên mức 107. Ảnh: investing.com.

Đồng bạc xanh phục hồi sau khi Tổng thống Trump tái khẳng định kế hoạch áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, với mức 25% đối với hầu hết các mặt hàng.

Kế hoạch dự kiến có hiệu lực từ 2/4 thay vì thời hạn trước đó là ngày 4/3 như thông báo trước đó. Đồng thời, hàng hóa Trung Quốc cũng có thể sẽ chịu thêm thuế 10% vào ngày này.

Giới phân tích cho rằng, tình trạng bất ổn kéo dài này đã tác động tiêu cực đến các đồng tiền châu Á. Bởi việc thiếu một mốc thời gian cụ thể hoặc chính sách rõ ràng càng làm tăng thêm sự không chắc chắn, khiến nhà đầu tư tránh rủi ro. Điều này dẫn đến dòng vốn rút khỏi các thị trường mới nổi, tạo áp lực lớn lên tiền tệ khu vực.

Trong khi đó, nhà đầu tư đang theo dõi sát dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ, dự kiến công bố vào hôm nay, để tìm kiếm tín hiệu về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Kỳ vọng này xuất hiện sau khi PMI dịch vụ và niềm tin tiêu dùng của Mỹ tuần trước yếu hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, việc hạ lãi suất ngay lập tức vẫn khó xảy ra.

Giá USD hôm nay 28/2 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.726, tăng 30 đồng so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.489 - 25.962 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.540 - 25.912 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Cùng thời điểm,tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.355 - 25.745 VND/USD, tăng 35 đồng so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.383 - 25.743 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.298 - 25.822 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.726 - 25.806, tăng 8 đồng chiều mua và giảm 28 đồng chiều bán so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 25.962 VND/USD.

Kết quả đấu thầu thị trường mở ngày 27/2/2025.

Trong phiên giao dịch ngày 27/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 7.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 1.923,41 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%/năm.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 1.000 tỷ đồng, lãi suất 3,4%.