Giá USD hôm nay 28/8: Giảm do lo ngại về tính độc lập của Fed

Giá USD hôm nay 28/8 trên thế giới giữ thế "phòng thủ"

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm về ngưỡng 98 điểm.

Theo Reuters, đồng đô la bắt đầu giảm giá vào thứ Năm (trong giờ giao dịch châu Âu) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams phát tín hiệu cắt giảm lãi suất, khiến giới giao dịch tăng cường đặt cược vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng tới.

Đồng USD tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Donald Trump tăng cường chiến dịch gây ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, sau nỗ lực sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook và thay thế bằng một người trung thành.

Bên cạnh đó, đồng USD cũng suy yếu so với đồng euro ngay cả khi thủ tướng Pháp bất ngờ kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng tới, điều này có khả năng dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ thiểu số của ông.

Diễn biến chỉ số DXY trong tuần qua. Nguồn: investing.com.

Dữ liệu quan trọng được công bố trước cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 16-17/9 là chỉ số giá PCE vào hôm nay - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - và báo cáo bảng lương hàng tháng được công bố một tuần sau đó.

Hiện tại, các nhà giao dịch đặt cược khoảng 84% vào khả năng lãi suất sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới và dự kiến ​​lãi suất sẽ nới lỏng thêm 56 điểm cơ bản vào cuối năm.

Điều này đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm - vốn cực kỳ nhạy cảm với kỳ vọng chính sách, giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/5 chỉ sau một đêm, làm tăng thêm áp lực lên đồng USD.

Theo giới phân tích, nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm bổ sung các ứng cử viên ôn hòa vào ủy ban ra quyết định của ngân hàng trung ương đã kéo lợi suất trái phiếu ngắn hạn xuống. Tuy nhiên, việc ông công kích Thống đốc Cook có thể dẫn đến một cuộc chiến pháp lý kéo dài sau khi bà kiện để giữ lại vị trí của mình.

Giá USD hôm nay 28/8 trong nước: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.268 VND/USD, giảm 5 đồng so với tỷ giá trung tâm ngày hôm qua 27/8.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 24.005 - 26.531 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.060 - 26.486, giảm 17 đồng chiều mua và 64 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật lúc 8h27' tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.141 - 26.531 VND/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.185 và bán ra ở ngưỡng 26.435 VND/USD, tăng 50 đồng cả hai chiều so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.171 - 26.531 VND/USD, tăng 11 đồng cả hai chiều so với sáng ngày hôm qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.090 - 26.531 VND/USD, giảm 8 đồng chiều mua và 7 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.531 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán với cập nhật sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.050 và bán ra ở mức 26.535 VND/USD, giảm 40 đồng chiều mua và tăng 55 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.650 đồng (mua vào) và 26.720 đồng (bán ra), giảm 12 đồng mỗi chiều bán so với sáng qua.