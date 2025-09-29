Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu

Giá USD hôm nay 29/9 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở phiên đầu tuần ở ngưỡng 97,7 điểm.

Giới phân tích nhận định, việc Fed giảm lãi suất hồi tháng 9 chỉ mang tính chất “ôn hòa”, đi kèm sự thận trọng, thay vì mở ra một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ. Đồng USD vì vậy vẫn duy trì sức hút và được hậu thuẫn bởi dòng vốn đầu tư tìm đến nơi an toàn.

Mặc dù vậy, cũng có cảnh báo cho rằng mức tăng hiện nay khó duy trì lâu dài, do áp lực bán khống và những điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện, tuy nhiên đà giảm tiếp theo diễn biến chậm hơn.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Về mặt kĩ thuật, các nhà phân tích nhận định, chỉ số DXY duy trì xu hướng tăng lên mức 98,834. Theo đó, vùng 98,80 được xem là ngưỡng cản ban đầu, trước khi tiến tới mốc 99,07, mức cao nhất trong 8 tuần qua.

Vượt qua ngưỡng kháng cự này sẽ củng cố thêm động lực, mở ra khả năng chinh phục mốc 100,26 được thiết lập đầu tháng 8/2025, mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Diễn biến này cho thấy, đồng USD không suy yếu, mà tiếp tục giữ vai trò kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR chịu áp lực rõ rệt. Cặp EUR/USD đã giảm mạnh, chủ yếu do hoạt động chốt lời và sự cải thiện trong tâm lý thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy đây mới chỉ là sự điều chỉnh tạm thời, chưa phản ánh một xu hướng giảm bền vững.

Đồng bảng Anh tiếp tục có tuần suy giảm thứ hai liên tiếp. Sự thay đổi trong tâm lý xung quanh việc Fed giảm lãi suất đã khiến đồng USD phục hồi đáng kể so với nhiều đối thủ chính, trong đó có Bảng Anh.

Giới đầu tư hiện đang tập trung vào loạt dữ liệu lao động Mỹ sắp được công bố trong quý cuối cùng của năm 2025, yếu tố có thể tạo thêm biến động cho cặp tỷ giá GBP/USD.



Theo Kitco News, tuần qua, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố đã đóng vai trò quan trọng trong triển vọng lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đi vay, hầu như không thay đổi sau khi dữ liệu được công bố.



Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà đầu tư hiện ước tính có 85,5% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 10 và 62% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm lần nữa vào tháng 12.



Giá USD hôm nay 29/9 trong nước: Giảm nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.192 VND/USD, giảm 2 đồng so với mở phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.932 - 26.451 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.985 - 26.403, không biến động cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.181 - 26.451 VND/USD, giảm 2 đồng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.280 và bán ra ở ngưỡng 26.453 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.315 - 26.451 VND/USD, tăng 5 đồng chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.135 - 26.451 VND/USD, không thay đổi chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.200 - 26.451 VND/USD, giữ nguyên chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn SHB hiện mua vào USD ở mức 26.080, bán ra ở mức 26.453 VND/USD, không thay đổi cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.490 đồng (mua vào) và 26.590 đồng (bán ra), không biến động so với sáng qua.

Trong tuần từ 22/9 - 26/9, Ngân hàng Nhà nước đã cho các thành viên vay tổng cộng hơn 79.800 tỷ đồng với lãi suất 4% trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá. Cùng thời gian trên, khối lượng đáo hạn lên tới gần 50.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, kênh tín phiếu không ghi nhận giao dịch trong tuần. Do vậy, tổng cộng trong tuần qua NHNN đã bơm ròng hơn 29.300 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm có xu hướng tăng nhẹ, bắt đầu từ mốc 3,79% vào đầu tuần và tăng dần qua các phiên, lên 4,57% tại phiên 25/9. Tổng cộng, trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tăng 0,78 điểm %.

Lãi suất các kỳ hạn từ một tuần tới ba tháng tại phiên 25/9 hiện dao động từ 5,63% - 5,5%, so với phiên đầu tuần, lãi suất tăng tại các kỳ hạn.