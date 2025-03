Giá USD hôm nay 30/3: Tăng 12 đồng trong tuần, chuyên gia dự báo cán mốc 26.000 VND/USD vào quý II/2025

Giá USD hôm nay 30/3 trên thế giới "rơi" tự do phiên cuối tuần

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đứng mức ngưỡng 103,71.

Giới phân tích cho rằng, đồng bạc xanh chịu áp lực trong năm nay từ những lo ngại về sự ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Mỹ từ các chính sách thương mại của chính quyền Trump.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Phiên ngày 25/3, đồng USD phục hồi sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tăng tốc vào tháng 3 và có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ linh hoạt với các chính sách thuế quan đối ứng trong đầu tháng 4 sắp tới.

Các chuyên gia nhận định, đà tăng của đồng bạc xanh được hỗ trợ từ hoạt động dịch vụ mạnh mẽ hơn và các dấu hiệu cho thấy mức thuế của chính quyền Tổng thống Trump đề xuất có thể nhắm đến nhiều mục tiêu nhiều hơn là lo ngại.

Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ (US) Donald Trump, người đã ban hành "thuế quan thứ cấp" là 25% đối với tất cả hàng hóa từ các quốc gia vẫn mua dầu từ Venezuela. Ông Trump đã nới lỏng quy mô và phạm vi của các loại thuế quan có đi có lại sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4 và bình luận về việc bổ sung thêm các loại thuế quan có mục tiêu đối với ô tô, nhôm, dược phẩm, khoai tây chiên và gỗ xẻ, Bloomberg đưa tin.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Sự không chắc chắn đã quay trở lại khi các tín hiệu mới từ các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ làm giảm bớt sự lạc quan. Những bình luận của họ về lạm phát và thương mại đang thay đổi đã tạo ra một chuyển động qua lại trong DXY, hiện đang vật lộn với mức kháng cự gần đó.

Ngày 27/3, đồng USD phục hồi lên mức 104,27, trong bối cảnh thị trường chờ đợi thông báo từ Tổng thống Donald Trump về thuế quan ô tô. Mặt khác, đồng USD bật tăng sau khi các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tăng bất ngờ vào tháng 2. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết ông không chắc chắn về tác động của thuế quan đối với nền kinh tế Mỹ vì giá có thể bị đẩy lên với lý do lãi suất cao hơn, hoặc tăng trưởng kinh tế chậm lại và yêu cầu giảm chi phí vay.

Nhưng đến ngày 28/3, đồng bạc xanh bị điều chỉnh về ngưỡng 104. Đồng bạc xanh ban đầu được thúc đẩy bởi thông báo bất ngờ về thuế ô tô từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và dữ liệu GDP quý IV mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, đã giảm trở lại mốc tham chiếu mở cửa phiên ngay sau đó.

Ông Eric Theoret, chiến lược gia FX tại Scotiabank, cho biết thị trường ban đầu có phản ứng khá nhạy cảm trước bất cứ điều gì được công bố. Nhưng sau đó từ từ "tiêu hóa" thực tế rằng mọi thứ có thể không tệ như lo sợ và thậm chí có thể không như công bố, vì đó là một phần của những cuộc đàm phán lớn hơn.

Đến phiên hôm qua (29/3), đồng USD suy yếu về ngưỡng 103,66. Dữ liệu cho thấy, biến động giá USD vẫn ở mức khá yếu. Thông báo về thuế ô tô của chính quyền Tổng thống Trump không thể hỗ trợ đồng USD phục hồi. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, với quá nhiều bất ổn về chính sách hiện tại của chính quyền Hoa Kỳ, họ đang tìm kiếm những tín hiệu mới.

Giá USD hôm nay 30/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.843 VND/USD, tăng 12 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.600- 26.085 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng 4 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua hiện ở mức: 23.654 - 26.038 đồng.

Biểu đồ: Dân Việt tổng hợp.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.370 - 25.760 VND/USD, giảm 20 đồng so với cập nhật đầu tuần. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.245 - 25.825, giảm 180 đồng chiều mua vào và đi ngang ở chiều bán ra so với phiên 24/3. BIDV hiện niêm yết giá USD ở mức 25.405 - 25.755 VND/USD. Còn "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.380 - 25.740 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD ghi nhận biến động trái chiều tại các đơn vị.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.318 - 25.847 VND/USD (tăng 35 đồng ở chiều mua vào, và tăng 38 đồng/USD ở chiều bán ra); tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.370 - 25.750 VND/USD, giảm 30 đồng ở cả hai chiều so với đầu tuần.

SHB hiện mua vào USD ở mức 24.096 và bán ra ở mức 24.740 VND/USD. Trong khi đó, Ngân hàng HDBank đang mua - bán USD ở mức 25.370 - 25.750

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.860 - 25.960 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, tỷ giá "chợ đen" tăng 50 VND/USD.

Với dự báo lãi suất USD có thể chỉ giảm từ nửa sau năm 2025, các chuyên gia Ngân hàng UOB dự báo tỷ giá USD/VND có thể đạt mức 26.000 đồng vào quý II/2025, quý III/2025 và sẽ giảm nhẹ vào cuối năm 2025.

Mức biến động 2% - 3% này dựa trên tổng thể tích cực từ dự báo Việt Nam tiếp tục có được thặng dư thương mại, thu hút đầu tư FDI, vốn vay nước ngoài, nguồn thu kiều hối và nguồn thu ngoại tệ từ khách du lịch quốc tế.