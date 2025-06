Giá USD hôm nay 31/5 trên thế giới đi ngang

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) gần như đi ngang so với phiên trước đó, hiện dừng ở mức 99,26. Dù vậy, trong giờ giao dịch tại châu Âu, chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, tăng lên gần 99,50.

Đồng đô la Mỹ (USD) phục hồi trong phiên sau đợt bán tháo mạnh vào ngày hôm trước, khi các nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ về sự tồn tại của phần lớn các mức thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ (US) Donald Trump áp đặt đối với tất cả các đối tác thương mại của mình kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào năm nay.



Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: vn.investing.

Các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ tính bền vững của các mức thuế quan đối ứng, khi fentanyl và thuế quan là nguyên nhân dẫn đến việc bỏ bê biên giới khi Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ bác bỏ chúng vào thứ tư, sau khi nhận được đơn thỉnh cầu từ các doanh nghiệp nhỏ trong nước. Họ cho rằng chúng là mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của họ.



Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm liên bang tại Washington đã ban hành lệnh tạm hoãn phán quyết áp thuế quan của Tòa án thương mại quốc tế sau khi xem xét đơn kháng cáo của chính phủ.

Trong khi đó, Nhà Trắng tự tin rằng họ sẽ xoay xở để duy trì thuế quan theo bất kỳ cách nào.

"Bạn có thể cho rằng ngay cả khi chúng tôi thua [tại tòa], chúng tôi sẽ thực hiện [thuế quan] theo cách khác", nhà đàm phán thương mại Washington Peter Navarro cho biết, Reuters đưa tin.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng, “Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang xem xét một luật hiện hành bao gồm ngôn ngữ cho phép áp dụng mức thuế quan lên tới 15% trong 150 ngày”.

Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và sự không chắc chắn xung quanh mức thuế quan có thể góp phần khiến DXY giảm giá trong thời gian tới.

Trên mặt trận kinh tế, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ cho tháng 4, sẽ được công bố lúc 12:30 GMT. Dữ liệu lạm phát PCE cốt lõi, là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa chuộng, dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải là 2,5% trong năm, so với mức công bố trước đó là 2,6%.

Tác động của dữ liệu lạm phát dự kiến ​​sẽ bị hạn chế đối với triển vọng chính sách tiền tệ của Fed vì các quan chức tìm kiếm thêm thông tin để biết liệu thuế quan có duy trì hay không và chúng sẽ tác động đến triển vọng kinh tế như thế nào nếu có.

Giá USD hôm nay 31/5 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đang đứng ở mức 24.978 VND/USD, đi ngang so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.726 - 26.226 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức: 23.780- 26.176 VND/USD mua - bán.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.810 - 26.200 VND/USD, tăng 40 đồng mỗi chiều mua vào và bán ra so với cập nhật sáng qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.700 - 26.210, giảm 105 đồng ở chiều mua và 45 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Bên cạnh đó, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.830 - 26.180 VND/USD, tăng 20 đồng ở chiều mua và 10 đồng ở chiều bán so với cập nhật phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV mở cửa phiên đầu tuần tại mức 25.840 - 26.200 đồng/USD, tăng 40 đồng mỗi chiều mua - bán so với cập nhật sáng qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD phần lớn ghi nhận diễn biến tăng trong phiên giao dịch sáng nay.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.736 - 26.226 VND/USD, giảm 55 đồng chiều mua và tăng 35 đồng chiều bán.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.830 - 26.210 VND/USD, tăng mỗi chiều 40 đồng so với cập nhật sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.710 và bán ra ở mức 26.200 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua và giảm 20 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.270 đồng (mua vào) và 26.370 đồng (bán ra), tăng 10 đồng mỗi chiều so với cập nhật sáng qua.

Kết quả đấu thầu thị trường mở ngày 30/5. Nguồn: sbv.

Gần nhất, trong phiên giao dịch ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.248,24 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất 4%.

Kết quả, toàn bộ 1.248,24 đồng được trúng thầu.