Giá USD hôm nay 4/2: Hạ nhiệt sau khi Mỹ hoãn áp thuế Mexico, Canada

Giá USD hôm nay 4/2 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm so với cập nhật đầu giờ sáng qua, hiện ở mức 108,3.

Chỉ số USD Index giảm so với cập nhật đầu giờ sáng qua (3/2). Ảnh: investing.com.

Trước đó, đồng bạc xanh mạnh lên sau khi Tổng thống Hoa Kỳ (US) Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với Canada và Mexico, và 10% đối với Trung Quốc. Ông cũng để ngỏ khả năng áp thuế đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu nhưng không cung cấp nhiều thông tin. Kịch bản này đã nâng giá đồng bạc xanh Mỹ bằng cách tăng sức hấp dẫn của đồng tiền này như một nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, các chính sách áp thuế quan 25% đối với Mexico, Canada đã bị hoãn lại trong một tháng, sau khi hai bên đạt thỏa thuận siết hoạt động buôn lậu và nhập cư với hai nước này. Đối với Mexico, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, thỏa thuận trên cũng bao gồm cam kết từ phía Mỹ nhằm ngăn buôn lậu vũ khí sang Mexico. Ông Trump cho biết, trong một tháng hoãn áp thuế, hai nước sẽ cố gắng thảo luận sâu hơn về các vấn đề này.

Trong khi đó, thị trường kỳ vọng việc áp dụng các chính sách thuế quan sẽ dẫn đến một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Một kịch bản như vậy sẽ gây lạm phát cho nền kinh tế Hoa Kỳ, điều này sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ hạn chế trong thời gian dài hơn.

Ngoài ra, chỉ số PMI sản xuất của ISM tháng 1 đã vượt quá kỳ vọng, cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mạnh mẽ và củng cố khả năng phục hồi của đồng đô la Mỹ trên thị trường toàn cầu.

Giá USD hôm nay 4/2 trong nước ổn định

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.325 VND/USD, đi ngang so với trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.109 – 25.541 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Ảnh: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.110 - 25.500 VND/USD. Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 24.965 - 25.541 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.046 - 25.541 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 25.120 - 25.540 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.650 - 25.750 VND/USD, tăng 200 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 595 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 209 đồng.