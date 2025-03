Giá USD hôm nay 4/3: Đồng bạc xanh suy yếu do bất ổn chính sách thuế quan của Tổng thống Trump

Giá USD hôm nay 4/3 trên thế giới giảm mạnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lao dốc so với cùng thời điểm sáng qua về mức 106,5.

Diên biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế bổ sung 10% đối với Trung Quốc và tái khẳng định thời gian áp dụng mức thuế 25% đối với Mexico và Canada. Tuy nhiên, cuối tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết ông Trump sẽ quyết định mức thuế chính xác vào thứ ba (ngày 4/3).

Trong khi đó, sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và ông Trump đã làm giảm triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine, làm gia tăng lo ngại về tình trạng bất ổn địa chính trị kéo dài.

Ngoài ra, Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM) đã công bố báo cáo về lĩnh vực Sản xuất trong tháng 2. Chỉ số PMI tiêu đề giảm nhẹ ở mức 50,3, thấp hơn mức ước tính 50,5 và so với mức 50,9 của tháng 1. Chỉ số phụ Giá đã trả tăng vọt lên 62,4, vượt qua mức ước tính 56,2, từ mức 54,9 của tháng 1. Chỉ số Đơn đặt hàng mới giảm xuống còn 48,6, so với mức 55,1 trong tháng 1.

Hiện, Công cụ Fedwatch của CME dự đoán có 25,4% khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức hiện tại là 4,25%-4,50% vào tháng 6, phần còn lại cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất.

Giá USD hôm nay 4/3 trong nước điều chỉnh giảm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.755, giảm 3 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.517 - 25.993 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.571 - 25.945 đồng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 4/3/2025. Ảnh: sbv.

Cùng thời điểm,tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.390 - 25.790 VND/USD, tăng 50 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.395 - 25.755 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.338 - 25.862 VND/USD. Tại Eximbank, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.400 - 25.800 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.752 - 25.822 VND/USD, tăng 22 đồng chiều mua và giảm 8 đồng chiều bán so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 25.993 VND/USD.

Còn so với giá USD ngân hàng bán, tỷ giá trên thị trường tự do cao hơn nhiều nhất 414 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, giá bán tại thị trường tự do "đắt" hơn ít nhất 22 đồng so với các ngân hàng thương mại.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 15.000 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%/năm và 5.188,82 tỷ đồng với kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 4%/năm.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 1.000 đồng, lãi suất 3,2%/năm.