Giá USD hôm nay 4/9: "Nóng" cùng giá vàng, loạt ngân hàng tăng giá mua vào

Giá USD hôm nay 4/9 trên thế giới biến động nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi sau nhịp chỉnh nhẹ, lên mức 98,1 điểm.



Tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính và xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra đã thúc đẩy dòng vốn tìm đến các kênh trú ẩn an toàn, hỗ trợ cho DXY.

"Những diễn biến tiêu cực bên ngoài nước Mỹ có lẽ là yếu tố chi phối thị trường phiên vừa qua, xét về sức mạnh của đồng đô la", Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS ở New York, nhận định.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Tuy nhiên, ngược lại, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng này cùng với những phát biểu ôn hòa từ các quan chức Fed, có thể làm suy yếu đồng đô la Mỹ.

Thị trường tiền tệ hiện đang định giá gần 91% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 9, tăng so với mức 85% vào tuần trước, theo công cụ FedWatch của CME.

Dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ trong tháng 7 cho thấy thị trường lao động Mỹ đang chậm lại, với số lượng việc làm được tạo ra ít hơn dự kiến. Báo cáo việc làm này đã làm tăng kỳ vọng vào việc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo Eugene Epstein, người đứng đầu bộ phận cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, thị trường đang chứng kiến một động thái ôn hòa lớn. Ông chỉ ra rằng điều này là kết quả của nhiều yếu tố: thái độ mềm mỏng của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole, số liệu bảng lương phi nông nghiệp và JOLTS gần đây đều yếu, cùng với khả năng số liệu việc làm sắp tới vào thứ Sáu cũng sẽ không khả quan. Epstein cho rằng với những diễn biến này, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị hiện tại giữa Fed và chính quyền Mỹ, rất khó để Fed có lựa chọn nào khác.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm sau dữ liệu việc làm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo kỳ vọng lãi suất của Fed, đã giảm 4,3 điểm cơ bản xuống còn 3,615%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 4,217%.

Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo NFP của tháng 8 vào cuối tuần này. Nền kinh tế Hoa Kỳ được dự báo sẽ có thêm 75.000 việc làm được tạo ra trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ tăng lên 4,3% trong cùng kỳ báo cáo.

Bên cạnh đó, những lo ngại về bất ổn thương mại cũng có thể kéo chỉ số DXY đi xuống. Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã giữ nguyên phán quyết rằng các mức thuế quan toàn diện mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đơn phương áp đặt lên hầu hết các quốc gia khác là bất hợp pháp.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào cuối ngày thứ ba rằng ông sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao đưa ra "phán quyết nhanh chóng".

Giá USD hôm nay 4/9 trong nước: Ngân hàng bán ra cao nhất 26.510 đồng

Tỷ giá trung tâm mở đầu giao dịch sau kỳ nghỉ lễ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.248 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.985 - 26.510 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.034 - 26.458, tăng 6 đồng cả hai chiều so với phiên hôm qua.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.510 VND/USD, tăng 12 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.180 và bán ra ở ngưỡng 26.508 VND/USD, đi ngang chiều mua và bán so với cập nhật phiên gần nhất.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.200 - 26.508 VND/USD, "đắt" hơn 40 đồng và thấp hơn 2 đồng so với Vietcombank.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.115 - 26.510 VND/USD, tăng 23 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.510 VND/USD, tăng 10 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.060 và bán ra ở mức 26.505 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.814 đồng (mua vào) và 26.914 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Giá USD neo mức cao trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước liên tiếp phá đỉnh.



Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 phút sáng nay ngày 4/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.558 USD/ounce, tăng mạnh 28 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.



Còn trong nước, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 131,9 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.



Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 131,4 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 131 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán, tăng mạnh 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2,4 triệu đồng.