Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Kinh tế
Thứ năm, ngày 04/09/2025 08:40 GMT+7

Giá USD hôm nay 4/9: "Nóng" cùng giá vàng, loạt ngân hàng tăng giá mua vào

+ aA -
Linh Anh Thứ năm, ngày 04/09/2025 08:40 GMT+7
Giá USD hôm nay 4/9 trong nước vẫn neo ở mức cao. Trong đó, thị trường tự do bán ra vẫn đứng ở 26.914 đồng/USD, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá USD hôm nay 4/9 trên thế giới biến động nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi sau nhịp chỉnh nhẹ, lên mức 98,1 điểm.

Tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính và xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra đã thúc đẩy dòng vốn tìm đến các kênh trú ẩn an toàn, hỗ trợ cho DXY.

"Những diễn biến tiêu cực bên ngoài nước Mỹ có lẽ là yếu tố chi phối thị trường phiên vừa qua, xét về sức mạnh của đồng đô la", Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS ở New York, nhận định.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Tuy nhiên, ngược lại, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng này cùng với những phát biểu ôn hòa từ các quan chức Fed, có thể làm suy yếu đồng đô la Mỹ.

Thị trường tiền tệ hiện đang định giá gần 91% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 9, tăng so với mức 85% vào tuần trước, theo công cụ FedWatch của CME.

Dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ trong tháng 7 cho thấy thị trường lao động Mỹ đang chậm lại, với số lượng việc làm được tạo ra ít hơn dự kiến. Báo cáo việc làm này đã làm tăng kỳ vọng vào việc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo Eugene Epstein, người đứng đầu bộ phận cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, thị trường đang chứng kiến một động thái ôn hòa lớn. Ông chỉ ra rằng điều này là kết quả của nhiều yếu tố: thái độ mềm mỏng của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole, số liệu bảng lương phi nông nghiệp và JOLTS gần đây đều yếu, cùng với khả năng số liệu việc làm sắp tới vào thứ Sáu cũng sẽ không khả quan. Epstein cho rằng với những diễn biến này, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị hiện tại giữa Fed và chính quyền Mỹ, rất khó để Fed có lựa chọn nào khác.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm sau dữ liệu việc làm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo kỳ vọng lãi suất của Fed, đã giảm 4,3 điểm cơ bản xuống còn 3,615%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 4,217%.

Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo NFP của tháng 8 vào cuối tuần này. Nền kinh tế Hoa Kỳ được dự báo sẽ có thêm 75.000 việc làm được tạo ra trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ tăng lên 4,3% trong cùng kỳ báo cáo.

Bên cạnh đó, những lo ngại về bất ổn thương mại cũng có thể kéo chỉ số DXY đi xuống. Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã giữ nguyên phán quyết rằng các mức thuế quan toàn diện mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đơn phương áp đặt lên hầu hết các quốc gia khác là bất hợp pháp.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào cuối ngày thứ ba rằng ông sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao đưa ra "phán quyết nhanh chóng".

Giá USD hôm nay 4/9 trong nước: Ngân hàng bán ra cao nhất 26.510 đồng

Tỷ giá trung tâm mở đầu giao dịch sau kỳ nghỉ lễ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.248 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.985 - 26.510 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.034 - 26.458, tăng 6 đồng cả hai chiều so với phiên hôm qua.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.510 VND/USD, tăng 12 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.180 và bán ra ở ngưỡng 26.508 VND/USD, đi ngang chiều mua và bán so với cập nhật phiên gần nhất.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.200 - 26.508 VND/USD, "đắt" hơn 40 đồng và thấp hơn 2 đồng so với Vietcombank.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.115 - 26.510 VND/USD, tăng 23 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.510 VND/USD, tăng 10 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.060 và bán ra ở mức 26.505 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.814 đồng (mua vào) và 26.914 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Giá USD neo mức cao trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước liên tiếp phá đỉnh.

Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 phút sáng nay ngày 4/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.558 USD/ounce, tăng mạnh 28 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Còn trong nước, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 131,9 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 131,4 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 131 – 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán, tăng mạnh 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 2,4 triệu đồng.

Tham khảo thêm

Sau TCBS, một công ty chứng khoán chốt kế hoạch IPO, chỉnh kế hoạch lãi năm tăng 122%

Sau TCBS, một công ty chứng khoán chốt kế hoạch IPO, chỉnh kế hoạch lãi năm tăng 122%

Lợi nhuận sau thuế giảm 24% sau soát xét, Kido nói gì?

Lợi nhuận sau thuế giảm 24% sau soát xét, Kido nói gì?

Đà Nẵng: FVG khởi công siêu dự án 750 tỷ đồng, hứa hẹn là điểm đến du lịch hấp dẫn mới

Đà Nẵng: FVG khởi công siêu dự án 750 tỷ đồng, hứa hẹn là điểm đến du lịch hấp dẫn mới

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ngân hàng Nhà nước thông tin "nóng" về việc liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội

Tính đến nay, đã có 32 đơn vị thực hiện liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội; trong đó có 28 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 04 đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Giữa lúc cao tốc miền Tây chậm tiến độ, doanh nghiệp muốn trả mỏ cát: Chủ tịch Cần Thơ lên tiếng

Kinh tế
Giữa lúc cao tốc miền Tây chậm tiến độ, doanh nghiệp muốn trả mỏ cát: Chủ tịch Cần Thơ lên tiếng

Vietcombank Kiên Giang ký kết hợp tác 1.000 tỷ đồng với Công ty Trường Phát để xây dựng công trình phục vụ APEC 2027

Kinh tế
Vietcombank Kiên Giang ký kết hợp tác 1.000 tỷ đồng với Công ty Trường Phát để xây dựng công trình phục vụ APEC 2027

Dự án đường “khủng” ở Quảng Ngãi nguy cơ bị thu hồi 624 tỷ đồng vốn chuyển tiếp

Kinh tế
Dự án đường “khủng” ở Quảng Ngãi nguy cơ bị thu hồi 624 tỷ đồng vốn chuyển tiếp

Đà Nẵng "mở khóa" động lực mới: Khu thương mại tự do chiến lược 1.881 ha

Kinh tế
Đà Nẵng 'mở khóa' động lực mới: Khu thương mại tự do chiến lược 1.881 ha

Đọc thêm

Mưa lớn gây ngập cao cả mét tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng sơ tán hàng trăm hộ dân
Nhà nông

Mưa lớn gây ngập cao cả mét tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng sơ tán hàng trăm hộ dân

Nhà nông

Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đã gây ngập tại nhiều khu vực tại xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng phải sơ tán hàng trăm hộ dân.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo 'nóng'
Kinh tế

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Kinh tế

Mấy ngày qua giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là biến động rất đáng chú ý, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá.

Nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng, nông dân tưới rau, chăm hoa mà chả phải ra vườn nhờ chuyển đổi số
Nhà nông

Nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng, nông dân tưới rau, chăm hoa mà chả phải ra vườn nhờ chuyển đổi số

Nhà nông

Với lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng chuyển đổi đổi số vào sản xuất rau, hoa mà người dân sống ở vùng Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã giảm được rất nhiều công chăm sóc, nhưng lợi nhuận tăng cao.

Bùi Quang Dũng - Danh thần trải ba triều Đinh, Tiền Lê, Lý, vì sao không được nhắc trong chính sử?
Đông Tây - Kim Cổ

Bùi Quang Dũng - Danh thần trải ba triều Đinh, Tiền Lê, Lý, vì sao không được nhắc trong chính sử?

Đông Tây - Kim Cổ

Bùi Quang Dũng, khai quốc công thần, được Đinh Tiên Hoàng phong Trấn Đông Tiết độ sứ. Nhà Đinh mất, nhà Tiền Lê thay thế, ông lui về ẩn dật. Lý Công Uẩn lên ngôi, vời ông ra, tôn xưng là "Minh Triết phu tử". Khi ông mất, Lý Thái Tổ phái quan về tổ chức tang lễ ông và thân "ngự chế bia ký về Thái tổ họ Bùi"; Khuông Việt Đại sư viết chữ vào đá, thợ khắc là Phạm Thắng. Tấm bia được đặt tại từ đường Bùi Quang Dũng.

Sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng, TP Hải Phòng có bao nhiêu thôn, tổ dân phố?
Nhà nông

Sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng, TP Hải Phòng có bao nhiêu thôn, tổ dân phố?

Nhà nông

Thành phố Hải Phòng có 3.086 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng. Trong đó phường Lê Chân có nhiều thôn, tổ dân phố nhất (gồm 95 tổ dân phố), đặc khu Bạch Long Vỹ có ít thôn, tổ dân phố nhất (gồm 3 thôn).

Truy lùng đối tượng chém người đàn ông trọng thương rồi ôm súng kíp bỏ trốn vào rừng ở Tuyên Quang
Pháp luật

Truy lùng đối tượng chém người đàn ông trọng thương rồi ôm súng kíp bỏ trốn vào rừng ở Tuyên Quang

Pháp luật

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương truy tìm đối tượng Triệu Văn Phúc sau khi y dùng dao chém một người đàn ông cùng thôn bị thương nặng, rồi về nhà lấy súng kíp bỏ trốn vào rừng.

Ông Zelensky từ chối đến Moscow, thách thức ông Putin đến Kiev
Thế giới

Ông Zelensky từ chối đến Moscow, thách thức ông Putin đến Kiev

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ lời đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin mời ông đến Moscow để thương lượng một giải pháp ngoại giao - ông lần đầu tiên lên tiếng về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu 5/9 với nhà báo Martha Raddatz của ABC News.

TP.HCM: Kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành xem xét, gỡ vướng; đồng thời giao địa phương quyết định phương án tổ chức giao thông cho xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trên địa bàn.

Tin sáng (6/9): Tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh lại tỏa sáng
Thể thao

Tin sáng (6/9): Tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh lại tỏa sáng

Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh lại tỏa sáng; David Alaba có thể đến Besiktas; Barcelona chú ý đến Lisandro Martinez; Juventus cân nhắc gia hạn hợp đồng với Dusan Vlahovic; Lamine Yamal thích chọn nhà hàng giống Lionel Messi.

Vẻ đẹp siêu thực của “khu rừng cổ tích” ở Cam Lâm
Xã hội

Vẻ đẹp siêu thực của “khu rừng cổ tích” ở Cam Lâm

Xã hội

Ẩn mình trên tuyến đường K10, thuộc xã Cam Lâm (Khánh Hòa), cách trung tâm Nha Trang chừng 40 km, có một khu rừng nhỏ đang dần trở thành toạ độ check-in mới cho những tâm hồn rung động trước thiên nhiên hoang dã.

Gà cúng ngậm hoa hồng 500.000 đồng/con vẫn 'đắt hàng như tôm tươi' tại chợ nhà giàu Hà Nội
Ảnh

Gà cúng ngậm hoa hồng 500.000 đồng/con vẫn "đắt hàng như tôm tươi" tại chợ nhà giàu Hà Nội

Ảnh

Sáng 6/9 (tức 15/7 Âm lịch), khi người dân Thủ đô hối hả sắm sửa cho mâm cúng ngày Rằm tháng 7, các khu chợ "nhà giàu" như Hàng Bè (Hoàn Kiếm) lại được một phen "dậy sóng" với mặt hàng gà cúng ngậm hoa hồng có giá cao ngất ngưởng, lên tới hơn 500.000 đồng/con.

Nông dân miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên nắm bắt cơ hội, tận dụng các nền tảng số để làm giàu
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên nắm bắt cơ hội, tận dụng các nền tảng số để làm giàu

Giảm nghèo nông thôn

Thay vì loay hoay với câu chuyện đầu ra, quảng bá các sản phẩm nông sản đặc hữu theo cách truyền thống, nhiều nông dân miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đã nhạy bén, tận dụng các nền tảng số để tiếp cận người người tiêu dùng một cách hiệu quả.

Rằm tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp thoát khỏi xui xẻo, thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp lên hương, thành công viên mãn
Gia đình

Rằm tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp thoát khỏi xui xẻo, thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp lên hương, thành công viên mãn

Gia đình

Rằm tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp thoát xui xẻo. Kinh nghiệm, kỹ năng và các mối quan hệ mà họ âm thầm tích lũy sẽ trở thành nền tảng thăng tiến.

Đề xuất quỹ nhà ở quốc gia 'chỉ có vào, không ra', tập trung cho thuê thay vì mua bán
Nhà đất

Đề xuất quỹ nhà ở quốc gia 'chỉ có vào, không ra', tập trung cho thuê thay vì mua bán

Nhà đất

Quỹ nhà ở quốc gia được đề xuất theo mô hình “chỉ có vào, không có ra”, tập trung cho thuê thay vì mua bán, nhằm đảm bảo nguồn cung dài hạn và quản lý minh bạch từ ngân sách nhà nước.

Đất trồng lúa: Quy trình và thủ tục chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác theo quy định mới
Bạn đọc

Đất trồng lúa: Quy trình và thủ tục chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác theo quy định mới

Bạn đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2024/NĐ-CP. Nghị định mới quy định chi tiết hơn về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất sang mục đích khác.

Thị trường tài sản số hôm nay 6/9: Mua bán tài sản số phải nộp thuế thu nhập cá nhân bất kể lỗ hay lãi
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 6/9: Mua bán tài sản số phải nộp thuế thu nhập cá nhân bất kể lỗ hay lãi

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 6/9: Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số phải nộp thuế thu nhập cá nhân, bất kể giao dịch đó lỗ hay lãi.

Cận cảnh hàng loạt bãi trông giữ xe ở gầm cầu tại Hà Nội
Tin tức

Cận cảnh hàng loạt bãi trông giữ xe ở gầm cầu tại Hà Nội

Tin tức

Do nguy cơ cháy nổ, an toàn kết cấu và an toàn giao thông, Bộ GTVT trước đây quy định phần đất dưới gầm cầu vượt, cầu cạn không dùng để kinh doanh hay trông giữ phương tiện. Thế nhưng, bất chấp cảnh báo, nhiều năm nay Hà Nội vẫn tồn tại hàng loạt bãi xe dưới gầm cầu: Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, Chương Dương… Không ít điểm còn do chính các đơn vị trực thuộc thành phố quản lý.

Trung vệ Phạm Lý Đức 1m82 đưa ra đánh giá về U23 Singapore
Thể thao

Trung vệ Phạm Lý Đức 1m82 đưa ra đánh giá về U23 Singapore

Thể thao

Trước thềm trận đấu thứ hai tại bảng C, Vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Singapore, hậu vệ Phạm Lý Đức đã có những chia sẻ với báo chí về sự chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam.

Mẫu logo, bộ nhận diện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam chính thức được phê duyệt
Văn hóa - Giải trí

Mẫu logo, bộ nhận diện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam chính thức được phê duyệt

Văn hóa - Giải trí

Bộ VHTTDL vừa phê duyệt mẫu biểu trưng (logo), bộ nhận diện Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026).

Ký ức Hà Nội: Thủ đô giống như một bản hòa âm sống động trong mắt họa sĩ người Pháp
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Thủ đô giống như một bản hòa âm sống động trong mắt họa sĩ người Pháp

Bạn đọc

Bảy năm trôi qua, họa sĩ người Pháp Olivier Blanchin đã chọn Hà Nội làm quê hương thứ hai. Hà Nội, một thành phố xa lạ khi mới đến, giờ đã trở thành nơi anh kết tóc se tơ, sinh con và gửi gắm những trang sách đầy ắp yêu thương...

Sông Tô Lịch 'hồi sinh': Niềm tin từ hành động quyết liệt của Hà Nội
Tin tức

Sông Tô Lịch "hồi sinh": Niềm tin từ hành động quyết liệt của Hà Nội

Tin tức

Ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phải xử lý ô nhiễm, hồi sinh sông Tô Lịch, Hà Nội đã triển khai hàng loạt giải pháp mạnh mẽ. Dòng sông từng bị coi là “kênh đen” nay dần xanh trở lại, thắp lên niềm tin trong lòng người dân Thủ đô.

San phẳng Vĩnh Linh – giấc mộng bất thành của Nguyễn Cao Kỳ
Đông Tây - Kim Cổ

San phẳng Vĩnh Linh – giấc mộng bất thành của Nguyễn Cao Kỳ

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 7/2/1965, bầu trời Vĩnh Linh rực lửa khi phi đội Hoa Phượng Đỏ do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy với mệnh lệnh “san phẳng Hồ Xá”. Thế nhưng, trước lưới lửa kiên cường và mưu trí của Đại đội pháo cao xạ 25, giấc mộng hủy diệt ấy đã nhanh chóng tan thành mây khói. Trận chiến chưa đầy một giờ đồng hồ đã bắn rơi 3 máy bay phản lực, buộc Nguyễn Cao Kỳ phải nhảy dù thoát thân.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho từng thửa đất trong quy hoạch xây dựng theo quy định mới
Bạn đọc

Thủ tục cấp sổ đỏ cho từng thửa đất trong quy hoạch xây dựng theo quy định mới

Bạn đọc

Việc cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) cho từng thửa đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết cho chủ đầu tư dự án có nhu cầu được thực hiện theo 3 bước. Vậy hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì? Thời gian giải quyết thủ tục bao lâu? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Càng thành công, tôi càng nhớ thương mẹ'
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Càng thành công, tôi càng nhớ thương mẹ"

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ sau hơn một năm bà qua đời.

NÓNG: Diễn biến chi tiết của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ngày mai sẽ thành bão số 7 năm 2025
Nhà nông

NÓNG: Diễn biến chi tiết của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ngày mai sẽ thành bão số 7 năm 2025

Nhà nông

Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất: Hồi 07 giờ ngày 06/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,7°N – 117,6°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50–61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/h.

Thị trường tín chỉ carbon: 'Ông trùm' Netflix của tỷ phú Reed Hastings chiếm lĩnh vị trí tiên phong
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: "Ông trùm" Netflix của tỷ phú Reed Hastings chiếm lĩnh vị trí tiên phong

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Động thái mới đây cho thấy Netflix của tỷ phú Reed Hastings không chỉ là một “tay chơi” trong lĩnh vực giải trí trực tuyến, mà còn đang trở thành người tiên phong trong thị trường carbon tự nguyện

Sau cuộc gặp với ông Fico, ông Zelensky tuyên bố bất ngờ về Nga
Thế giới

Sau cuộc gặp với ông Fico, ông Zelensky tuyên bố bất ngờ về Nga

Thế giới

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng dầu mỏ và khí đốt Nga không có tương lai. Ông cũng từ chối đề nghị của ông Fico về việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga vốn cung cấp dầu cho Slovakia.

Liên đoàn Boxing Việt Nam: Chủ tịch Lưu Tú Bảo bị bắt là nguồn tin không chính thống
Thể thao

Liên đoàn Boxing Việt Nam: Chủ tịch Lưu Tú Bảo bị bắt là nguồn tin không chính thống

Thể thao

Tối 5/9, Liên đoàn Boxing Việt Nam đã có phản hồi chính thức về việc Chủ tịch Lưu Tú Bảo "mất tích". Theo đó, việc ông Bảo bị bắt là nguồn tin không chính thống.

Điều gì giúp Hưng Yên về đích sớm tới 2 năm trong giảm nghèo bền vững?
Xã hội

Điều gì giúp Hưng Yên về đích sớm tới 2 năm trong giảm nghèo bền vững?

Xã hội

Là một trong những tỉnh thành phố tiên phong trong công tác giảm nghèo, nhờ những cách làm sáng tạo mà tỉnh Hưng Yên đã đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,44%, hoàn thành giảm nghèo trước 2 năm so với mục tiêu đã đề ra.

Giá USD hôm nay 6/9: Ngân hàng tăng mạnh giá mua vào, cao nhất lên tới 26.300 đồng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 6/9: Ngân hàng tăng mạnh giá mua vào, cao nhất lên tới 26.300 đồng

Kinh tế

Giá USD hôm nay 6/9 trong nước ghi nhận nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng giá mua vào. Trong đó, cao nhất là VietinBank giao dịch 26.300 đồng/USD.

Tin đọc nhiều

1

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

2

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

3

"Còn vài tuần nữa": Châu Âu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

'Còn vài tuần nữa': Châu Âu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

4

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

5

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin toả sáng khiến ĐT Việt Nam thua thảm

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin toả sáng khiến ĐT Việt Nam thua thảm